Så blev Hannas första år som lärare

Fakta. Så långt är sommarlovet i olika länder

Beroende på var i världen man bor infaller sommaren - och därmed det som kallas sommarlovet - vid olika tider på året. Lovets längd varierar också mellan olika länder.

I Sverige är sommarlovet tio veckor. I Spanien, Finland och Island har eleverna en vecka längre sommarlov än i Sverige.

I Italien, Lettland, Litauen och Turkiet har eleverna hela 13 veckors sommarlov. Tyska, brittiska och danska barn samt eleverna från Liechtenstein har sex veckors ledighet.

I Australien brukar det kombinerade jullovet och sommarlovet börja kring 20 december och pågå till de sista dagarna i januari.

I Israel varar sommarlovet ungefär 20 juni–26 augusti eller ca 9 veckor, beroende på ort.

USA. Sommarlovet varar 9–11 veckor. Exakt vilka veckor varierar mellan de olika staterna.

Källa: Wikipedia samt rapporten The organisation of school time in Europe (EU).