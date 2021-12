Så påverkas man av en osäker bostadssituation

Att packa en flyttbil är lite som att spela tetris. Det gäller att hitta den ultimata placeringen för varje flyttlåda, och att pussla in de någorlunda välsorterade lådorna på ett sätt så att inga vaser eller gamla familjeklenoder krossas under resan.

Det är jobbigt att flytta, men det kan också vara spännande. För många innebär det nya möjligheter och livskapitel. Nya mataffärer att botanisera i, nya inredningsdetaljer att experimentera med och nya snabbaste vägar till bussen.

För den vars flytt är den tredje inom loppet av elva månader innebär det däremot inte samma pirriga spänning. Framför allt inte om du redan vet att nästa flytt är precis runt hörnet.

Det kan finnas många anledningar till att en stabil bostad är utom räckhåll: för få dagar i bostadskön, att de ekonomiska förutsättningarna att köpa en bostad saknas eller att man inte har fast jobb. Men att veta att man snart blir utkastad, inte veta vart ska flytta eller vad det kommer att kosta är en källa till oro för många.

– Det kan skapa en stress som finns där lite hela tiden, och som är svår att bortse ifrån, säger Maria Farm som är psykolog och psykoterapeut.

Maria Farm. Foto: Jörgen Hildebrandt

I sitt arbete som kbt-psykolog träffar Maria Farm många personer med ångest och oro. En del av dem lider av oproportionerlig eller dysfunktionell ångest, som oro för att i framtiden drabbas av en allvarlig sjukdom eller träffas av blixten. De kan ha hjälp av olika tekniker för att skifta fokus och pausa oron över det som inte går att kontrollera. Den metoden fungerar sämre på personer med bostadsoro.

– Det är skillnad på generell och oproportionerlig ångest och oron över att inte ha någonstans att bo. Den senare är rimlig och reell, slår hon fast.

– Då är det inte ett funktionellt förhållningssätt att ignorera faktumet att du inte har någonstans att bo, utan det är någonting du måste fokusera på tills det är löst. Det kan vara en svår balansgång, säger Maria Farm.

Hur stort behovet av trygghet och ett stabilt hem är varierar delvis från person till person.

– För en del är det betydligt viktigare medan andra är mer, slarvigt uttryckt, äventyrslystna. Den förstnämnda är oftare orolig och den andra mer impulsiv och driven av att uppleva nytt. Tryggheten är nog åtminstone mindre avgörande för den senare kategorin.

Det är inte ovanligt att du börjar känna en hopplöshet

Den som har svårt att se spänningen i att kastas mellan andra- eller tredjehandsbostäder varannan månad blir flyttandet i stället ett långvarigt stressmoment. Något Maria Farm menar på sikt kan leda till en slags uppgivenhet.

– Det är inte ovanligt att du börjar känna en hopplöshet och låg tilltro till att själv kunna förändra din situation. Det är väldigt nedslående.

Alternativet, att hoppas och sedan bli besviken, kan kännas ännu värre. För att undvika besvikelsen är det vanligt att man i stället väljer att skruva ner förväntningarna, som en försvarsmekanism. Men det kan förstärka känslan av maktlöshet.

– Det åsamkar mindre smärta i stunden, men kan på längre sikt vara väldigt förödande. Det kan bli en grogrund för passivitet och kan göra att du inte ser resurserna du faktiskt har eller kan jobba upp, förklarar Maria Farm.

Det kan finnas många anledningar till att en stabil bostad är utom räckhåll. Foto: Henrik Montgomery/TT

Enligt Boverkets årliga Bostadsmarknadsenkät är det bostadsbrist, eller obalans på bostadsmarknaden, i 207 av Sveriges 290 kommuner.

– Andrahandsmarknaden är tänkt att avhjälpa den här bristen, och för att bättre kunna utnyttja det bostadsbestånd som finns så att färre lägenheter står tomma. Men det skapar också problem, som en svart marknad, oskäliga hyror och människor som får flytta ofta, säger Hans Jonsson som är nationalekonom på Boverket.

Det finns ingen exakt statistik över hur många som bor i andra hand i Sverige. Några orsaker till detta är att en del bostäder just hyrs ut svart, att det inte finns några register över vilka som hyr eller hyr ut i andra hand och att det i undersökningsenkäterna kan vara otydligt vad exakt som skiljer ett andrahandsboende från exempelvis ”övrigt boende”. Personerna det gäller kan dessutom vara svåra att i undersökningar via brev, just på grund av att de måste flytta så ofta. Den statistik som faktiskt finns är därför inte helt tillförlitlig, men enligt en rapport från Boverket från 2018 kan det då ha rört sig om omkring 200 000 personer.

