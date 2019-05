Organiserade prostatacancertest bäddar för ojämlikhet i landet

Så olika ser det ut i regionerna

RCC Norr (regionerna Jämtland, Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten): Planerar start med organiserad testning med en åldersgrupp under 2020.

RCC Uppsala Örebro (regionerna Dalarna, Gävleborg, Värmland, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro): Avser göra projekt på sikt. Ska utse en arbetsgrupp för detta.

RCC Stockholm-Gotland: Förberedelse för projekt pågår.

RCC Sydöst: (regionerna Kalmar, Östergötland och Jönköping: Har utsett en arbetsgrupp som ska ta fram konkreta förslag på hur organiserad testning kan utföras.

Västra Götalandsregionen: Avser att successivt införa organiserad testning som pilotprojekt med start 2020.

Region Skåne: Beslutade redan 2018 om att påbörja organiserad testning under 2019. Startar pilotstudie i höst.

Region Blekinge: Positiva, men inte just nu. Ska förbättra informationen om provtagningsrekommendationer och -intervall för symptomfria män.

Region Halland: Avser inte göra projekt. Gör insatser för att höja kompetensen på vårdcentralerna.

Region Kronoberg: Avser inte göra projekt nu. Följer utvecklingen nationellt och i Skåne innan beslut om införande fattas.

(RCC står för Regionala cancercentrum)

Källa: Regionala cancercentrum i samverkan, DN