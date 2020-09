Splittrade klasser kan ge elever en ny chans

I Sverige har nog många erfarenhet av att placeras i klasser i förskoleklass och därefter fortsätta tillsammans hela grundskolan, eller åtminstone fram till högstadiet.

För barnens föräldrar kanske det har känts tryggt och bra, eftersom det var så när de själva gick i skolan. Men för många som arbetar i skolan har nackdelarna blivit allt tydligare med åren. Hierarkier och rangordning växer fram tidigt och skärps ofta med tiden. För barn som hamnar utanför och kanske mobbas kan skolåren bli en plåga.

Därför arbetar skolor i dag aktivt med att ändra klassindelningen en eller flera gånger under grundskolan.

Det är svårt att hitta någon statistik på detta, men Mikael Kaspar, tf grundskoledirektör vid utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, tror att det är mycket vanligare att skolor splittrar klasser i dag än tidigare.

– Jag skulle säga att det är väldigt ovanligt att en F-9-skola (från förskoleklass till och med nian, reds. anm.) håller ihop en klass hela skoltiden. Min erfarenhet är ett det nästan alltid blir bra när man splittrar klasser, säger han.

På Eriksdalsskolan i Stockholm går 1.150 elever från förskoleklass till och med nian. Där gör man sedan flera år tillbaka om i klasserna vid två tillfällen under grundskolan: mellan trean och fyran och mellan sexan och sjuan.

– Syftet är att att alla elever ska få en så bra skoltid som möjligt. Och då tänker jag både på kunskapsmålen och att må bra i skolan. Att under kontrollerade former hamna i nya sammanhang är gynnsamt både för barnens lärande och välmående. Det är min erfarenhet, säger skolans rektor Anna Stjelke.

Hon är inne på andra året som rektor på Eriksdalsskolan. Innan dess har hon varit rektor på andra skolor i tio år samt biträdande rektor och lärare. På samtliga skolor som hon arbetat på har man arbetat med att på ett strukturerat sätt göra om klassindelningen.

– Vi vill att alla barn ska lyckas. Det är min fasta övertygelse att man gör det bäst genom att med jämna mellanrum bryta upp så att eleverna hamnar i andra konstellationer. Annars befäster vi lätt mönster och sociala strukturer som är väldigt svåra att bryta när de blir för etablerade, säger hon.

Att splittra klasser är bra för elevernas utveckling, menar Anna Stjelke, rektor på Eriksdalsskolan i Stockholm. Foto: Lotta Härdelin

Elever får ofta en roll redan i lågstadiet som kan bli svår att komma ur när eleven växer upp och utvecklas, menar Anna Stjelke. Hon tycker inte det är rimligt att en elev som till exempel har svårt att knyta sociala kontakter som liten ska leva med den stämpeln i tio år.

När man gör om klasserna skapas förutsättningar för att bryta upp rollstrukturer och ge alla elever en större möjlighet att få vara den man vill vara.

– Kanske tar man tidigt på sig en roll att vara den blyga, den tysta eller den busiga. Då kan eleven behöva hjälp att ändra på det. I en ny grupp kan man få vara någon annan. Det är ett jätteviktigt uppdrag för oss att hjälpa till med det, säger Anna Stjelke.

Det handlar om en personlig utveckling. Att de hela tiden får känna att de utvecklas och får lagom med utmaningar som sporrar dem, att nyfikenheten växer.

Utöver att eleverna ska lära sig saker har skolan ett uppdrag att träna eleverna på det som kan vara svårt – som att byta grupp och hur man lär känna nya personer, menar hon.

– Många behöver hjälp med att fundera över vem de vill vara i den nya konstellationen. Det handlar om en personlig utveckling. Att de hela tiden får känna att de utvecklas och får lagom med utmaningar som sporrar dem, att nyfikenheten växer.

Samtidigt ska lärarna förbereda eleverna på vuxenlivet. Till exempel är det en mycket större rotation på arbetsmarknaden i dag. Därför kan det vara bra att öva på att komma in i nya grupper, menar Anna Stjelke.

Hon betonar också att eleverna behöver öva på att alla tänker och tycker olika och att det är naturligt. Om man går länge i samma klass så kan det lätt bli så att tyckandet blir lite likformigt.

Eleverna som börjar i en ny klass i sjuan brukar snart tycka att det är kul att få möta lite motstånd och nya åsikter, menar hon.

