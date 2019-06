På småbrukarlinjen odlar eleverna allt de äter

Fakta. Småbrukarlinjen i Tolarp

Ettårig utbildning bedrivs på Allmogegården i samarbete med Mullsjö folkhögskola. Gården ligger i Skärstad mellan Jönköping och Gränna.

Småbrukarlinjen startade 2016.

Under ett år lär sig eleverna genom praktiskt arbete att leva på småskalig ekologisk självhushållning. I utbildningen ingår bland annat skogsbruk, odling, djurhållning, hushållsmejeri, hemslakt, matlagning, bak, fastighetsskötsel.

Det eleverna lever av under året produceras på gården. Eleverna bor och lever på gården under hela utbildningen. Intagning sker genom intervjuer.

Kurser i självhushållning ges även på en rad andra folkhögskolor. Bland dem Klarälvdalen, Färnebo, Hola, Mora, Karlskoga, Holma och Hjo. Mer info på www.folhogskola.nu