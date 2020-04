”Vi samer möts av okunskap – och rasism”

Artisten Maxida Märak vill gärna komma högt upp på musikjätten Spotifys låtlistor och uppträda live så ofta som möjligt. Men hon vill också som aktivist lyfta fram sitt folks utsatthet och visa att samer fortfarande kränks och blir utsatta för våld.

– Vi är utsatta för en rasism som ibland blir uppenbar och tydlig. Men där bemötandet av oss samer i vardagen ofta bygger på stereotypa bilder och fördomar, säger Maxida.

Nyligen uppträdde hon i Helsingborg. Morgonen därpå kom en man som arbetade på hotellet där hon övernattade fram och sa: ”Du ser ju inte ut som en same, mer som en latino”.

– Den här mannen menade nog inget illa. Men hans uttalande byggde på okunskap. Som om alla samer ser likadana ut och går omkring och jojkar hela dagarna i sina exotiska kläder, fortsätter Maxida.

På Jokkmokks marknad väckte hon och hennes vänner uppmärksamhet när de 2014 drev en hjord renar mellan de färgglada stånden. Maxida och de andra aktivisterna hade satt på sig svarta sopsäckar och målat ansiktena vita. Efter sig drog de slädar med renskelett.

Aktionen var ett sätt att protestera mot att ett stort kanadensiskt gruvbolag ville börja provborra i ett område som samer i århundraden använt som vinterbete för sina renar.

– Vi samer har fått ta så mycket skit, varit så utsatta under lång tid. Vi såg det som vår skyldighet att reagera. Majoritetssamhällets förtryck av en minoritet kan inte pågå hur länge som helst. Vi såg det verkligen som att det var ”dem” mot ”oss”, säger Maxida.

I fjol uppträdde Maxida i Allsång på Skansen. För henne var det en ”spark i baken” på alla som uttalar sig rasistiskt om samer. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Fem år senare, i slutet av juli 2019, stod hon på scenen under allsången på Skansen. En miljonpublik såg henne framföra låten ”Lova ingenting”. När Maxida började sjunga viftade en i publiken med den samiska flaggan i gult, blått, blått och grönt.

Hon tycker att samiska konstnärer, artister, musiker och hantverkare alltför sällan vänt blicken utåt. För henne var det otroligt häftigt att stå där på Skansen under allsången, som ju blivit en modern svensk institution.

– Jag har blivit trakasserad, kränkt och hotad många gånger på grund av mitt ursprung. Nu blev det en spark i baken på alla som häcklat mig. Se där, en same som till och med kan sjunga på svenska …

Vi samer är fortfarande utsatta för samma rasism som drabbade mina förfäder. Det tar sig kanske andra uttryck, men lever ännu.

Under barndomen och tonåren flyttade Maxida, eller Ida Amanda som hon är döpt till, fram och tillbaka mellan Stockholm och Jokkmokk. Sedan ett och ett halvt år bor hon i den norrbottniska orten tillsammans med dottern NikeSunna.

När hon gick i förskola i Jokkmokk blev Maxida retad för sitt långa svarta hår och för att hon tillhörde ”lappfolket”. Senare var det näbbkängorna som väckte löje bland skolkamraterna i Stockholmsförorten. Tidigt lärde hon sig att en same är någon man inte tar på allvar, någon att driva med och att till och med göra illa.

– Vi samer är fortfarande utsatta för samma rasism som drabbade mina förfäder. Det tar sig kanske andra uttryck, men lever ännu.

Maxida Märak är född 1988 och bor sedan ett och ett halvt år i Jokkmokk i Norrbotten tillsammans med dottern NikeSunna. Hennes samiska identitet har blivit allt starkare genom åren. Foto: Anette Nantell

Rasism är ett starkt uttryck?

– Fast så är det. Vi är utsatta för rasism. Uttrycken skiljer sig åt, men orsaken är densamma. Samer är ”dem” och inte ”vi”. Det handlar om två världar.

I Jokkmokk har rasismen sin grund i konflikten mellan samer och ”svenskar” som när det gäller rätten till jakt och fiske, och samernas möjligheter att skaffa bete till sina renar, säger Maxida. Hon berättar om kränkande kommentarer, men också om fysiska hot och om våld. Däcken på bilar skärs sönder och skotrar blir saboterade.

Parallellt förekommer det hot, kränkningar och våld även bland samer – ofta då riktat mot kvinnor och barn. Tidigare har ämnet varit tabu, men frågan diskuteras allt oftare. I en rapport från Europarådet som presenterades nyligen framkom att det saknas kunskap om samiska kvinnors utsatthet i Sverige.

– Även i förtryckta grupper finns det förtryckare. Bland dem som man identifierar sig med kan det också finnas ett ”dem”, säger Maxida.

Hon återkommer till att det i Jokkmokk finns en tydlig uppdelning i samer och icke-samer. Samer umgås ofta helst med samer och vice versa. Att anmäla någon som hotat eller kränkt skulle vara socialt självmord. Man blir utfryst ur majoritetssamhället, förlorar kanske till och med jobbet. Barnen blir utsatta i skolan och hela familjen drabbas.

Maxida är uppvuxen i Jokkmokk och Stockholm. Hon har sedan tonåren varit engagerad i kampen för samers rättigheter. Foto: Privat

Den strukturella rasism som Maxida menar är uttalad i Jokkmokk existerar också söderöver, säger hon. I Stockholm ses samer enligt henne ibland som ”ett mystiskt sagofolk” som det är okej att skämta med.

