Samspel i hjärnan kan ge nya förklaringar till social ångest

Fakta. Studien om social ångest

Tekniken som använts i studien ”Expression and co-expression of serotonin and dopamine transporters in social anxiety disorder: a multitracer positron emission tomography study” är en så kallad pet (positronemmisskoionstomografi) där radioaktiva molekyler sönderfaller och sänder signaler som gör att forskarna kan bestämma tätheten av transport proteiner i olika delar av hjärnan.

Detta är den första petstudien där man tittat på serotonin- och dopamintransport samtidigt .

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry.