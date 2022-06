”Sociala medier sprider kroppshets och eldar på ätstörningar”

– Sociala medier är något som rubbar balansen för den som av olika anledningar är på väg i eller ur en ätstörning, eller som tillfrisknat, säger Cassandra Lawrence, en av grundarna till frivilligorganisationen SHEDO och särskilt insatt i hur sociala medier påverkar en ätstörning.

På plattformar som Facebook, Instagram och Twitter kan du välja vilka du följer och vilka som kan se vad du lägger ut. TikTok bygger på att sprida videor till så många som möjligt och algoritmer styr vad som syns på skärmen. Och det finns en grupp människor som är extra sårbara för vad som sprids på bland annat TikTok – de som lider av ätstörningar.

– Det är ett sammanhang där ätstörningar kan glorifieras. Det är eftersträvansvärt att vara smal och det finns mycket tips på hur du går ner i vikt. Många som hör av sig till oss har erfarenhet av detta. Det är ett sammanhang som är identitetsskapande, men som samtidigt inte är bra, säger Cassandra Lawrence.

Cassandra Lawrence, grundare av frivilligorganisationen SHEDO. Foto: Privat

I den italienska rapporten ”The Paradox of Tik Tok Anti-Pro-Anorexia Videos: How Social Media Can Promote Non-Suicidal Self-Injury and Anorexia” beskrivs ett uppmärksammat fall med en med en 14-årig italiensk flicka som började svälta sig själv ungefär samtidigt som landet stängde ner på grund av pandemin, våren 2020. Hon kom in till en akutmottagning i Rom efter att ha gått ner 16 kilo på sex månader. Till en början verkade det vara ett typiskt fall av anorexia, tills läkarna hörde hennes berättelse. Den 14-åriga flickan berättade att hon hade blivit inspirerad av att se andra tonåriga TikTok-användare dela med sig av svåra erfarenheter av självskadebeteende och ätstörningar. Till slut bestämde hon sig för att själv försätta sig i samma situation och slutade äta för att kunna visa upp sitt lidande på TikTok. Innan flickan började använda sig av appen hade hon ingen ätstörningsproblematik.

I rapporten beskriver forskarna problemet: ”Om en användare av misstag tittar på en video som handlar om anorexi, kommer algoritmen att föreslå sådana videor, vilket bidrar till utvecklingen av tvångsbeteende, som i det undersökta fallet.”

– Sjukdomen vill vara störst bäst och vackrast. Det är en tävlingsinriktad sjukdom som drivs av en social smitta. Om du ser någon annan som är väldigt sjuk, så måste du bli ännu sjukare. Eller känna att du måste bli sjuk för att bli tagen på allvar, säger Cassandra Lawrence.

Foto: Nicklas Thegerström

Vuxna och vården hänger inte riktigt med i dessa svängar, menar hon och beskriver ett scenario där en person med ätstörning är klar med behandling och sedan ger sig ut på sociala medier – kanske utan någon att prata med om kroppshets eller kroppsjämförelse.

– Man måste förstå att detta såklart inte är bra för någon, men speciellt inte för en person med ätstörningar. Har man hamnat i ett sammanhang eller forum online som driver ätstörningarna måste man öka kunskapen och förstå hur svårt det kan vara att lämna ett sådant forum.

Det som Cassandra Lawrence ser som ett stort problem är att ansvaret faller tillbaka på användaren av apparna. Hon säger att visa sociala medieplattformar är bättre än andra på att plocka ner skadligt material. Ofta är det förbjudet att visa ”skadligt innehåll”. Vad som klassas som ”skadligt innehåll” skiljer sig dock mellan plattformarna. Men det finns många sätt att jobba runt plattformarnas regler. Och mycket som inte borde få vara kvar, dyker upp år efter år.

– Jag tror det kommer bli värre. Man måste lägga en större press på plattformarna, säger Cassandra Lawrence.

Hon beskriver ätstörningar som en otrolig kraft inifrån som är svårt att göra motstånd mot.

– Min uppfattning är att den bli elakare och elakare om man provar med motstånd. Det är otroligt påfrestande. Ätstörningen försöker hitta alternativ för att elden ska växa, och då bidrar alla dessa saker till att mata elden – och ätstörningen, Cassandra Lawrence.

Fakta. SHEDO SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och anhöriga samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper. ● Namnet står för ”self harm and eating disorder organisation”. ● SHEDO är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. ● Kontakt för stöd: Självskadechatten: www.shedo.se/chatt Jourmail: www.shedo.se/jourmail Visa mer

Fakta. Vad är TikTok? TikTok är en plattform som används av 1 miljard användare. Alltså 25 procent av alla internetanvändare i världen. I Sverige använder nästan hälften av alla barn i åldrarna 12-15 år Tiktok. I appen får du se videoklipp som är mellan några sekunder upp till 10 minuter långa. Tiktoks framgång bygger till stor del på deras affärshemlighet, algoritmen. En algoritm lär sig vad du tycker om att titta på, och vad du trycker bort direkt. På så sätt får du upp mer och mer av det du valt att titta längre på. Bläddrar du förbi gulliga hundar, men stannar vid en matlagningsvideo, är det sannolikt att du får upp väldigt många fler matlagningsvideos än gulliga hundar. Källa: nyteknik.se och internetstiftelsen.se Visa mer

Läs mer:

Fortfarande många myter runt sjukdomen