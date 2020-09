På Engelska skolan görs klasserna om regelbundet

– Hur regelbundet beror på hur stor skolan är. Om en skola bara har två parallella klasser så ändrar vi inte indelningen varje år. Det blir ju bara samma människor man ser igen. Men i en större skola med kanske 120 eller 150 elever i varje årskurs så blir det värdefullt att stuva om klasserna oftare, säger Jonathan Howell.

– Då får alla elever möta alla andra elever i årskursen som de studerar med under grundskolan och inte bara de elever som fanns i klassen från början.

När börjar ni ändra klassindelningen?

– På de flesta av våra skolor gör vi det från årskurs sex.

Varför ändrar ni klasserna så ofta?

– För elevernas vänskapsutveckling, för erfarenheten av att möta nya människor och att ansluta till och jobba i nya grupper. De utvecklas snabbare. När de når nian har eleverna mött alla andra elever i samma årskurs. Som ett resultat har de fått fler vänner med sig från skolåren.

– Det är också lätt att elever fastnar i en bestämd roll i gruppen som är svår att bryta med så länge de går i samma klass. När eleverna mixas så får varje elev en ny chans att byta roll, vilket ger dem en större frihet och flexibilitet.

För mig blev det mycket positivt att få börja om med nya klasskamrater flera gånger. Jag kunde bli den jag ville vara och inte den person som stoppats in i en box många år tidigare.

Jonathan Howell säger också att kan vara svårt för en ny elev att ta sig in i en klass där eleverna gått tillsammans under flera år. Med mixade klasser så kommer den nya personen in på samma premisser som de andra, vilket gör det lättare att bli en del av gruppen.

– Det finns många positiva anledningar till att ändra klassindelningen, säger Jonathan Howell.

Han understryker att det inte innebär att eleverna tappar kontakten med sina gamla klasskamrater. De har möjlighet att träffas på lunchen och andra raster.

– Vi har också efter-skol-klubbar där de kan umgås, säger han.

Jonathan Howell menar att det i stora delar av världen är betydligt vanligare att förändra klassammansättningen än i Sverige. Många av lärarna på engelska skolan har erfarenhet av att undervisa i andra länder.

– Så för dem blir det ganska naturligt, säger Jonathan Howell.

Han har egen erfarenhet av att klasser gjordes om. Under hans skoltid i i Storbritannien splittrades klasserna i stort sett vartannat år – något han är tacksam för i dag.

– Jag var kanske lite omogen i början. Så för mig blev det mycket positivt att få börja om med nya klasskamrater flera gånger. Jag kunde bli den jag ville vara och inte den person som stoppats in i en box många år tidigare. Om jag hade fortsatt i samma klass hela tiden hade jag nog blivit mer olycklig, säger han.

När föräldrarna ska bestämma sig för vilken skola de ska välja så har vi redan berättat om att klasserna kommer att göras om med jämna mellanrum.

På många skolor i Sverige har förändrade klassindelningar under grundskolan mötts av starka protester från föräldrar. Flera tidningsartiklar från olika håll i landet har det senaste året berättat om föräldrar som protesterar mot att deras barns klasser ska göras om.

Jonathan Howell menar att man på Engelska skolan sällan möter motstånd mot ändrad klassindelning från föräldrarna.

– Detta med klassmixning är ju något vi är öppna med från början gentemot föräldrarna. Redan på våra informationsmöten före skolvalet berättar vi om hur vi arbetar. Så när föräldrarna ska bestämma sig för vilken skola de ska välja så har vi redan berättat om att klasserna kommer att göras om med jämna mellanrum.

Läs mer: Splittrade klasser kan ge elever en ny chans