De som hyr i andrahand hamnar ofta i en beroendeställning till den som hyr ut

Flest andrahandsboende finns i storstadsregionerna, och där är även hyrorna som högst. Enligt Blocket Bostads senaste Hyresrapport är medianhyran för en andrahandsetta i Stockholm i dag 11 000 kronor i månaden, och 8 312 kronor i Göteborg.

– Ju större brist, desto större möjlighet finns det för uthyrare att ta ut mer pengar. Fler människor är villiga att betala, även om hyran är oskälig, säger Hans Jonsson.

Trots detta menar han att få fall med otillåtet höga hyror tas upp till bostadsnämnden.

– De som hyr i andrahand hamnar ofta i en beroendeställning till den som hyr ut, vilket är skälet att det inte tas upp så många rättsfall. Klagar du blir du vräkt, och sen får någon annan hyra i stället, fortsätter han.

I Boverkets tidigare nämnda rapport från 2018 kan man också läsa att personer som hyr i andrahand generellt har lägre lön än genomsnittet, trots att hyrorna är högre. De allra flesta är ensamhushåll. Enligt Hans Jonsson kan det delvis bero på att de flesta som hyr i andra hand är yngre personer, vars löner oftast ligger lite lägre.

I Hyresgästföreningens senaste upplaga av undersökningen ”Unga vuxnas boende” kan man läsa att var tredje ung vuxen mellan 20-27 tvekar inför att bilda familj på grund av boende.

– Det är ju på ett sätt en klok tanke, att vilja kunna erbjuda stabilitet till sin familj. Men generellt så hör man ofta att unga människor tänker att man ska ha levt klart sitt liv innan man skaffar barn, säger psykologen Maria Farm.

Maria Farms tips för att hantera bostadsoron ● Välj ut en tid då du koncentrerar dig på problemet Välj ut en stund på dagen när du får koncentrera dig på bostadsoron. Gör klart vilka steg du kan ta för att konkret lösa situationen, och lägg ditt krut på det. Exempelvis att lägga en timma om dagen då du aktivt söker boenden eller slänger ut nya krokar. ● Försök att inte oroa dig resten av tiden Försök att frikoppla dig från oron när du inte arbetar aktivt med den, så att den inte slänger en mörk skugga över hela tillvaron. Se oron som någonting du kan välja att engagera dig i eller inte. Att oroa sig kommer inte att lösa problemet, utan gör en snarare tröttare, mer nedstämd och kanske till och med minskar chansen att orka lösa problemet. Källa: Maria Farm, legitimerad kbt-psykolog Visa mer

Maria Farm säger att hon förstår känslan, men att det även är vanligt att som ung ha en alltför snäv bild av hur livet som vuxen ska vara.

– Många har en föreställning om hur det ska vara att bli vuxen, men livet kommer inte i färdiga moduler. Det brukar nyanseras med åldern.

Att du är en av de många unga som flyttar runt mellan tillfälliga adresser behöver inte nödvändigtvis vara till någon tröst, men det kan vara det. Då är det vanligare att du har vänner eller kollegor som befinner sig i samma sits.

När du däremot passerar en ålder då de flesta av dina vänner kanske fått förstahandskontrakt eller köpt sina första bostadsrätter kan känslan bli annorlunda. Medan vänner och bekanta går vidare i sina vuxenliv lever du själv kvar i en ungdom som du inte längre tillhör.

– Det är lätt att börja jämföra sig. Avsaknaden av egen trygghet blir tydligare, och det kan skapa en skam och öka risken att hamna i en depression, förklarar Maria Farm.

– Du hämmas ju i din utveckling. Det kan öka rädslan och kanske tävlingsinstinkten, och kan leda till att du ser sig själv utifrån som en slags förlorare som inte är värd vissa saker.

Många är på jakt efter en bostad i Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

För att undvika detta menar Maria Farm att man inte ska göra sig själv till boven i dramat, utan i stället lägga skulden där den hör hemma – bostadsmarknaden. Det gör kanske ingen praktisk skillnad, men det kan lindra känslan av att inte duga, eller vara kompetent nog att hitta någonstans att bo.

– Man får inte glömma att det finns en politisk aspekt av det här. Det kan finnas olika lösningar beroende vad man röstar på, men faktum är att grundproblemet har med bostadsmarknaden att göra. Det är viktigt att inte lägga all skuld på sig själv.

Nyckeln till att inte fastna i oroliga och destruktiva tankemönster är att inte låta ångesten uppta en allt för stor del av ens liv, menar Maria Farm. För om man ger den fritt spelrum riskerar den att äta upp allt.

