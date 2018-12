Tim ”Avicii” Berling. Foto: Hanna Persson

Tim ”Avicii” Bergling

1989–2018

”Avicii var känslig, för känslig för den värld som hans musik tillhörde”, skrev DN:s Nicholas Ringskog Ferrada-Noli när artisten Tim Bergling vid 28 års ålder gick bort i april i år. Det är fortfarande den sorgligaste och sannaste mening som skrivits om honom.

Avicii började producera housemusik 2006, sjutton år gammal i sitt pojkrum på Östermalm i Stockholm, och fick 2011 sitt stora genombrott med den oemotståndliga, aldrig någonsin uttjatade ”Levels”. Alla under trettio som säger att de aldrig festat till den ljuger.

Avicii kom att samarbeta med de största artisterna, spela på världens största elektroniska festivaler, släppa hit efter hit efter hit – ”Wake me up”, ”The days”, ”Waiting for love”, ”Hey bro­ther”, ”Without you”. Men i dokumentären ”Avicii: True stories”, som kom 2017, syns framgångens outhärdligt höga pris. 2016 gör han sin sista livespelning. 2018 dör han i Oman.

”Tim var inte gjord för det maskineri han hamnade i”, sa hans familj efter hans bortgång. Det ekar i musikbranschen fortfarande.

Greta Thurfjell

Montserrat Caballé Foto: Rue des Archives / IBL Bildbyrå

Montserrat Caballé

1933–2018

Vår tids mest magnifika operadiva gick denna höst ur tiden, 85 år gammal.

I fyra decennier har den spans­ka sopranen Montserrat Caballé uppfyllt världsscenerna med sin röst och sin flammande starka personlighet. I en tid då opera­divorna verkade ha tagit slut gjorde hon entré och höll sig kvar under fyra decennier. Hon struntade komplett i den nya ordningen att de dominerande figurerna i opera skulle vara regissörer och dirigenter, inte sångarna. Hon visste exakt vem som var stjärnan.

Bland annat detta gjorde att hon 1987 vågade göra en pop­operalåt tillsammans med Queen-sångaren Freddie Mercury och sången ”Barcelona” blev ett ledmotiv för OS i Barcelona 1992. Caballé sjöng den på invigningen tillsammans med de två spanska tenorerna Placido Domingo och José Carreras.

Det är alltid svårt att sluta i tid och Caballé höll på lite för länge. Dessutom hade hon trassel med skattemyndigheterna. Men sedan satte hon på sig jeans och cowboyhatt och körde offroad på sin makes farm. Allt löste sig till slut. En himmelsk röst men fötterna på jorden.

Maria Schottenius

Milos Forman. Foto: Dave Allocca/Starpix/REX

Milos Forman

1932–2018

R P McMurphy (”Gökboet”), Andy Kaufman (”Man on the moon”), Antonio Salieri (”Amadeus”), Larry Flynt (”The people vs Larry Flynt”), Francisco Goya (”Goyas spöken”), Claude Bukowski (”Hair”).

Milos Forman drogs alltid till de fula gökungarna, de missanpassade antihjältarna, de obekväma sanningssägarna. Och konstigt vore väl annars. Om man genomlidit både nazismen och stalinismen – så utvecklar man naturliga antikroppar mot alla former av totalitära tendenser och konformism. Båda hans föräldrar dog i tysk fångenskap under andra världskriget.

När Sovjetunionen satte brutal punkt för Pragvåren 1968 flydde han till Hollywood. I drömfabriken skapade han attraktiva Oscarsfilmer för både den breda biopubliken och de mest kräsna filmkritikerna. Om hans misstänkta alter ego – Jack Nicholson i ”Gökboet” – oskadliggjordes genom lobotomi, så fortsatte Forman att vara en frihetskämpe fram till slutet. Hans främsta kännemärke var slagfärdiga, satiriska och spirituella komedier som heller aldrig väjde för tillvarons tragiska sidor. Alltid livsbejakande – mot alla odds.

Så kommer också Formans filmer att leva vidare.