– Det kan vara kommentarer som ”värst vad du är språksam”, ”vad du är trevlig, inte alls så inbunden” och frågor om hur det är att bo i en kåta och om renarna är snälla.

– På ytan kan det tyckas lite småroligt, men i en kontext där vi samer blivit så förtryckta är det inte det minsta lustigt. Den här typen av skämt skulle ses som rasistiska om de handlade om romer, svarta eller indianer. Men nu handlar det om en folkgrupp som levt här i Norden i tusentals år.

Morfar var den första same som utbildade sig till präst. Och den första same som jojkade i kyrkan, under kyrkomötet 1993.

För några år sedan visade Maxidas morfar Johan ett tidningsklipp från 1950-talet. Artikeln beskrev en fest han varit bjuden till i Stockolm. På en bild dansar han med en på den tiden känd skådespelare. Under bilden stod att ”lappen” var ”artig och snäll”, att han dansade ”glatt” och försökte tala som ”en vanlig människa”, berättar Maxida.

– Morfar var den första same som utbildade sig till präst. Och den första same som jojkade i kyrkan, under kyrkomötet 1993. Han var medveten, men höll inte själv med om att artikeln framställde honom som en lite lustig figur.

Fast, påpekar Maxida, den generation som hennes morfar tillhörde, och generationen före honom, var utsatta på ett sätt som är svårt att föreställa sig. De samiska barnen kidnappades för att gå i internatskolor där de skulle försvenskas och inte fick tala samiska eller utöva sin kultur.

Den samiska kulturen spelar en stor roll för Maxima och hennes släkt. Foto: Privat

Maxida berättar att det i hennes familj och släkt har funnits och finns många starka personligheter. Den samiska kulturen spelar en stor roll. Själv lärde hon sig tidigt att jojka, men slutade redan som elvaåring. Att gå sin egen väg, men att hela tiden vara medveten om rötterna, har varit hennes ledstjärna.

Hon spelade 2014 in en skiva där hon sjöng på engelska och samiska. Skivan, med titeln ”Mountain songs and other stories”, var ett inlägg i debatten om en framtida gruvbrytning i Jokkmokk. Skivan, och den uppmärksammade aktionen på marknaden samma år, väckte ett enormt hat. På nätet blev Maxida kallad för terrorist och hon anklagades för att hindra bygden från att utvecklas.

Så fick Maxida anställning som skådespelare på Giron sámi teáhter” och senare spelade hon huvudrollen i en pjäs på Dramaten i Stockholm. Därefter kom ett nytt tvärt kast. Då var det hiphoppen som lockade.

I dag är det normalt och accepterat i stora grupper att tala om ”dem” och ”vi”. Det skrämmer mig.

I Sveriges riksdag sitter i dag ett parti som tydligt delar upp alla som lever i Sverige efter deras ursprung, säger Maxida.

– Det legitimerar rasism, kränkningar, hot och våld mot minoriteter, säger hon.

När Maxida var tonåring besökte hon ofta sin moster. En gång kom grannens sambo ut på balkongen intill för att röka. Han var från Skåne och bar en t-shirt där det stod att han var Sverigedemokrat.

– Det var en chock. I dag är det normalt och accepterat i stora grupper att tala om ”dem” och ”vi”. Det skrämmer mig.

Maxida Märak med Jill Johnson i ”Jills veranda” i SVT 2017. Foto: Claudio Bresciani/TT

I november 2017 medverkade Maxida i programmet ”Jills veranda”, där hon bland annat utbytte erfarenheter med Amerikas urinvånare.

– Jag har flera av mina bästa vänner i Kanada. Jag står närmare dem än många av dem som jag känner i Sverige. Vi som tillhör en minoritet, oavsett var vi lever i världen, delar samma erfarenheter och samma känsla av utsatthet. Det skapar en stark gemenskap.

Ser du dig i dag främst som artist eller aktivist?

– Både och. Som artist har jag en plattform för att föra ut mitt budskap. Jag kommer alltid att kämpa för samernas rättigheter, att vara en aktivist. Samtidigt vill jag vara en bra mamma för min dotter och inspirera henne som jag inspirerats av alla starka kvinnor i min släkt.

Foto: Anette Nantell

Fakta. Maxida Märak Ålder: 31 år. Bor: Villa i Jokkmokk. Familj: Dottern NikeSunna. Bakgrund: Uppvuxen i Jokkmokk och Stockholm. Har sedan tonåren varit engagerad i kampen för samers rättigheter. Har deltagit bland annat i protester mot en planerad gruvbrytning i Kallak. Skådespeleri: Medverkade i filmatiseringen av ”Glada hälsningar från Missångerträsk” av Martina Haag och har tidigare turnerat med Giron sámi teáhter. I ”Midnattssol” (SVT) såg vi henne i en av huvudrollerna. Jojkar i vinjetten till serien. Annat: Var sommarvärd för Sveriges Radios program ”Sommar i P1” 2015. Var i november 2015 med i en dokumentärserie tillsammans med systern Mimie Märak. De kallades Sápmi Sisters. Artisteri: Uppträdde i mellanakten på deltävlingen Andra chansen i Melodifestivalen 2018, där hon framförde sin tolkning av Zarah Leanders klassiska ”Vill ni se en stjärna?”. Gör: Rappare, jojkare och artist. Visa mer