Rånoffer kan bli rädda för att vara utomhus

Alla är medvetna om att de kan utsättas för ett brott. Under 2020 blev det en reell erfarenhet för var femte svensk, enligt den Nationella trygghetsundersökningen, från Brå, Brottsförebyggande rådet. Det gäller brott mot enskild person, som misshandel, hot, sexualbrott och kortbedrägerier.

Eftersom kriminella handlingar kan ha allvarliga konsekvenser för offret bär relativt många på en oro för att drabbas.

– Den otrygghet som människor känner är inte enbart kopplad till risken för att utsättas för det specifika brottet. Upplevelsen av oro kan exempelvis även bero på vilka erfarenheter personen har sedan tidigare och på vad den har tagit del av i nyhetsrapporteringen, säger Maria Molin, utredare på Brå.

Så stor andel oroar sig för att utsättas av personrån Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska bli rånad? Andel av befolkningen, ålder 16-84. (Procent) Källa: NTU 2021, Brå

Ett exempel på att graden av oro inte är direkt kopplad till den faktiska risken att bli utsatt är personrån. Kvinnor i åldern 20-24 är den grupp som är mest rädd för att bli rånad, men de som är mest utsatta är unga män i åldern 16-19 år, enligt självrapporterad utsatthet i Brås trygghetsundersökning.

Under 2017-2019 ökade antalet polisanmälda personrån mot personer under 18 år markant. Ungdomsrånen blev något färre under 2020, troligen på grund av pandemin. Nedgången syntes dock bara i storstäder och storstadsnära kommuner, enligt en rapport från Brå. I resten av landet steg antalet anmälda ungdomsrån.

I fjol fortsatte antalet anmälda personrån att minska.

– Alla reagerar olika efter ett personrån, men vi ser att reaktionen bland yngre är lite starkare än hos andra, troligen för att de inte har lika mycket livserfarenhet som vuxna, säger Cecilia Brors, som arbetar på Brottsofferjouren Västmanland, en av landets många jourer som på olika sätt ger stöd till brottsoffer.

Cecilia Brors, Brottsofferjouren i Västerås. Foto: Privat

En ung person som har blivit personrånad kan få mardrömmar, sömnproblem och koncentrationssvårigheter. Han eller hon kan också bli rädd för att vara utomhus, att gå till skolan eller till sina vanliga aktiviteter.

Som förälder kan det vara svårt att veta hur barnets eller tonåringens reaktioner ska hanteras. Föräldern ska samtidigt tackla sina egna reaktioner av oro, ilska och upprördhet över vad någon har gjort mot deras barn. Det kan göra att den vuxna ställer väldigt många frågor om vad barnet har utsatts för. Även om det är ett uttryck för omsorg kan det slå fel, enligt Cecilia Brors:

– Att ställa en massa frågor kan stressa och leda till att ens barn sluter sig i stället. Låt barnet bestämma när det vill prata om det som har hänt och låt den processen få ta tid. Det viktigaste de vuxna kan göra är att finnas där och vara till hands, säger Cecilia Brors.

Män löper störst risk att bli utsatta för personrån Andel av respektive grupp som utsattes för personrån. Källa: NTU 2021, Brå

Att finnas där kan till en början vara att skjutsa sitt barn till träningen eller att möta upp och promenera hem tillsammans efter att de har varit hos en kompis. Det är ett enkelt sätt att upprätthålla vardagens rutiner och se till att barnet inte drar sig undan. Samtidigt bör den vuxna se till att dess egen eventuella ökade oro inte överförs till barnet. Föräldern behöver hjälpa till att återskapa känslan av trygghet.

Bland unga som har blivit personrånade är det vanligt att vara rädd för repressalier, som att förövarna ska söka upp personen. En annan farhåga är att stöta på rånarna igen.

– När unga är brottsoffer är förövaren ibland någon som går på samma skola och det kan påverka tonåringens skolgång, säger Sara Thunberg, socionom och universitetslektor vid Örebro universitet, som forskar om hur unga påverkas av brott och vilket stöd de behöver.

Polisanmälda personrån Antal polisanmälda personrån. Källa: Brå *Preliminära siffror.

Sara Thunberg reagerar över att unga brottsoffer behandlas olika. De som tidigare har varit stökiga eller själva begått något brott ses inte som riktiga brottsoffer.

– De kan få mer ifrågasättande frågor om sitt agerande efter att de har utsatts för brott. Då finns risken att de bär med sig ett budskap om att de måste skydda sig själva bättre och slå tillbaka hårdare.

Det kan ta tid att få tillbaka känslan av trygghet efter att ha blivit personrånad. Ett av de senare stegen i den processen kan vara att besöka platsen där rånet skedde, enligt Cecilia Brors på Brottsofferjouren Västmanland:

Sara Thunberg, lektor vid Örebro universitet. Foto: Örebro universitet/Jesper Mattsson

– Det är ett sätt att återta den platsen, men det kan vara en jobbig upplevelse att vara där igen. Det är bra att ha med sällskap och att kanske genomföra detta stegvis under flera besök.

Det unga brottsoffret behöver också påminnas om att det är normalt och accepterat med olika känsloreaktioner, både direkt efter brottet och under tiden som det bearbetas.

– Ångest eller andra starka känslor kan vara skrämmande för barn och unga. Vi talar om för dem att de har rätt att vara arga, ledsna och rädda, och, inte minst viktigt, att det kommer att gå över, säger Cecilia Brors.

Fakta. Hit kan du vända dig ● Brottsofferjouren har ett 70-tal lokala kontor som brottsoffer kan kontakta, brottet behöver inte vara polisanmält. De nås på 116 006 eller via hemsidan brottsofferjouren.se ● Kommuner erbjuder hjälp via speciella stödcentrum för unga brottsutsatta. ● Ungdomsmottagningar och skolor har kuratorer som kan ge stöd. Visa mer

