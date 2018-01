Varje dag ser han ”måsten” som går bra att stryka bort

Micael Dahlén, den fortfarande någorlunda unge stjärnprofessorn på Handelshögskolan, har alltid levt ett hektiskt liv. I skolan handlade det om att få de högsta betygen. Som forskare, lärare och föreläsare måste han hela tiden visa att han kan. På helgerna satt han på kontoret. På semestern tog han endast ledigt en dag i veckan.

Visst fick han väldigt mycket gjort. Men en dag sade kroppen stopp.

– Det kom till mig som ett hårt slag i huvudet. Det var verkligen som att jag sprang in i en vägg, säger han.

Så här i efterhand är det nästan övertydligt hur kroppen sade ifrån. Men Micael Dahlén begrep ingenting.

– Det började med att kroppen stängde av högerarmen. Då fortsatte jag att jobba med vänster arm. Det funkade ett tag.

Men till slut gick det inte längre. Han fick göra tester med elstötar.

– Kroppen lade av men felet satt i huvudet.

Det var hans tillvaro som var problemet.

Det första Micael Dahlén gjorde var att sluta springa, och då menar han inte motionsspringande. Han sprang hela tiden. På väg till jobb, på flygplatsen, till mataffären.

– Jag började träna på det, men det var väldigt svårt de första dagarna. Det kliade i hela kroppen. Jag har alltid sprungit när jag skulle någonstans. Jag har alltid haft så bråttom. Men nu blev det en helsikes massa gående första veckan.

När han fick bukt med springandet så blev Micael Dahlén genast varse nästa problem: mobiltelefonen. Den enda vakna stund som han tidigare inte stirrat in i skärmen var när han sprang från en plats till en annan. Nu när han promenerade var inte heller dessa tillfällen en fredad stund.

Inte ens på semestern unnade sig Micael Dahlén ledigt mer än en dag i veckan. Foto: Hannes Holmström och Claudio Bresciani/TT

Han ställde upp en regel för sig själv: För att få titta i mobilen måste han först göra så många armhävningar han klarade av.

– Fördelen var att jag blev vältränad. Men efter 140 armhävningar började det bli lite jobbigt, vilket gjorde att jag började bygga upp ett inre motstånd mot att titta in i skärmen.

Och nu när han minskat sitt mobiltittande lägger han på ett helt annat sätt märke till hur mycket andra tittar på sin mobilskärm.

För att komma ur sin livssituation insåg Micael Dahlén att han måste ”avmåstefiera” sin tillvaro. Han började med att rensa almanackan från föreläsningar, undervisning och möten. Alla dessa möten.

– Jag satt konkret med almanackan och rensade bort en sak i taget. Det var ganska jobbigt. Vad skulle folk tänka när jag plötsligt ställde in?

Men det visade sig vara mycket mindre komplicerat än han trodde. Han tror att många till och med blev lättade av att möten ställdes in. Det var nog lika kravfyllt från båda håll.

Förändringen som min son såg blev en riktig ögonöppnare. Man behöver påminna sig hela tiden om att göra saker som gör dagen meningsfull.

Det dröjde dock inte länge innan almanackan var fylld igen. Men då med en helt annan typ av aktiviteter.

– Nu gjorde jag saker som jag var nyfiken på för att jag ville, inte för att jag måste. Jag fick mer energi och blev en gladare person.

Hans son märkte att det hänt något med hans pappa. En dag sade han: ”Pappa, när jag blir stor vill jag bli tjänstledig som du”.

Nu förstod Micael Dahlén att han var något riktigt viktigt på spåren. Och att han var på rätt väg.

– Det var den förändringen som min son såg, och det blev en riktig ögonöppnare. Man behöver påminna sig hela tiden om att göra saker som gör dagen meningsfull.

Själv försöker han varje dag göra något som han inte gjort tidigare. Det räcker med ganska enkla saker. Som att gå in i en affär där du aldrig varit tidigare, ta en annan väg till jobbet än den du brukar, eller titta upp i stället för ned i gatan när du rör dig på stan, säger han.

– Jag får så otroligt många fler intryck!

Micael Dahlén bad tusen personer skriva upp alla saker de gjorde under en dag och därefter markera vilka av dem de gjorde för att de måste, och även vad som gjorde dem lyckliga. Ju fler måsten de hade, desto mindre lyckliga kände de sig.

Han bad också ett trettiotal av sina gamla studenter att avmåstefiera sina liv under ett par veckor och föra dagbok över vad som hände. De flesta skickade in sina dagböcker. De som inte gjorde det hade kommit fram till att de inte måste fullgöra uppgiften och struntat i det.

Varje dag gör Micael Dahlén en tabell där han skriver ned dagens måsten i en kolumn och lyckostunder i en annan. Foto: Hannes Holmström

Micael Dahlén hade lyckats bättre än han kunde tro med sitt experiment.

När han gick igenom dagböckerna kunde Micael Dahlén konstatera att antalet måsten som deltagarna tog bort ökade från något enstaka till väldigt många i snabb takt.

Ofta ser vi inte de små måstena på grund av de stora. Vi kanske inte ens ser dem som måsten.

Snart började försökspersonerna se de positiva effekterna ta över: de fick mer tid över, kände sig mindre stressade och kunde göra andra saker som de mycket hellre ville ägna sig åt.

Försökspersonerna gav sig tidigt på även sina måsten på fritiden, vilket förvånade honom. Trots att den fria tiden är en kort del av dygnet så fyller vi den med måsten.

Själv gör Micael Dahlén numera varje dag en tabell där han skriver ned dagens måsten i en kolumn och lyckostunder i en annan. Lyckostunderna blir fortfarande en kortare lista. Men varje gång hittar han måsten som går att stryka.

Man kan även fuska genom att sluta att se vissa måsten som måsten.

När jag inför intervjun läste vad han skrivit om livspussel, lyckostunder och måsten i boken ”Kaosologi” (Volante) lekte jag själv med tanken att Micael skulle ringa och ställa in intervjun.

Det hade kunnat vara intressant för artikeln. Å andra sidan hade den blivit väldigt kort.

