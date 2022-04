”Vi kommer se fler gemenskapsboenden i takt med att världen blir allt osäkrare”

Viljan hos vissa att bo i kollektiv eller andra typer av gemenskaper har gått i vågor genom historien. Under andra hälften av 1800-talet och en bit in på 1900-talet uppstod många grupper av religiösa skäl. De bröt sig loss från den större gruppen och skapade egna, avskilda samhällen där deras tolkning av religionen praktiserades. Många avknoppningar inom kristendomen har bildats på just det sättet.

Under 1960-talet var det i stället en revolt mot samhället och politiska ideologer som låg till grund för att avskilda gemenskaper, kollektiv och storfamiljer började växa igen. På senare år har intresset för miljö gjort att fler och fler ekobyar dykt upp både i Sverige och runt om i världen.

Det som skiljer de nya gemenskaperna är att de inte är lika strikta som sina föregångare. De är också mer tillåtande vad det gäller medlemmarnas politiska åsikter, religion och sexuella läggning. En skillnad är också ekonomin. De grupper som växte upp under 1800-talet och 1960-talet byggde till stor de på att man delar på alla inkomster. Så är det inte längre.

– Medlemmarna bidrar fortfarande till det gemensamma, men det är inte längre tvång eller regel att bidra med all sin tid och inkomst, säger Sanja Nilsson, som är lektor i religion och sociologi vid Malmö universitet.

”Trygghet är en drivkraft”, säger Sanja Nilsson, lektor i religionssociologi på Malmö universitet. Foto: Privat

Sanja Nilsson har studerat avsiktliga grupper både i Sverige och USA och känner till Twin Oaks. Hon tror att trenden med ekobyar och storfamiljer kommer att öka. Två av skälen är pandemin och oroligheterna i världen, inte minst med det pågående kriget i Ukraina. Den ekonomiska faktorn spelar också in. Människor har flyttat från stortstäderna för att köpa större och billigare hus i andra delar av landet.

– Trygghet är en drivkraft. Människor har under pandemin och på grund av säkerhetsläget blivit mer intresserade av preppning. Då inser man snabbt att vi är beroende av varandra, alla kanske inte har tillgång till allt de behöver. Bor man i ett kollektiv kan man dela på grejer.

Den största skillnaden mellan de grupper som finns i Sverige jämfört med de som finns i USA är ekonomin.

– I USA har man en större ekonomisk vinning på att tillhöra ett community som Twin Oaks. Det beror främst på att man i USA inte har samma socialförsäkring som vi har i Sverige. Därmed blir den sociala och ekonomiska tryggheten i ett community större.

En anledning till att Twin Oaks lyckats överleva sedan slutet av 1960-talet är att gruppen grundades i ”rätt ända” enligt Sanja Nilsson. Med det syftar hon på att Twin Oaks startades av en liten grupp som hade ett tydligt koncept som var väl implementerat innan nya medlemmar anslöt. Många andra gemenskapsboenden startar i stället med en idé, vilket kan leda till att det blir svårare att hantera gruppdynamiken över tid.

– Många grupper har också dött ut för att man inte har kunnat behålla den andra generationen. De grupper som överlevt och varit framgångsrika är de där man lyckats behålla barnen.

Fakta. Intentional communities – avsiktligt samhälle Intentional community, eller avsiktligt samhälle på svenska, är ett frivilligt boendesamhälle designat från början för att ha en hög grad av social sammanhållning och lagarbete. Medlemmarna i ett avsiktligt samhälle har vanligtvis en gemensam social, politisk, religiös eller andlig vision, följer ofta en alternativ livsstil och delar vanligtvis ansvar, inkomst och egendom. Det finns många olika typer av avsiktliga gemenskaper, så som kollektiv, samboende samhällen, ekobyar, kloster, kibbutzims, hutteriter, ashrams och bostadskooperativ. Visa mer

En annan avgörande faktor för ett fungerande gemenskapsboende är flexibilitet och att gruppen inte isolerar sig totalt från omvärlden. Sanja Nilsson, som själv bor i ett kollektivhyreshus i Lund, ser flera fördelar med boendeformen. Hon har, som många andra, jobbat mycket hemma de senaste åren men ändå fått ett socialt utbyte med sina grannar.

– Dessutom har mina barn också haft ett större hem att tillgå än bara vår lägenhet. Har de inte velat följa med när vi ska handla, har de alltid vetat att det finns minst fyra, fem grannar i huset som de kan gå till i fall de behövt hjälp.

Men det finns också en baksida. Sanja Nilsson menar att gemenskapboenden kan skapa en falsk trygghet, speciellt kring barnen. Föräldrarna kan vara förblindade av gruppens syfte och samhörighet att de inte ser några negativa aspekter, eller att alla medlemmar kanske inte bara har goda intentioner.

– På en grupp av cirka 100 vuxna ökar riskerna att någon har ett pågående missbruk, sexuell dragning till barn eller på andra sätt utnyttjar gruppen till sin egen fördel. Det behöver absolut inte vara så, men rent statistiskt ser siffrorna ut så.

