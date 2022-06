Psykologen: ”Resan mot läkning började när jag nått botten”

”Sätt gränser kring konversationer som försätter dig i kamp- eller flyktläge.” ”Traumabindningar är relationer i dysfunktionella cirklar som gör människor beroende av varandra.” ”Processen av självläkning handlar om att återvända till den du egentligen är.”

Så lyder några typiska instragraminlägg av Nicole LePera, klinisk psykolog och online-fenomenet ”The Holistic psychologist”. På kontot gör hon dagliga inlägg grundade i egna erfarenheter och forskning om framför allt trauma, anknytningsteori och medberoende. Hon ger vägledning och tips till självläkning - via medvetandet, kroppen och nervsystemet.

Att kontot ”The Holistic psychologist” i skrivande stund har över 5 miljoner följare är en tydlig indikation på dagens intresse för relationsarbete och läkning av dysfunktionella relationer och emotionella trauman. Via sitt instagramkonto, sin youtube-kanal och boken ”Läk dig själv” (nyligen utgiven på svenska) har Nicole LePera i dag nått en kändisstatus bland miljontals ”selfhealers” världen över.

Instagramkontot ”The holistic psychologist” har över 5 miljoner följare. Här tar Nicole LePera upp ämnen som till exempel triangulering.

- Emotionella sår gör att vi har ohälsosamma beteendemönster. För att identifiera våra mönster behöver vi lära oss att observera våra tankar och beteenden dagligen. På det sättet kan vi se att vårt lidande kommer från de här oläkta såren. Självläkning är en individuell process. Och en livslång resa snarare ett specifikt ”mål” dit vi når, säger Nicole LePera från andra sidan Atlanten där hon för tillfället skriver på en kommande bok.

I dag jobbar ett helt team kring ”The Holistic Psychologist”, dels på sociala medier men även i form av terapeutiska communitys för människor som i grupp vill jobba med sin emotionella läkning. I nuläget har Nicole LePeras andra konto ”Selfhealers-cirkel” hundratusentals följare och ”väntelista”.

I ”Läk dig själv” skildrar Nicole LePera sin egen resa mot känslomässig läkning. Uppväxt i en familj som hon beskriver som ”sinnebilden av medelklassnormalitet”, men på samma gång ”sjuk”. Eftersom familjemedlemmarna var känslomässigt undvikande lärde hon sig tidigt att tränga bort obehag och negativa känslor. Detta ständiga undvikande ledde senare i livet till panikångestattacker, tablettmissbruk och en känsla av att vara avskuren från sig själv.

”I mitt eget barndomshem var det stress och rädsla som härskade. De känslorna band oss samman som familj och fungerade som ersättning för den emotionella närhet som till stor del saknades. I stället för äkta kontakt var det dramatik och lidande som höll oss samman. Varje ny kris slungade oss i famnen på varandra medan de ”låga” perioderna, när ingen av oss hade sådana känslor, kändes trista i jämförelse med de skakande utbrotten av ilska, rädsla eller indignation. När jag inte trampade runt i det emotionella beroendets cykel kände jag mig inte som ”jag”. Min kropp var så van vid adrenalin, kortisol och andra slags hormonella reaktioner att jag som vuxen omedvetet sökte mig tillbaka dit - för att återvända till det emotionella grundläge som upprättats i min barndom. Utan de kickarna blev jag uttråkad och rastlös”, skriver Nicole LePera i boken.

Nicole LePera beskriver hur trygga relationer ser ut på sitt instagramkonto ”The holistic psychologist”.

Som utbildad psykolog mötte hon senare i livet patienter med liknande upplevelser. Människor från ”normala” bakgrunder, men som liksom hon var främlingar inför sig själva. Frustrerad över den traditionella psykoterapins begränsningar började hon således utforma en holistisk självläkningsfilosofi för psykisk, fysisk och andlig hälsa. För sina klienter - och för sig själv - i syfte att bryta destruktiva beteenden och därmed återta kontrollen över livet. Sitt eget uppvaknande och resa mot inre läkning beskriver hon som en ”själens dunkla natt”.

- Jag var i 30-årsåldern när jag insåg att jag levde livet för andra människor och att jag var frånkopplad från mig själv och mina behov. Livet kändes meningslöst och jag hade börjat få hälso- och minnesproblem. Men det var också då, när jag nådde min känslomässiga botten, som resan mot läkning tog vid.