– Om du oroar dig hela tiden kan du missa allt det fina som finns precis framför näsan på dig. Jag har träffat personer som i efterhand uttryckt en ledsenhet över att ha gått miste om det, säger hon.

I stället ska du försöka ta så mycket makt du kan över den till synes maktlösa situationen.

– Så länge problemet med osäkert boende kvarstår så kommer oron alltid finnas där. Men du kan välja ut vissa saker du faktiskt kan göra aktivt. Sätt punkt för oron där, och låt den inte äta upp allt.

Fakta. Om bostadsmarknaden 207 av Sveriges 290 kommuner uppger att det råder bostadsbrist, enligt Boverkets bostadsmarknadsenkät 2021. Det finns ingen exakt statistik över hur många som bor i andra hand. Marknaden är dock störst i storstadsregioner, bland unga vuxna och för ensamhushåll. Hyrorna för andrahandsbostäder är i snitt 65 procent högre än för ett förstahandskontrakt, om man hyr en hyresrätt, och 138 procent dyrare om man hyr en bostadsrätt. För att få ett förstahandskontrakt via den kommunala bostadskön behöver du generellt ha köat i: Stockholm: 6-12 år (16 år för innerstaden) Göteborg: 6,5 år (9,7 år i populära områden) Malmö: ca 3 år Uppsala: ca 6 år Medianhyran på en etta på Blocket kostar: Stockholm: 11 000 kronor per månad Göteborg: 8 312 kronor per månad Malmö: 7 000 kronor per månad Uppsala: 8 000 kronor per månad Källa: Boverket, Boplats Göteborg, Bostadsförmedlingen, Boplatssyd, Blocket, Uppsala bostadsförmedling Visa mer

Vad är ”hemma” för dig?

När vi pratar om hem syftar vi ofta till vilken adress man bor på för tillfället. Men att bo någonstans och att känna sig hemma behöver inte nödvändigtvis vara samma sak. Vad som gör någonting till ett hem är högst personligt, och förändras ofta genom livet.

DN gick ut på stan och frågade några stockholmare: Vad är ”hemma” för dig?

Viktoria Perez, 18:

– Hemma är min familj. Jag bor fortfarande hemma och vi är en stor familj med mamma, pappa och fem barn. Vänner kan också ingå i familjen. Men hemma är också Skogås, där jag är uppväxt och fortfarande bor. Vissa säger att Skogås är ett otryggt område, men inte för mig. Jag känner mig hemma där, och jag träffar alltid människor jag känner när jag är ute och går.

Viktoria Perez Foto: Ellen Norberg

Patrik Engström, 35:

– Hemma är en långvarig stabil bostad där man kan känner sig trygg och dit man kan få sin post. Jag bor själv inneboende, och har tidigare bott i andrahand, så jag har inte riktigt haft det så. Jag ställde mig inte i bostadskön i ”rätt ålder”, så det kommer dröja länge innan jag kan få ett förstahandskontrakt, och köpa vet jag inte om jag någonsin kommer kunna göra.

Foto: Ellen Norberg

Hector Rivas, 64:

– Hemma för mig är ingen specifik plats, utan hemma är där jag bor. Just nu är det på Södermalm. Jag är ganska anpassningsbar! Men hemma är där man känner sig trygg och känner ro, och i det ingår också familjen.

Hector Rivas Foto: Ellen Norberg

Lina Nilsson, 42:

Lina Nilsson bor i Skarpnäck med sin sambo och sina två söner. I deras hus finns det mycket som är hemma, men för Lina är det framför allt två saker som sticker ut. Två saker som varit med henne i alla hennes flyttar genom livet. De är kantstötta efter att ha använts och älskats i decennier.

– Det här är Nallas, jag fick den i julklapp när jag var tre månader. Sedan dess har den hängt med mig överallt. Han har rest, gosats, lekts med, tagits som gisslan av min lillebror och fått huvudet avslitet och påsytt många gånger om. Men nu bor han på en hylla här hemma. Mina barn får inte ens röra honom! Det finns en gräns för hur mycket Nallas kan utstå.

Lina Nilsson i sitt kök i Skarpnäck. Foto: Nicklas Thegerstrom

– Han var följt med mig i alla flyttar jag någonsin gjort. Från Skåne och Växjö till Genève, USA och Storbritannien. Den enda gången han inte följde med var när jag backpackade i Asien efter studenten, men då tänkte jag på honom, skrattar hon.

Den andra saken som är hemma för Lina är hennes första kokbok. Sidorna där våffelreceptet finns skvallrar om Linas och familjens favoriträtt.

– Den här fick jag av min mamma 1997 när jag fyllde 18. Då kunde jag knappt koka ägg, så den här har lärt mig allt jag kan om matlagning.