Nicholas Wennö

Aretha Franklin. Foto: Earl Gibson/AP

Aretha Franklin

1942–2018

Det finns människor som har en röst. Och så finns det människor som är sin röst. Aretha Franklin var sin röst. Lyssna till exempel på hennes version av ”I say a little prayer” från 1968 som börjar med de ikoniska raderna om hur hon ber en bön om att han ska älska henne, innan hon lägger sin makeup.

Den har sådan underbar lätthet i anslaget. Sedan fortsätter Franklin sjunga med samma lätthet om hur hon springer till bussen – och om hur tanken på honom dyker upp under arbetsdagen. Fraseringen är så fin och vardaglig, vissa rader sjungs ungefär som när man i vardagsprat skjuter in bisatser, lite by the way.

Vi hör en människa som är förälskad.

Det var typiskt ”The Queen of Soul”. Hon fick oss alltid att tro på det vi hörde. Även när hon inte varit med om det hon sjöng om var livsförståelsen så djup att hon visste exakt hur det skulle ha känts.

Och förmedlade det till oss. Nu är det änglarna som får höra henne sjunga.

Åsa Beckman

Benny ­Fredriksson. Foto: Jonas Lindkvist

Benny ­Fredriksson

1959–2018

Det händer fortfarande att man tycker sig skymta honom i kulisserna. Så intensivt närvarande i Stockholms kulturliv var Benny Fredriksson att det är svårt att tänka sig att han inte längre är med där det händer.

På den oförglömliga minnesföreställningen på Stockholms stadsteater i juni kom han ”själv” in i slutet, i rosa skjorta och karaktäristiska kroppsrörelser – som om sången och spelet gjort honom levande igen. Det var outsägligt sorgligt och väldigt ­roligt. Antagligen precis som Benny Fredriksson skulle ha velat.

Kanske var nyckeln till den obestridliga huvudroll som Benny Fredriksson spelade i svenskt kulturliv att han hela tiden levde med en osäkerhet i själva tillvaron – en beredskap från barndomen om att allt kunde försvinna. Kanske var det den vetskapen som skapade den säregna livskänsla som han spred omkring sig – den som för alltid förändrade svensk teater.

Vad var det han gjorde? Han visade att ingen kultur kan leva utan sin publik – och att ingen publik kan leva utan kulturen.

Björn Wiman

Claude Lanzmann. Foto: imago/Sven Simon

Claude Lanzmann

1925–2018

Under tidigt sjuttiotal fick den hippa Parisjournalisten Claude Lanzmann – känd för sina både erotiska och vänskapliga förbindelser med kulturens kungapar Simone de Beauvoir och Jean-Paul Sartre – ett erbjudande från museet Yad Vashem i Jerusalem. De ville beställa en film om Förintelsen.

Lanzmann har berättat om hur han gick runt en hel natt i Paris och tvekade. Han hade det bra, tjänade pengar och tyckte inte att han, egentligen, visste mer om dödslägren än andra – även om han var judisk fransman. Lyckligt­vis visste han inte själv, när han tackade ja, att det skulle ta tolv år och bli elva timmar film.

Claude Lanzmann gjorde mycket annat i sitt liv, ledde den anrika vänstertidskriften Les Tempes Modernes och skrev den omtalade biografin ”Haren i ­Patagonien”. Men han skrev in sig i historien som upphovsman till den epokgörande dokumentären ”Shoah” som såg dagens ljus 1985. En mäktig kör av vittnesmål som upprätthåller minnet av de döda, och vikten av att aldrig sluta benämna det som hände.

Helena Lindblad

Ursula K Le Guin. Foto: Jack Liu

Ursula K Le Guin

1929–2018

I Övärlden seglar trollkarlen Sparvhök och talar med drakar som är äldre än allt annat. På den vinterkalla planeten Gethen går Therem Harth rem ir Estraven i snön och drömmer om en större värld, bortom det politiska käbblet. Och på Anarres utvecklar fysikern Shevek ett sätt att kommunicera över stora avstånd.

Kommunikation, språk och berättelsens makt fanns alltid i centrum för fantasyförfattaren Ursula K Le Guin. Författarens uppgift, sa hon, är att nå fram till läsarna med nya tankar, nya idéer, och hon klädde sina egna idéer i den bästa tänkbara formen: äventyr.