Nicole LePeras teorier handlar till stor del om hur våra relationer och vår anknytning är kopplat till kroppen och nervsystemet. Om hur man som emotionellt otrygg behöver skapa en kontakt till kroppen. Och om värdet av att förstå hur vårt nervsystem reagerar på sådant vi varit med om. Under sin egen ”läkningresa” började hon själv skapa livsstilsförändringar i syfte att skapa inre balans och läka sitt stressade nervsystem. En viktig del av det handlade om att sätta gränser - med vissa vänner och sin ursprungsfamilj. Tydliga gränser som skiljer en från andra, menar hon är nödvändiga för att kunna ha och bevara autentiska relationer.

Nicole LePeras läror springer även ur en strävan mot en bredare definition av traumabegreppet. Traditionellt uppfattas trauma som resultatet av en katastrofal händelse - exempelvis ett allvarligt övergrepp i barndomen - som delar upp världen i ett före och ett efter. För att skatta graden av trauma har man inom psykiatrin tagit fram testskalan ACE (Adverse Childhood Experience - svåra barndomsupplevelser) där patienten får svara på tio frågor kring olika typer av barndomstrauman.

I dag jobbar ett helt team kring ”The Holistic Psychologist” på sociala medier.

Forskning har visat att ju högre poäng på testet, desto större är risken för negativa utfall som missbruk självmord eller kronisk sjukdom senare i livet. Problemet, menar Nicole LePera, är att trauma rör många fler än de som får höga resultat på testet. Människor, som likt henne själv får låga poäng på ACE och som upplever att de haft en ”bra” barndom, men som bär på en annan traumahistorik än den som testet kan visa på. Enligt Nicole LePera finns det tusentals sätt som en människa kan traumatiseras bortom de katastrofala faktorer som trauma brukar härledas till. Hon nämner mer subtila faktorer som ligger inbäddade i samhällets rotsystem - som kränkningar, utanförskap och fördomsfullhet.

- Upplever man att man lever i en värld som känns mer hotfull än trygg befinner man sig närmast i ett konstant tillstånd av trauma. Det kan vara i skolan, på arbetsplatsen eller i umgängeskretsen. Eller när man ständigt sviker sig själv för att bli omtyckt eller behandlas på ett sätt som gör att man känner sig värdelös. Traumat ger upphov till en grundläggande föreställning om att man måste svika den man egentligen är för att över huvud taget överleva.

Vikten av ”att göra jobbet” återkommer Nicole LePera till i en rad praktiska övningar i sin bok, ”Läk dig själv”.

Nicole LePeras resa mot läkning går via nuet och närvaro. Vikten av ”att göra jobbet” återkommer hon till i en rad praktiska övningar i sin bok (och ”How to do the work” är också bokens originaltitel).

- Självläkning och ”att göra jobbet” innebär att vara en medveten deltagare i vardagen. För många innebär det att att bryta relationsmönster genom att välja nya, hälsosammare sätt att leva. Och i det jobbet är självmedkänsla jätteviktigt. Att lära sig att prata med sig själv på ett snällare och mer medkännande sätt är en förutsättning, säger Nicole LePera som i dag lever med hustrun Lauren ”Lolly” Galvin som hon också arbetar tillsammans med.

Är du läkt från dina trauman i dag?

- Jag är fortfarande i en läkningsprocess under pågående arbete. Men så är målet heller inte att bli ”helt läkt”. Målet är att få ett mer medkännande, uppfyllt och medvetet liv, säger Nicole LePera.

Vägar till läkning av emotionella sår och trauma enligt Nicole Lepera: ● Övningar i gränssättning. ● Övningar att möta sitt inre barn. ● Yoga och djupandning. ● Nervsystemsreglering: praktiska metoder för att skapa förståelse för hur nervsystemet, stress och våra känslor fungerar. Genom att öva upp förmågan att tolka kroppens signaler kan vi öka medvetenheten kring hur vi agerar på den informationen. Källa: ”Läk dig själv” Visa mer

Nicole LePera, "The Holistic Psychologist" Nicole LePera är verksam inom holistisk psykologi och utbildad vid Cornell University i New York. I sin bok ”Läk dig själv” (Mondial) skriver hon, utifrån forskning, om känslomässiga skador och dess konsekvenser i livet. Och hur man genom egenvård kan befria sig från dem. Hon driver även instagramkontot och You-tube-kanalen The Holistic Psychologist. Visa mer