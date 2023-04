Slagsmålsklubbar och mental disciplin – så vill högerextrema grupper ta tillbaka maskuliniteten

Växande antal högerextrema fristående grupperingar

Gym XIV

Gruppen fungerar sedan andra halvan av 2022 som ett nav för flera lokala initiativ i samma anda. I juli 2022 invigdes deras lokal i Deje, i Forshaga kommun. Lokalen inreddes som ett gym och fick namnet Gym XIV. Enligt Stiftelsen Expo syftar romerska siffran XIV sannolikt på ”de 14 orden”. De så kallade ”fjorton orden” – ”We must secure the existence of our race, and a future for White children” – myntades av den amerikanske terroristen David Lane på 1980-talet och har sedan dess fungerat som en global paroll för nazister. Enligt Gym XIV själva vill de erbjuda mer än en träningslokal. Ambitionen är att ”vara en plantskola för en ny typ av människa”. Gym XIV grundare fick sparken från sitt tidigare uppdrag inom DFS efter en schism mellan honom och ledningen i DFS.

Granskogsfolket

Under sommaren 2022 startades Granskogsfolket och deras mer framträdande profiler är tidigare aktivister i Nordiska motståndsrörelsen (NMR), födda i början i 2000-talet. Gruppen fokuserar på vildmarksaktiviteter och prepping. En del av de aktiva har sedan ett par år tillbaka ett intresse för ekofascism. Flera som varit med i gruppens aktiviteter har tidigare deltagit i Stockholmsbaserade White Boys Fight Club-aktiviteter, även det en grupp som inspirerats av Rise Above Movement. I september arrangerade Granskogsfolket en gemensam vildmarksaktivitet tillsammans med White Boys.

Aktivklubb Hälsingland

Aktivklubb Hälsingland framträdde för första gången i samband med Gym XIV-nätverksträffen i Deje i januari 2023. Gruppens symbol och namn är tydligt inspirerad av Rise Above Movement:s lokala så kallade active clubs. Gruppen utgörs delvis av samma personer som ligger bakom Granskogsfolket.

Tvåsaxe

Tvåsaxe är en nystartad organisation i Borås med omnejd som fokuserar på sociala aktiviteter, friluftsaktiviteter och träning. I sin propaganda använder de sig av nazistiska slagord och symboler men presenterar sig på ett bredare sätt i sin kanal i social medier där de beskriver sig som ”ett etnonationalistiskt nätverk med fokus på Borås och de kranskommuner som gemensamt bildar Sjuhärad.”

Vigridsvallen

”Bli stark, bli farlig, bygg gemenskap”. Det är Vigridsvallens paroll. Gruppen anordnar både träning och sociala aktiviteter för högerextremister i västra Sverige. Under 2020 avstannade verksamheten en tid efter att gruppens lokal i Mölndal utsattes för skadegörelse. 2021 återöppnade de i en lokal med gym, café och kontorsplatser i Göteborg. Flera av de drivande har bakgrund i NMR men har sedan dess blivit aktiva i DFS. En av dem dömdes för sin inblandning i den serie bombdåd i Göteborg som högerextremister med koppling till NMR genomförde under vintern 2016/2017.

White Boys

Det löst sammansatta nätverket har fokus på kampsport och våldsutövande. Nätverket utför aktiviteter i Stockholmsområdet och fått uppmärksamhet i media tidigare då deras grundare, som är estnisk medborgare, utvisades från Sverige. White Boys arrangerar en kampsportsturnering under namnet ”White boys fight club”, vilket också är ett sätt att rekrytera yngre aktivister.

