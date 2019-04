Test för ärftliga sjukdomar inför graviditet väcker etiska frågor

Fakta. Avhandlingen

Amal Matar, doktorand vid Centrum för forsknings- och bioetik vid Uppsala universitet, disputerade nyligen med sin avhandling ”Considering a Baby? Responsible Screening for the Future: Ethical and social implications for implementation and use of preconception expanded carrier screening in Sweden”.

I avhandlingen har hon intervjuat ledamöter i Statens medicinsk-etiska råd, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Socialstyrelsens etikråd, Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförund om etiska och sociala aspekter på att införa ett screeningprogram för blivande föräldrar i Sverige.