Så ordnar du den ultimata sommarfesten

Välkomstdrinken

Mousserat vin är en klassisk välkomstdrink. Även öl kan fungera bra, särskilt heta sommardagar. För att göra cocktails behövs en shaker eller motsvarande och en hel del is.

Att lägga in spriten i frysen är ett bra knep för att göra drycken riktigt kall (Men lägg bara in sprit med 40 procent alkohol eller mer – Campari, vermouth och liknande – kommer att frysa till is.)

Om du inte har mer än åtta - tio gäster kan du ställa glasen i frysen. Drinken håller då kylan längre och glaset blir vackert immigt.

Om du ska göra krossad is till många kan det vara en bra idé att köpa färdigkrossad is eller förbereda isen i god tid.

Tips på goda och klassiska välkomstdrinkar

Dry martini

(1 drink)

5 cl gin

1/2 cl vermouth (torr)

1 gön oliv

Blanda ingredienserna med mycket is. Sila blandningen i martiniglas.

Negroni

(1 drink)

2 cl gin

2 cl Campari

2 cl röd vermouth

mycket is

ev. en apelsinskiva

Blanda ingredienserna. Häll upp i whiskyglas och fyll på med is. Garnera med apelsinskivan.

Gimlet

(1 drink)

5 cl gin

3 cl färskpressad limesaft

2 cl sockerlag

Skaka ingredienserna med is. Sila av och servera i välkylt coupette- eller whiskyglas.

Alkoholfritt

En Campariiknande bitter eller en tonic utan gin kan vara en bra välkomstdrink. Till maten vill man ha något annat. Det finns en del alkoholfritt vin men ha koll på sockerhalten. Ett alkoholfritt bubbel är ofta betydligt sötare än ett med alkohol. Däremot finns det en hel del alkoholfri öl och torr cider.

Tips på alkoholfria drycker:

● Tranbärsdryck

● Blåbärsdryck

● Havtornsdryck

● Ingefärsöl

● Fläderdricka

● Cider

● Kombucha

● Tonic water

● Virgin mary