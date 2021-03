Nio saker du behöver veta när du använder Clubhouse

1. Den första regeln på Clubhouse är att du alltid ska prata om Clubhouse

Appen, som än så länge bara finns till Iphone, är uppdelad i chattrum och i alla rum påtalas det oavbrutet att vi befinner oss på Clubhouse. Chattrummen är uppbyggda som vanliga textchattar, fast med ljud. Det finns moderatorer som avgör vilka som får komma till tals och som också kan slänga ut dig ur rummet om du är odräglig. Om du räcker upp handen med den lilla handknappen och får komma till tals ska du börja med att säga att ”vad roligt att vara här på Clubhouse med er”. Det funkar i alla rum.

2. Du slipper se dig själv på skärmen

Det som gör Clubhouse så populärt, eller i alla fall gjorde det så populärt de första veckorna, är att det äntligen är möjligt att mingla med främlingar. Är man trött på att jobba hemifrån med videomöten, vilket många av de som är på Clubhouse verkar ha möjlighet till, så är Clubhouse toppen. Man slipper nämligen det värsta med alla dessa videomöten, att sitta och glo på sig själv medan andra människor pratar. Det är mycket trevligare att lyssna på andra människors röster. Och så kan man göra andra saker samtidigt.

3. Följ människor, rum och klubbar som intresserar dig

”Clubhouse” är förstås ett namn på engelska och om man skulle översätta det ordagrant skulle det bli ”klubbhuset”. Men en svensk klubb och en engelsk klubb är inte samma sak. En svensk klubb är till exempel AIK. En engelsk klubb kan vara bara för män, kosta femtiotusen pund om året att vara med i – och kanske får du inte ens vara med om du betalar, eftersom du inte är en lord. Jag föreslår därför att vi försvenskar ”Clubhouse” till ”Intresseklubben”. Men tills det fått genomslag fortsätter jag att kalla det för Clubhouse. Om du följer personer, rum och klubbar som du är intresserad av hjälper appen dig genom att antingen ”pinga” dig när någon du följer gör något eller när någon schemalägger ett rum till en viss tid. Den kan lägga in evenemanget i din digitala kalender.

Foto: Yana Iskayeva/Alamy

4. Du får prata – i teorin

När du kommer in på Clubhouse och har följt tillräckligt många människor eller ämnen så möts du av en lista med rubriker som berättar vad chattforumen eller rummen handlar om. Under rubriken finns en lista på de som är talare och det kan vara de som startat rummet, men också personer i publiken som ställt en fråga eller deltar i samtalet. Klickar du in dig i rummet hörs du inte (men det syns att du är där för alla). Prata får man bara göra om de som startat rummet ger dig tillåtelse. Om du blir upplyft på det som kallas för scenen ska du omedelbart stänga av din mikrofon. Den slås nämligen automatiskt på när man lyfts fram. Ha den avstängd tills du blir tilltalad.

5. Du ska inte prata för länge

Den uppenbara nackdelen med att ge alla människor ett eget radioprogram är att mängden radiojournalister inte räcker till. Grundläggande radiokunskap som behövs för att vara programledare (eller moderator, som det heter på Clubhouse) saknas. Ska du vara moderator behöver du kunna hantera Clubhouse värsta sjuka: folk som inte slutar prata. Ja, det är roligt att prata i radio. Nej, det är inte roligt att lyssna på någon som inte har något att säga. En bra moderator avbryter folk på ett trevligt sätt och påminner dem om att hålla sig till ämnet. Ett tydligt tecken på att folk har pratat för länge och att moderatorn eller moderatorerna tappat greppet är det som hela tiden hörs på clubhouse. ”Ja, nu har XX tålmodigt väntat alldeles för länge på sin tur.”

6. Håll dig kort

Är inte det samma punkt som ovan, undrar vän av ordning. Jodå, det är det, för det verkar som att folk inte begriper det hur ofta man än säger det. Håll dig kort, och om du vill verka lite extra initierad kan du avsluta med att säga något i stil med ”Jag heter Augustin Erba och jag har pratat klart”, då vet moderatorerna att du är färdig. Ja, du heter ju inte Augustin Erba, men du fattar vad jag menar. Enda perioden du inte ska avsluta på det sättet är under den vecka då du har en ofrivillig partysymbol – 🎉 – vid din profilbild. Det har alla som är nya på Clubhouse och du vill inte verka som om du har läst en manual för att verka cool på Clubhouse när alla ändå kan se att du är en nykomling.

Foto: Yana Iskayeva/Alamy

7. Användarintegriteten är inte vad alla säger att den är

Det har glunkats en del över att det inte gått att dela ut inbjudningar till appen (ja, du måste få en inbjudan), utan att gå med på att appen får tillgång till hela din telefonbok. Somliga journalister har invänt att det skulle kunna riskera att deras källor röjs, men till dem vill man bara säga att om du är så inkompetent att du har nummer till dina hemliga källor i din jobbtelefon och dessutom i din kontaktlista, så bör du inte anförtros hemliga källor över huvud taget.

I Clubhouse användarregler står att det inte får spelas in eller transkriberas från Clubhouse. I teorin skulle jag alltså kunna bli avstängd om jag i den här artikeln skriver något som någon har sagt på Clubhouse. Det här är förstås en barnsjukdom, något som snabbt visade sig när någon odåga kopplade en bot till Clubhouseappen som spelade in och la ut ett antal av de samtal som pågick på Clubhouse. Samma regler gäller som vanligt på internet (och gärna även IRL) för den som inte vill vara en idiot. Var inte dum mot människor, skriv eller säg ingenting som du inte skulle säga offentligt, för allt du säger på Clubhouse kan användas emot dig.

8. Var inte en skrytmåns i din bio

Fyll i din biografi. Vissa, som till exempel en mycket känd svensk författare, flexar genom att bara ha sitt namn. Är du inte lika känd som hen, tycker jag att du ska ha något som säger vad du håller på med och vad du är intresserad av. Det är trevligt.

9. Om du ska starta ditt eget program på Clubhouse (Överkurs)

En sak som Clubhouse användare är mycket bättre på än till exempel vi på Dagens Nyheter är att sätta rubriker. Vad sägs om följande rubriker på chattrum: ”Stela Tystnader men det är OK” eller ”Tampong är bästa verktyget mot näsblod”. Den här texten hade i Clubhouse antagligen lett till följande rubrik: ”Eftersnack: Augustin Erbas artikel om CH 🎧 Boomer eller bara dryg⁉️”.

Och det vill man ju lyssna på.

Läs mer:

Så funkar appen Clubhouse

Nu vill Mediesverige snacka i nya appen Clubhouse

”Clubhouse kan bli en ovärderlig plattform för verkliga samtal”