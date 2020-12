”Skrämmande – man vet inte riktigt vad som ska hända”

Att november varit den globalt varmaste novembermånaden som uppmätts är inget som märks just den här dagen. Kyliga höstvindar kryper in under jackan. I horisonten skymtar Tantolundens kolonilotter men närmast syns två små ben dingla från en pinnstol i trä. Här, i Årsta strax söder om Stockholm, möter DN sex barn som berättar om sina tankar kring klimatet.

På Årstaskolan brukar eleverna diskutera klimatfrågan på rasterna, och vad de själva kan göra för att rädda världen, berättar Sandra Dixon Leijon, lärare.

– Barnen i åldern nio till tio har så mycket frågor, det är oftast frågor som handlar om ”varför är det så här?”, säger hon.

När DN träffar barnen börjar de ställa frågor kring klimatet och varför de vuxna inte gör något. Barnen pratar om USA:s president Trump och varför elbilar inte är billigare så att fler människor kan ha råd att köpa dem. Under samtalet ställer plötsligt Sten, 10 år, frågan:

– Varför förbjuder politiker inte rökning?

Han menar att röken från cigaretterna förorenar luften.

Sten Gillsund Foto: Daniel Costantini

Barnen använder inte ordet klimatångest. I stället väljer de att använda sig av känslor. När de pratar om klimatet dyker ordet oro upp hos nästan alla.

– Jag är orolig för klimatet för jag känner att världen kan gå under, berättar Nicolas Eklund, 10 år.

Nicolas Eklund. Foto: Daniel Costantini

– Jag blir orolig när jag tänker på klimatet, säger Sten Gillsund, 10 år.

– Jag känner att det inte går på rätt väg med klimatet, det är inte på topp, säger Iris Hetesi Lundström, 10 år.

– Om man inte gör något nu kommer det inte att bli bättre i framtiden. Då blir det bara sämre och sämre, säger Tyra Johansson, 10 år.

Hur känner du inför det?

– Det är skrämmande för man vet inte riktigt vad som ska hända, säger hon.

Tyra Johansson. Foto: Daniel Costantini

Varken psykologen och forskaren Tove Wahlund eller Barbara Evaeus, klimatkommunikatör för WWF, anser att det kan bli för mycket diskussion kring klimatförändringarna.

– Jag tror generellt inte att det pratas för mycket om klimatet. Det är en viktig fråga som vi tillsammans måste våga möta, säger Wahlund.

Hon berättar att det däremot är något nytt att barn har tillgång till så mycket information om klimatförändringar.

– Vi vet inte exakt hur barn reagerar på det. Men det beror på barnens ålder. Små barn förstår nyheter på ett annat sätt än tonåringar.

Hon påpekar att det är viktigt som förälder att ha koll på hur barnen tar till sig informationen om klimatet.

– Det som är viktigt är att föräldrarna inte ger barnen massa information om klimatet utan också lyfter fram att många människor gör saker för att påverka klimatförändringarna, säger hon.

Hon framhåller också att barn ibland tar på sig skuld. Som förälder är det viktigt att försöka undvika att prata om klimatet på ett sätt som kan riskera det.

Bild 1 av 2 Tove Wahlund legitimerad psykolog, med. dr. Avdelningen för psykologi Karolinska institutet. Foto: Bim Jacobsson Bild 2 av 2 Barbara Evaeus, klimatkommunikatör för WWF. Foto: Bim Jacobsson Bildspel

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör för WWF, tycker det är viktigt att se till att barnen exponeras för lämpliga medier.

– Annars har inte föräldrarna möjlighet att kontrollera vad och hur barnen tar till sig information om klimatet. En femåring ska inte sitta framför Aktuellt till exempel. Rätt kanal för rätt målgrupp, säger hon och fortsätter:

– Jag tror inte att föräldrar eller vuxna i allmänhet förstår hur dåligt barnen kan må av att höra om hur världen påverkas av ett varmare klimat.

Som förälder är det därför viktigt att möta barnen i deras känslor, menar Tove Wahlund.

De små händerna tar tag i den gröna plastmuggen och det är nästan överfullt, lite vatten råkar hamna på 10-åriga Nico Gullbergs blå jacka. Han sätter sig tillrätta på pinnstolen som annars brukar stå i ett klassiskt 40-talskök.

Nico Gullberg Foto: Daniel Costantini

Vad är klimatångest?

– Jag vet inte vad klimatångest är, säger han samtidigt som han pillar med sin dragkedja på jackan.

Hur kan du så mycket om klimatet?

– Jag blev intresserad för två år sen när jag såg en dokumentär på tv med pappa och då insåg jag hur illa det var.

Vad kände du då?

– Att jag borde göra något...

Ordet klimatångest finns med på Språkrådets nyordslista 2007 och förklaras så här: ”ångest inför en hotande klimatförsämring”.

Psykologen och forskaren Tove Wahlund är osäker på om barn vet vad klimatångest är.

– Jag tror att många barn kan känna starka känslor när de förstår att vi inte tar hand om vår natur på ett bra sätt, säger hon.

Hon beskriver klimatångesten som ett samlingsnamn för många tankar och känslor. Att det kan handla om att personen blir rädd eller arg när det inte görs tillräckligt åt klimatet.

– Det är viktigt att prata med barnen om klimatet för barnen vet vad som pågår och de känner ett stort ansvar inför sina liv och kommande generationer.

Thea Wahlberg Foto: Daniel Costantini

Bris senaste årsrapport från 2019 visar att det återkommande temat i barns samtal som berör klimatoro är hopplöshet, rädsla, ångest och ilska.

– Vuxna måste skärpa sig för vissa säger att de ska göra mer klimatsmarta saker men det blir aldrig av. Det blir konstigt om man säger saker och sen händer det ingenting, säger 10-åriga Tyra Johansson.

Eftersom klimatfrågan är så stor och komplex kan barnen uppleva att det blir för abstrakt, vilket i sin tur leder till att de inte vet hur de ska hantera informationen, förklarar Tove Wahlund.

Rådet hon ger är att prata mer i skolan och i familjen, hur familjer och elevgrupper kan agera tillsammans. Det är viktigt för att barnet inte ska bli helt ensam i sina tankar kring en så stor fråga som klimatdebatten är.

I rapporten från Bris berättar en del barn att de själva inte vet om det är oron för klimatet som gör att de mår dåligt eller om de oroar sig för klimatet för att de redan mår dåligt.

Evaeus, klimatkommunikatör för WWF anser att det är viktigt att ge barnen en verklig beskrivning av hur situationen ser ut i världen men informationen ska alltid anpassas efter barnets ålder och behov.

Samtalen till Bris handlar också om att barnen tycker att det är svårt att sortera i fakta kring klimatet: vad är sant, vad är myter, vad är skrämselpropaganda?

I rapporten är det tydligt att de barn som kontaktar Bris med anledning av sin klimatoro upplever att situationen är akut och ständigt närvarande i deras tankar.

Tyra Johansson, 10 år, säger att nyheterna som handlar om klimatförändringarna ofta lyfter fram det negativa.

– Man ska rädda klimatet och man kan inte bara prata om att man ska göra det. Man kan fixa det om man tänker till, säger Tyra och lyser upp.

Iris Hetesi Lundström Foto: Daniel Costantini

Parisavtalet fyllde fem år i december men klimatkrisen består. Den stora utmaningen nu ligger på att målen ska bli verklighet.

– Om man gör på rätt sätt så kommer det lösa sig. Men då måste man agera nu, säger Iris Hetesi Lundström, bestämt.