Sociologen: Den depressiva kärleken har blivit ett ideal

Fakta. Emma Engdahl

Bor: I en gammal trävilla invid Klarälven i Karlstad.

Ålder: 54 år.

Familj: Gift med Niklas Jälevik som hon driver Youtube-kanalen ”Bubbel” tillsammans med, dotter från tidigare äktenskap, fyra bonusbarn, hund och katt.

Gör: Ämnesprofessor i sociologi vid institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstad

universitet.

Bakgrund: Tidigare anställd professor i sociologi och vice prefekt med ansvar för forskning och

forskarutbildning vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet.

Disputerade på doktorsavhandlingen ”A Theory of the Emotional Self ” (2004)

Har hon publicerat ett 50-tal böcker, artiklar, bokkapitel och essäer. Bland andra böckerna ”Konsten att vara sig själv” (2009) och ”Depressiv kärlek: En social patologi” som kom ut på svenska 2016, på engelska 2018 och även översatts till arabiska.

Har varit anställd vid flera olika universitet både i Sverige och utomlands där hon arbetat med undervisning, handledning, forskning, akademiskt ledarskap, samt samverkan/innovation.

Har även arbetat inom näringslivet som ansvarig förläggare inom områdena sociologi, socialt arbete och psykologi på Liber AB.

Kuriosa: Utbildad klassisk balettdansös, en karriär som tog ett abrupt slut när hon var med om en allvarlig trafikolycka. Hon har också tränat karate med landslaget.

Aktuell: Som en av medförfattarna i antologin ”Jakten på det autentiska” (red. Marit Kapla & Stefan Julén, Teg Publishing) som släpps 16 april.

Är också medlem i den mångvetenskapliga och

multikonstnärliga pop-up akademin som samtalar i ”Gränser – En intellektuell performance” på Göteborgs Stadsteater 20 april