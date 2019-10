Transpersoner mår psykiskt bättre efter operation

Många transpersoner söker hjälp inom psykiatrin för depression, ångest eller försök till självmord.

De som inte inte känner att den egna kroppen stämmer överens med deras könsidentitet och lider av det, så kallad könsdysfori, kan få behandling för detta.

Det kallas för könsbekräftande behandling och syftar till att anpassa kroppen till könsidentiteten. Bland annat genom hormonbehandling och operation.

En färsk svensk-amerikansk studie tyder nu på att vuxna transpersoner som gör en könsbekräftande operation mår allt bättre psykiskt för varje år.

– Ju längre tid som gått efter operationen, desto mindre risk för att personen behöver uppsöka psykiatrisk vård eller få psykiatriska läkemedel, säger Richard Bränström, forskare på KI, som gjort studien tillsammans med John E Pachankis, docent i folkhälsa vid Yale School of Public Health i USA.

Risken för att behöva psykiatrisk behandling minskade med 8 procent för varje år som passerat efter operationen.

Undersökningen, som nyligen publicerades i tidskriften American journal of psychiatry, är en så kallad registerstudie. Det innebär att man via patientregister följt drygt 2.600 vuxna personer i Sverige som varit registrerade med diagnosen könsinkongruens, det vill säga transsexualism eller könsidentitetsstörning, under en tioårsperiod, 2005 till 2015. Studien säger ingenting om orsakssamband.

– Eftersom vi inte intervjuat några personer känner vi inte till inte till vad de efterfrågar för vård och vad det beror på. Det handlar om en blandad grupp av människor som väntar på behandling, som genomgår hormonbehandling och som opererar sig.

Under tioårsperioden har drygt 70 procent i gruppen fått hormonbehandling, nästan hälften har också genomgått könsbekräftande operation. Mindre än en tredjedel har inte fått någon behandling alls.

Studien bekräftar även bilden att transpersoner som söker behandling för könsbekräftande vård har högre risk för psykisk ohälsa – både depression, ångest och självmordsförsök – än befolkningen i övrigt.

– Det har också tidigare studier visat, vilket är lite av bakgrunden till att vi tittar på den här frågan, säger Richard Bränström.

Richard Bränström har forskat om transpersoner. Foto: Privat

Studien visar på skillnader på gruppnivå mellan individer som upplever att deras biologiska kön inte är rätt, så kallad könsinkongruens, och befolkningen i övrigt. Personer med könsinkongruens hade sex gånger större sannolikhet för att ha sökt behandling för oro och ångest, mer än tre gånger högre sannolikhet för att ha fått recept på antidepressiv medicin och mer än sex gånger större sannolikhet för att ha legat på sjukhus efter ett självmordsförsök.

Även om behovet av behandling för psykisk ohälsa minskade efter operation hos personerna i studien, sökte de fortsatt oftare sådan behandling än befolkningen i allmänhet.

Tidigare forskning har bland annat tittat på hur hormonbehandling och/eller könsbekräftande kirurgisk behandling påverkat dessa personers hälsa längre fram.

Richard Bränström säger att skillnaden mot tidigare studier är att forskarna nu använt sig av svenska register och därmed kunnat inkludera alla som har sökt sig till den svenska sjukvården på grund av könsdysfori de senaste tio åren.

– Det är ju lite speciellt med Sverige att vi har ett sjukvårdssystem som täcker hela befolkningen, till skillnad från många andra länder. Så sannolikt har vi fångat upp hela den här gruppen.

– Samtidigt är detta en svår grupp att studera eftersom det är så ovanligt att folk söker könsbekräftande behandling.

Vilka slutsatser kan ni dra av studien?

– Vi tycker att den ger stöd för att om man erbjuder könsbekräftande vård på det sätt som det erbjuds i Sverige så förbättrar det den psykiska hälsan för transpersoner som söker könsbekräftande vård.

Vet ni något om fördelningen mellan personer som fötts som kvinnor respektive män?

– Det vi vet är personernas juridiska kön, och där är det något fler kvinnor. Fast det är ju en del som ändrar sitt juridiska kön efter avslutad behandling, och det har vi inte tittat på i den här studien. Det får kommande studier titta på.

Det här är ett område där det behövs jättemycket mer forskning. Vad kommer ökningen av, vad behöver de för vård och vad får det för konsekvenser?

I studien har man inte heller tittat på hur många som ångrar sig efter en operation, men i annan forskning ser man en minskning av andelen som ångrar sig, säger Richard Bränström.

– Situationen för transpersoner har på senare år förändrats radikalt genom ökad synlighet, befolkningens attityder och tillgänglighet till vård. Det är sannolikt väldigt annorlunda att vara en transperson i dag jämfört med för 20 år sedan, säger han.

”Uppdrag granskning” i SVT har i flera program granskat behandlingen av unga personer som söker könskorrigerande vård. Bland annat har man tagit upp att det skett en kraftig ökning av unga, framför allt flickor, som sökt behandling för könsdysfori på senare år, och att de som söker har andra, psykiatriska diagnoser som autismspektrumtillstånd, depression och ångestsyndrom.

Richard Bränström har inte sett programmen men bekräftar att ökningen är reell. Han betonar att Socialstyrelsen har behandlingsriktlinjer för både unga och vuxna transpersoner som söker vård och att det i Sverige finns en åldersgräns för könsbekräftande kirurgi på 18 år.

– Därför finns gruppen unga inte med bland dem som fått kirurgisk behandling i studien. Vår studie visar att om vuxna personer får behandling enligt de riktlinjer som finns i Sverige så verkar det generellt kunna leda till en positiv utveckling av den psykiska hälsan över tid.

Han ser fram emot fler studier om behandling av personer som söker vård för könsdysfori.

– Det här är ett område där det behövs jättemycket mer forskning. Vad kommer ökningen av, vad behöver de för vård och vad får det för konsekvenser? Det tror jag inte någon kan svara på i dag.

Fakta. Könsdysfori Könsdysfori är när du känner att din kropp inte stämmer överens med din könsidentitet och att det innebär ett lidande för dig.

Hur mycket könsdysfori man har är individuellt och alla upplever det på olika sätt. Vissa upplever det hela tiden, andra i vissa situationer.

Du som har fått diagnosen könsdysfori kan få behandling för att må bättre. Det kallas för könsbekräftande behandling. Syftet med behandlingen är att anpassa kroppen så långt som det är möjligt till könsidentiteten.

Källa: 1177 Vårdguiden

Fakta. Nytt lagförslag om operationer av unga Regeringen föreslog förra året en sänkning av åldersgränsen för könskorrigerande operationer från 18 till 15 år, utan vårdnadshavares tillstånd när det finns synnerliga skäl.

Lagförslaget mötte kraftig kritik. Bland annat från lagrådet och Statens medicinsk-etiska råd.

Regeringen gav därför i september Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och bedöma om den föreslagna åldersgränsen på 15 år är lämplig eller om en annan åldersgräns bör gälla.

Analysen ska redovisas senast den 31 mars 2020.

