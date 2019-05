”Små orter dräneras på utbildade och talangfulla personer”

Fakta. Studien

Studien ”Urban scaling and the regional divide” har skrivits av docent Marc Keuschnigg, doktorand Selcan Mutgan samt professor Peter Hedström vid Institutet för analytisk sociologi vid Linköpings universitet.

Det är en så kallad registerstudie som bygger på data från olika befolkningsregister.

Studien har publicerats i den nätbaserade vetenskapliga tidskriften Science Advances, som ges ut av The American associaton for the advancement of science.