– Eleverna på Eriksdalsskolan tycker väldigt mycket om att argumentera och står upp för sina värden. De har mycket tankar om samhället och då är det roligt att diskutera med människor som säger lite nya saker – att man inte redan har hört alla argument.

Vad tycker barnen om att börja i nya grupper hela tiden?

– Inledningsvis kan de tycka att det är lite jobbigt, naturligtvis. Vissa är lite sura över att de inte fick med sin kompis i början. Men det brukar inte gå många dagar innan de tycker att den nya klassen är bra.

Klasserna sätts inte samman slumpmässigt, utan det ligger ett gediget arbete bakom. På skolan finns ett utvecklat system för hur klassindelningen görs. Under terminen innan uppdelningen görs så testas lite olika konstellationer.

– Det görs ju under strukturerade former när kompetenta pedagoger går in och tittar på var de tror att varje barn kan utvecklas bäst, både kunskapsmässigt och i att ha det bra. Det är ju en del av pedagogkonsten, säger Anna Stjelke.

Det behöver inte alls vara så att man lär sig bäst tillsammans med sin bästa kompis, ofta är det tvärtom.

Vad är det ni specifikt ni tittar på?

– Vem man lär sig bra tillsammans med och vem man är bra tillsammans med. Behöver vi sätta samman barn? Behöver vi dela på andra?

– Det kan innebära att vi behöver separera två elever som är jättebra kompisar men som inte är så himla bra ihop tillsammans med andra. Det behöver inte alls vara så att man lär sig bäst tillsammans med sin bästa kompis, ofta är det tvärtom. Och kompisen kan de ju träffa på rasterna, säger hon.

– Å andra sidan kan man jobba väldigt bra ihop med någon, men man behöver inte bli bästa kompisar. Alla man jobbar med behöver man ju inte umgås med på sin fritid.

Alla får med sig någon som man jobbar bra med i ett klassbyte, och någon som man är bra tillsammans med.

Ofta möter förändringar i skolan, som ändrad klassindelning, ett motstånd. Från ledsna barn, men kanske framför allt från föräldrar. På senare år har det skrivits ett antal artiklar från olika delar av Sverige där föräldrar protesterar högt mot att deras barns klasser ska göras om.

I en diskussionstråd på sajten Familjeliv diskuteras splittring av klasser livligt. Föräldrar argumenterar både för att lita på att skolorna vet vad de gör och att lärarna inte ”har kompetens” för att hålla på med sådana här förändringar. Någon berättar att hen gick samman med andra föräldrar och kunde stoppa klassplittringen genom att hota med att flytta sina barn från skolan.

Hur reagerar era föräldrar?

– Det är klart att de kan bli oroliga om deras barn kommer hem och är ledset över att inte längre få gå i samma klass som sin bästa kompis, och det kan jag förstå, säger Anna Stjelke.

Vi är professionella pedagoger som har hög kompetens för att skapa trygghet. Det ligger i vårt uppdrag och vi jobbar otroligt mycket med det.

Efter att ha fått prata och resonera med skolans pedagoger så brukar dock i stort sett alla föräldrar förstå fördelarna med att göra förändringar, menar hon.

– Vi är professionella pedagoger som har hög kompetens för att skapa trygghet. Det ligger i vårt uppdrag och vi jobbar otroligt mycket med det. Trygghet är ju ett arbetsredskap för oss.

Man måste som människa lära sig att vara trygg med många människor, inte bara en ”fröken” eller en fritidspersonal, menar Anna Stjelke. Hon säger att det kan vara rent av farligt om all trygghet sitter i att man befinner sig i samma grupp i år efter år, och att man har samma lärare. Om någon lärare slutar eller ska vara föräldraledig kan det leda till en stor oro, till exempel.

– Därför är det bra att barnen i en grupp jobbar tillsammans med flera pedagoger som gör allt för att barnen ska vara trygga. Tillsammans jobbar vi med frågor som hur vi är med varandra, hur ska jag lita på andra människor, hur ska jag vara för att få vara med i den här gruppen? Och hur gör vi för att släppa in nya personer i gruppen?

Hon betonar också att en grupp kan vara en väldigt negativ konstellation för vissa elever och ganska obehaglig att vistas i.

– Det blir ju en väldigt otrygg situation om en elev behöver följa en grupp i tio år där eleven inte känner sig trygg.

Ser du några nackdelar med att göra om klasser?

– Det finns barn som kan bli ledsna över de nya klassplaceringarna. Som tycker att det bara blir sämre med de nya klasserna eller i alla fall saknar sin gamla klass. Det kan handla om att en kompis man tycker mycket om kommer i en annan klass eller att en specifik lärare undervisar mer i en annan klass än den man själv har sin klassplacering i, säger Anna Stjelke.

