Så ser suicidpreventivt arbete ut i Sverige

Under 1980- och 90-talet minskade antalet självmord kraftigt, för att sedan stagnera under tidigt 2000-tal. Sedan dess har de minskat med drygt 0,4 procent per år.

Självmord vanligast bland män Antal säkra och osäkra självmord bland personer över 15 år i Sverige per 100 000 invånare fördelat på kön. Källa: Karolinska Institutet

Män är fortfarande kraftigt överrepresenterade i statistiken, som inkluderar både säkra och osäkra självmordsfall, och utgjorde 2019 lite mer än två tredjedelar av antalet fall i landet. En oroväckande utveckling, om än en liten sådan, gäller också för gruppen unga kvinnor. Där har Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (Nasp) kunnat skönja en ökning om drygt en procent per år under de senaste 20 åren.

Nasp verkar inom Karolinska institutet och Stockholms läns sjukvårdsområde och har sedan 1994 varit statens expertorgan i frågor som rör självmordsförebyggande arbete. De har sammanställt statistiken över självmord utifrån Socialstyrelsens dödsorsaksregister, och jobbar förutom det aktivt med informationsspridning och utbildning, men också med implementering av förebyggande åtgärder.

Gergö Hadlaczky, forskare och en av två enhetschefer vid Nasp, har länge arbetat inom det suicidpreventiva fältet. Han är främst fokuserad på folkhälsoinriktat arbete och han är glad att politiskt stöd och samhälleligt engagemang i frågan har ökat på senare år.

– Historiskt sett så har självmordsprevention varit nästan enbart vårdinriktad, med störst fokus på att minska stigmat kring psykiatriska tillstånd och att utveckla vårdens sätt att jobba med frågan, säger han.

– Detta är fortfarande viktigt, för vi vet att många som tar livet av sig har behandlingsbara psykiatriska tillstånd. Men det är tydligt att även psykiatriska tillstånd inte är den enda källan till lidande och psykisk smärta. Det finns många aktörer och individer i samhället som kan och bör bidra till det suicidpreventiva arbetet.

Gergö Hadlaczky, forskare inom suicidprevention. Foto: Ulf Sirborn/Karolinska institutet

Skillnaden som Gergö Hadlaczky ofta återkommer till är den mellan psykiatriska tillstånd och psykiska besvär. Det förstnämnda kan diagnosticeras och bör behandlas – en depression, en ångeststörning – medan det sistnämnda snarare är vad som uppstår naturligt när en person upplever svårigheter i livet. Att bli mobbad, mista jobbet eller förlora en närstående kan leda till psykiska besvär, att gå igenom en skilsmässa likaså.

Utvecklingen inom fältet har på senare år visat att båda kan leda till suicidala tankar, försök och fullbordad suicid, vilket tyder på att självmord snarare är en samhällsfråga än bara en vårdfråga. Komplexiteten i detta försvårar på många sätt det suicidpreventiva arbetet. Flera översiktsstudier har på senare tid nämligen visat att det inte går att tillförlitligt förutse vem som kan komma att försöka ta sitt liv. Ett sätt att överkomma detta hinder kan vara att fokusera på ”modifierbara riskfaktorer”.

– När det gäller vården är det min intuition att det kan vara mer lönsamt att hitta modifierbara riskfaktorer, hellre än att försöka förutsäga vilka patienter som har högst risk, säger Gergö Hadlaczky.

Ett övertydligt exempel på en modifierbar riskfaktor kan vara om en person som mår dåligt också har tillgång till ett vapen i hemmet. Andra riskfaktorer kan vara saker som alkohol, utanförskap eller arbetslöshet. Enligt Gergö Hadlaczky finns det ibland en bra kommunikation om detta mellan vården och andra aktörer som kommun eller familj, vilket leder till en minskad suicidrisk, men samarbetet här kan förbättras ytterligare.

Men även om man fokuserar på riskfaktorer kvarstår svårigheten i att en stor andel av självmord och självmordsförsök sker i ett moln av impulsivitet. Här menar Gergö Hadlaczky att bredare, förebyggande åtgärder kan ha en positiv effekt.

– Eftersom tillförlitligheten är låg för metoder som försöker förutsäga vilka specifika personer som kommer att ta livet av sig, är det svårt att prioritera insatser som ges till olika patientgrupper. Det kan vara bättre att erbjuda något mindre omfattande till många, än att satsa på dyra, fokuserade insatser till få.

Daniel Frydman, psykiater och legitimerad psykoterapeut, har tillsammans med Nasp tagit fram självmordsförebyggande utbildningar riktade mot alla möjliga verksamheter och har nära patientkontakt i sitt dagliga arbete. Han delar Gergö Hadlaczkys syn på svårigheten i att förutsäga självmord, och tar också upp breda, förebyggande åtgärder som något positivt.

– Det räckte ju faktiskt med att man en gång i tiden höjde broräcket på Västerbrons östra sida för att antalet självmord, eller försök till självmord, genom att hoppa från broar minskade rejält, säger Daniel Frydman.

Daniel Frydman, psykiater och legitimerad psykoterapeut. Foto: Cato Lein

Dels ligger förklaringen i symbolvärdet, säger han, men också för att beslutet att hoppa från höga höjder ofta är en följd av just impulsiva beslut. Sätter man upp ett hinder, i detta fall något så simpelt som ett högre räcke, kan det vara nog för att personen tänker om.

– Den impulsen, den skjutsen som ledde en till bron tar då stopp. Går det inte att hoppa utan en mycket större ansträngning är det vanligt att impulsen sträckte sig dit men inte längre.

Enligt Frydman är det ytterst få, om ens några, som inte känner en ambivalens kring tanken om att ta sitt eget liv. Döden är skrämmande för alla, men för den som mår tillräckligt dåligt kan det ändå te sig som en reell lösning på lidandet.

– Som behandlare går det att säga att ja, den här strategin går att begripa, men den är också alldeles för kortsiktig. Mer långsiktiga lösningar finns, även om de är svårare att hitta för den person som mår tillräckligt dåligt. Där är det min uppgift som läkare och terapeut att hjälpa patienten att hitta andra strategier, säger Daniel Frydman.

Märker man att någon i ens närhet mår dåligt är det både bra och lämpligt att ställa frågor. Foto: Magnus Hallgren

Suicidala människor känner sällan en möjlighet att prata öppet om sina känslor, och tvingas därför hantera dem i ensamhet. Märker man att någon i ens närhet mår dåligt är det därför både bra och lämpligt att ställa frågor, enligt Frydman. Den allmänna idén om att ”inte väcka den björn som sover”, alltså att samtala om suicid skulle kunna trigga tankar hos den som lider, är inte rätt väg att gå.

– Om jag ställer frågan: ”Hur är det med tankarna om liv och död just nu?”, så är det för de allra flesta jag mött en oerhörd lättnad. En aha-upplevelse, att man faktiskt får prata om det här. Min uppgift när jag möter patienter som mår dåligt är också att förmedla hopp om förändring, och en tillit om att man kan prata om det som är svårt utan att det i sig är farligt.

– Nu säger jag hellre till folk att väcka den björn som sover, säger Daniel Frydman.