Hennes huvudpersoner insåg gradvis att ära och rikedom inte var viktigt, inte ens omvärldens uppskattning, magiska krafter eller förmågan att se in i framtiden. Människans lycka är vardagsliv och mänsklig gemenskap – och berättelser.

”Fantasin är sinnets grundläggande verktyg”, sa Ursula K Le Guin i ett uppfordrande tal när hon fick medalj 2014. Vi kan ändra världen, sa hon, och hänvisade till historien. Det har gjorts förr.

Lotta Olsson

V S Naipaul. Foto: Örjan Björkdahl

V S Naipaul

1932–2018

Även de stora mästarna har varit debutanter. Och för vissa blev vägen till framgång krokigare än för andra. Man kan tvingas byta språk – eller uppfinna en form som passar den erfarenhet man vill beskriva. Göra långa resor i andra kulturer, skaffa nya kunskaper om världen.

Det finns många likheter mellan Joseph Conrad och V S Naipaul. Den förre var imperialismens store uttolkare, den senare avkoloniseringens. Naipaul gjorde världen större och fick oss att se vad som verkligen pågick på andra platser. Han var hemlös, illusionslös och sträng. ”Det är svårt att vara först.”

För den pionjärinsatsen be­lönades V S Naipaul med Nobelpriset 2001.

Är det inte ett tecken på tidens konventionella fåfänga att just ­romanen envisas med att vara litteraturens högsta uttryck? ­Naipaul påstod att det som är riktigt bra alltid är nytt, både till form och till innehåll. Han spräckte den fina romankostymen och skapade egenartade hybrider.

Läs Naipauls utmanande reseskildringar – som böckerna om islam och Indien. Eller den mer stillsamma om England: ”Ankoms­tens gåta”.

Jan Eklund

Barbro ”Lill-Babs” Svensson. Foto: Cornelia Nordström/EXP/TT

Lill-Babs Svensson

1938–2018

Barbro Svensson tillhörde den första generationen riktiga popstjärnor när hon slog igenom som tonåring under 1950-talet. Hon växte upp i Järvsö men tog snart plats på dansrestaurangerna i Stockholm och blev Lill-Babs med hela svenska folket.

Hon var inte bara en skicklig artist, utan en entertainer – allt hon gjorde fick en air av flärd, men hon var också tveklöst någon som arbetade hårt, folkparksturnerade oavbrutet och aldrig tog framgång för given.

Bland höjdpunkterna i hennes karriär finns låtar som ”En tuff brud i lyxförpackning” och Eurovisionbidraget ”April, april”, en huvudroll i ”Annie get your gun” och en krogshow skriven av Lars Forssell.

Kvällen före dödsbeskedet sändes säsongsavslutningen av ”Bonusfamiljen” i tv, där Barbro Svensson strålade som Gugge – en karaktär nästan överlastad av liv, sprakande social och med känslorna utanpå kroppen. Det blev hennes sista stora roll, och den var värdig en av svensk pophistorias stora underhållare.

Hanna Fahl

Jerry Williams. Foto: Olle Sporrong

Jerry Williams

1942–2018

Det går att beskriva honom som både en mångsysslare och gränsöverskridare, från soulhitten ”Keep on” 1969 till syntballaden ”It started with a love affair” 1989, via krogshower, tv-program och de mest pompösa omstöpningar av John Lennons ”Working class hero” och Ted Ströms ”Vintersaga”.

Ändå är det som motsatsen Jerry Williams blev känd och älskad: Sveriges kanske trägnaste förvaltare av den gamla 50-talsrocken, med fler envisa turnésomrar i de svenska folkparkerna än någon annan och en benhård trohet till Elvis, Chucken och Little Richard som aldrig släppte oavsett hur mycket han breddade sig.

Samma oföränderlighet visade han i sitt urmodiga sätt att prata den bredaste Stockholmsslang, liksom i sin kommunistiska övertygelse – trots att all kultur han vurmade för var amerikansk och kommersiell. Men rock’n’roll var också arbetarnas musik, kunde han säga till dess försvar, både i USA och i Sverige.

Och ingen kunde väl som Jerry Williams ge en rockkonsert samma aura av gediget, hederligt verkstadsarbete.

Nils Hansson