Just nu: Följ tredje dagen av rättegången mot ASAP Rocky

Förhandlingarna under de två första rättegångsdagarna har tagit längre tid än väntat, varför fredagen, som enligt planen enbart skulle varit vigd åt slutpläderingar, blir fullspäckad.

Tingsrättens ordförande Per Lennerbrant flaggade under torsdagen för att man kunde bli tvungen att planera in extradagar för rättegången, men både åklagare och försvarare är måna om att kunna undvika det.

Som vanligt var det mycket folk samlade utanför Stockholms tingsrätt under fredagsmorgonen. Enligt DN:s reportrar på plats tycktes det vara något färre journalister men betydligt fler privatpersoner, som köade för att få en plats i någon av salarna där rättegången kan följas via skärmar.

Rakim Mayers, som ASAP Rocky egentligen heter, leddes in i säkerhetssalen strax efter klockan 9, för dagen iklädd vit skjorta och kostym. De två andra medåtalade är fortsatt klädda i Kriminalvårdens gröna mjukisbyxor och fleecetröja.

Om förhandlingarna avslutas i dag kan det även innebära att de tilltalade, som suttit frihetsberövade sedan början av juli, släpps direkt. Detta om tingsrätten bedömer att ett eventuellt straff inte kommer överstiga fängelse i mer än en månad, tiden de redan suttit häktade. Slutgiltig dom väntas dock inte komma förrän om två, tre veckor.

Både den 19-årige målsäganden och de tre tilltalade har hörts under de två första dagarna, och under den tredje dagen är det vittnenas tur.

Vid det första förhöret, med en ung kvinna som känt igen ASAP Rocky och gått fram med sina kompisar i syfte att ta en bild, ändrades vittnesuppgifterna jämfört med tidigare polisförhör, och det på en betydande punkt.

Hon berättade precis som tidigare att hon sett någon i sällskapet hålla i en glasflaska, men säger sig däremot inte ha sett att den användes för att slå mot 19-åringen.

Åklagare Daniel Suneson påpekar att hon i polisförhöret sagt ”de slog killen med glaset”, kanske över ryggen, samt att hon tror att flaskan gick sönder vid slaget.

– Det stämmer inte. De missförstod allt tror jag, sade vittnet via videolänk i rätten.

Det andra vittnet, en kompis till det första som även filmat delar av händelsen, har sagt i polisförhör att hon hört en glasflaska krossas men inte sett hur den gick sönder.

Den beskrivningen gav hon även till rätten under fredagen.

– En kille i ASAP Rockys gäng höll i två flaskor. Jag vet inte vad som hände med dem, om han kastade dem på marken eller inte, sade hon via videolänk.

I det läget hade hon börjat springa därifrån. Innan dess såg hon dock ASAP Rocky kasta ner målsäganden på marken, hans två kompisar ansluta och att alla tre sedan började sparka 19-åringen. Exakt hur många sparkar det var minns hon inte, men det var fler än två.

På åklagarens fråga om artisten och hans vänner gjorde något mer säger kvinnan:

– Jag kommer ihåg att ASAP delade ut några boxar.

Fakta. Fem vittnen ska höras Först ut under fredagen är de tre vittnen som kallats av åklagaren. • Två unga kvinnor på platsen som bland annat försökte hjälpa till att översätta mellan 19-åringen och ASAP Rockys säkerhetsvakt har bett om, och fått, tillstånd att vittna via videolänk snarare än att komma till rättssalen. • Därefter ska 19-åringens kompis, som också blev inblandad i handgemänget, höras. • Försvarssidan har kallat ASAP Rockys säkerhetsvakt, som har behandlats som en misstänkt i utredningen men som inte åtalats av åklagaren. • En annan kompis till 19-åringen, som denne ska ha pratat med kort efter händelsen, har också kallats av målsägandebiträdet. Visa mer