– För elever som har svårt med förändringar kan det vara utmanande att klassen ändras. Här är det viktigt att pedagogerna pratar med eleven, förbereder och planerar för det nya.

Anna Stjelke har letat efter forskning om förändrad klassindelning, utan utan att hitta särskilt mycket. Enligt Skolverket är det ett outforskat område, trots att det börjar bli så vanligt i den svenska skolan. Det är synd, tycker Anna Stjelke.

– Min egen erfarenhet av att göra så här är som sagt enbart positiv, men vi i skolan vill ju gärna ha forskning bakom det vi gör, säger hon.

Fakta. Eriksdalsskolan Eriksdalsskolan har 1.150 elever från förskoleklass till och med nian. I lågstadiet finns tre parallella klasser, i mellanstadiet fyra och i högstadiet fem. Efter trean och sjuan fylls nämligen skolan på med helt nya klassuppsättningar elever som gått på andra skolor innan. Visa mer

Sex elever: Så tycker vi om att klasserna görs om

Elsa Börjesson Rivera. Foto: Lotta Härdelin

Elsa Börjesson Rivera, 13 år. Vad tycker du om att klasserna görs om?

– Jag förstår varför man gör det, men även om man hittar nära vänner så kommer man att sakna sina gamla.

Hur var det att börja i en ny klass?

– Det är rätt kul med en ny klass, men jag gick i en relativt bra klass och saknar en del av dem. Jag var lite nervös under sommaren, men mest peppad. Jag hade tur och fick med mig alla mina närmaste kompisar. Jag tror det kommer att kännas bra med nya också.

Tim Hinder. Foto: Lotta Härdelin

Tim Hinder, 13 år:

– Det är bra att man lär känna nya, det blir lite variation. Men jag kommer att hålla kontakt med den gamla klassen också.

Hur var det att börja i en ny klass?

– Jag var lite nervös innan, man känner ju inte alla. Första dagen var det lite spänt. Jag har med mig tre vänner från gamla klassen och det kändes tryggt.

Liv Fange. Foto: Lotta Härdelin

Liv Fange, snart 13 år:

– En fördel är att om man inte haft det så bra tidigare kan man börja om och få nya vänner. Det är bra med lite variation.

Hur var det att börja i en ny klass?

– När jag började i ny klass i fyran hade jag svårt att hitta nya vänner i början. Efter ett år hade jag flera vänner. Nu var jag lite orolig innan jag skulle börja sjuan. Jag var rädd för att tappa mina gamla vänner. Nu fick jag flera nya kompisar redan första dagen och det känns bra. Men jag hade också med mig tre vänner från min gamla klass.

Elsa Falconer. Foto: Lotta Härdelin

Elsa Falconer, 10 år:

– Det är lätt att man börjar sakna sin gamla klass men det är också bra att få lära känna andra på skolan.

Hur var det att börja i en ny klass?

– Jag var inte alls orolig innan och det var jättekul att börja skolan igen. Det kändes lite tråkigt att lämna de gamla kompisarna, men också kul att få nya. De flesta verkar snälla i den nya klassen. Några som är helt nya på skolan har jag också fått kontakt med.

Astrid Sävström. Foto: Lotta Härdelin

Astrid Sävström, 13 år:

– Före splittringen tyckte jag att det var dåligt. När man väl byter klass blir det bra ändå.

Hur var det att börja i en ny klass?

– Först var jag väldigt oroad innan jag visste vilka jag skulle hamna med. Vi hade den perfekta klassen som hade väldigt roligt. Jag hade egentligen velat gå i samma klass hela tiden, för då hade man fått vänner för livet. Sedan är det ju roligt att skaffa nya vänner också. Och nu känns det ganska bra.

Siri Hoffstad. Foto: Lotta Härdelin

Siri Hoffstad, 12 år:

– Det är bra att man gör om klasserna, men man borde få önska sig några vänner att ha med sig. Lärarna som väljer ut klasserna vet inte så mycket om vad vi gör på rasterna och vilka vi träffar då.

Hur var det att börja i en ny klass?

– Det var lite konstigt. Jag hade velat stanna kvar i min gamla klass där jag kände mig glad och trygg. Alla är redan lite uppdelade i grupper i den nya klassen. Det är synd. Men jag hade med mig fyra kompisar från den gamla klassen.

