”Vissa gör hemska saker i islams namn”

Alla påverkas mer eller mindre av sin uppväxt. Men hur gör man en tro till sin egen om man har fötts in i en religion?

– Jag är uppväxt i islam men jag har ett val i dag och jag väljer fortfarande att vara muslim. Jag har haft val sen jag var tonåring att välja något annat om jag skulle vilja det, säger Khalid Mohammed, 26, som är född i Sverige med föräldrar från Somalia och bor i Vivalla i Örebro.

Även om han tror så tvivlar han ibland och ställer frågor. Vad händer efter döden? Hur har världen kommit till?

– Och vad är det som gör att det är så mycket knas i världen? Jag kan tvivla men då kommer tanken: ”Lägg din tillit till Gud”. För du kan inte hantera alla tankar. Det har hjälpt mig. Sen hjälper det att gå till moskén och be. Jag hittar lugnet.

– Jag har mer tvivlat på mänskligheten än på religionen. Till exempel alla terrorattentat som sker överallt. Varför skulle man vilja göra något sånt när alla säger sig kämpa för något gott? Det stämmer inte för då skulle det inte vara så mycket lidande.

Khalid betonar att islam är en en mångfasetterad religion med 1,6 miljarder anhängare.

– Religionen används ibland i dåliga syften. Det kan handla om makt, pengar, ondska, och religion kan locka folk som söker en tillhörighet. Många som begår hemska saker använder sig av islams namn. Vissa beskyller hela religionen. Säger man muslim så tänker vissa på självmordbombare och terrorister. Jag brukar svara att i min religion gör man inte så.

– Största fördomen är att man sympatiserar med terrorister eller har onda avsikter. Det är väldigt tråkigt om man tänker så. Det är bättre att komma och prata med oss. Man behöver inte bli vänner men jag tror allt blir lättare om man pratar med varandra.

Foto: Fredrik Samuelson

Enligt Khalid kan människan bli vilseledd och lurad att göra ont. Gud kallar på oss, vill ge nåd och barmhärtighet och hjälpa oss att göra rätt och se vårt ansvar för att kunna bättra oss. Muslimer tror att människan efter det här livet kommer hållas ansvarig inför Gud.

Som muslim ska Khalid be fem gånger om dagen, ge pengar till fattiga och hålla fastemånaden ramadan för att visa Gud tacksamhet och söka hans ledning. Nyligen gjorde Khalid en pilgrimsfärd till Mecka och Medina. När det är fredagsbön går han till Örebro moské.

För att hjälpa unga i Vivalla var han med och startade föreningen For the people, F.T.P. Ett medvetet namnval för att skapa en ny association till ordet FTP, ”fuck the police”. Khalid har själv en stökig bakgrund och stoppats av polisen.

– Jag har själv stått i centrum och skrikit ”fuck the police”. Men vi ville ändra begreppet, göra det till något positivt och skapa aktiviteter för unga.

Nu jobbar han för organisationen Tillsammans för Sverige, där han och andra från olika religioner föreläser om sin tro i skolor. Han får ofta frågor om kvinnans roll i islam, tankar om kvinnoförtryck och om slöja är frivilligt eller inte. Khalid berättar att hans mamma har sjal men att två av hans fyra systrar, samtliga troende muslimer, inte har det.

– De har fått göra sitt eget val. Jag ser det som att det är frivilligt här i Sverige. Men det är ingen frihet att tvinga någon att ta av sig kläder heller, tycker jag.

När det gäller arabländer där kvinnan inte alltid har ett eget val, som Saudiarabien, säger han:

– De gör mycket fel i Saudiarabien. Jag följer det goda och det fina i religionen. Saudiarabien har sina problem som de måste sköta och Sverige har sina problem med skjutningar och andra saker. Sen beror det på vilken fråga man väljer att fokusera på. Exempelvis förbjöd Frankrike barnaga först i fjol.

Andra frågor i skolor handlar om hedersvåld, könsstympning och att vissa länder har dödsstraff om man lämnar islam.

– Jag tycker att det är knas. Man blandar ofta kultur och religion med varandra vilket gör att man definierar en hel religion när det egentligen handlar om ett lands kultur som blandats med religionen. Det finns flera olika grenar i islam. Jag är sunnimuslim men brukar säga att det som är viktigt är att jag är muslim.

– Könsstympning gjorde man i Somalia där vi kommer ifrån och jag vet att min mamma avskyr det.

Enligt islam är människans kropp en gåva från Gud. Det som kan förstöra hälsa, familjeliv och ekonomi, fördunkla sinnen och det som har en skadlig inverkan som överstiger nyttan är därför förbjudet, berättar Khalid. Som alkohol.

Homosexuella handlingar betraktas som synd. Men det finns acceptans bland vissa liberala muslimer som gör omtolkningar av Koranen och haditherna, som rymmer traditioner. Sex är enligt islam menat för äktenskapet, berättar Khalid.

– Jag tror att alla människor kan leva i fred med varandra, oavsett tro eller icke-tro, tillhörighet, sexuell läggning eller vad som. Personligen tycker jag att man ska vänta med sex tills man gifter sig, då man hittat den rätta personen för en. Men alla har rätt till sin åsikt.

Han pekar på att samhället blivit mer pluralistiskt.

– Det ger utrymme för varje individ att utöva sin religion. Alla är inte ateister eller kristna. Andra troende förstår generellt sett min tro bättre.