33 år efter Tjernobyl – nu kommer HBO-serien om katastrofen

En gigantisk stråle av spöklikt blått ljus skjuter upp i natten som en bärande kolonn för himlavalvet. Det är tidigt den 26 april, det brinner i reaktor fyra på kärnkraftverket i Tjernobyl efter en kraftig explosion, och ur dammet, ur reaktorn, stiger det blå skenet av joniserad luft.

På en bro i den närliggande staden Pripjat, en socialistisk utopi uppförd på 1970-talet för att husera de anställda på verket, står människor samlade och betraktar branden och det blekblå ljuset, pratar om hur vackert det ser ut. Människor i morgonrockar, med barnvagnar. Senare kommer bron att bli känd som Dödens bro eftersom alla som stod där den natten utsattes för dödliga strålningsdoser.

Scenen skildras i första avsnittet av kommande HBO-serien ”Chernobyl” som har premiär den 7 maj. Serien, som regisseras av Johan Renck med bland andra Stellan Skarsgård och David Dencik i rollerna, är skriven och skapad av Craig Mazin. Han säger om scenen, och serien, att nästan allt som visas bygger på verkliga händelser.

– Vi var hårda med att inte hitta på händelser. Det som skedde i Tjernobyl är chockerande och tragiskt nog i sig självt, säger han, och berättar att han spelat in en podcast för att ackompanjera tv-serien, där han tar upp de få fall där man frångått historiska fakta.

Bild från 1986 med den utbrända kärnreaktorn. Foto: AP

”Chernobyl” är inte det enda aktuella exemplet på kultur om katastrofen och dess efterspel. Tre fackböcker (”Midnight in Chernobyl”, ”Chernobyl. History of a tragedy”, ”Manual for survival”) har nyligen givits ut, för att inte nämna den labyrint av helt eller halvt mytologiska skildringar som publicerats genom åren. Av flera skäl har händelsen blivit symbolisk för så många saker att den vägrar lämna vårt kollektiva medvetande, 33 år senare.

Vid ingången till undantagszonen som omger Tjernobyl står två gulmålade souvenirkiosker. Där säljs snacks och prylar med kärnkraftstema: självlysande kylskåpsmagneter, gasmasker, t-shirtar med symbolen för radioaktivt material. Muggar med bilder på det pariserhjul som byggdes för nöjesfältet i Pripjat men som aldrig hann invigas och nu står där som symbol för livet som övergavs när människorna dog eller flydde. Men pariserhjulet är också symboliskt för den kitschiga temapark Tjernobyl har blivit i dag, ett varumärke, ett självklart stopp på katastrofturismens sightseeingtur. På Youtube finns filmer där skrattande ungdomar sladdar runt med bilar på Dödens bro.

Katastrofturismen, eller katastrofvoyeurismen hellre, i Tjernobyl kom igång i början av 2000-talet men fick ett uppsving 2005 när Ukraina arrangerade Eurovision song contest och landet då öppnades mer för turism. Bara under 2017 beräknades 50.000 personer ha besökt zonen.

Själv hinner jag inte med många googlingar i mitt researcharbete innan sökhistoriken speglas på varje sida jag besöker, till och med DN:s egen sajt, i annonser för resor till kärnkraftskyrkogården i Tjernobyl. Suggestiva bilder på gasmasker, växter som slingrar sig genom övergivna byggnader eller runt sönderrostade skyltar. ”Upplev postapokalypsen!” lyder reklamtexten.

Den Instagramvänliga ruinporren och det gimmickartade tilltalet gör det svårt att föreställa sig lidandet och skräcken som förekom. Men av alla hemska vittnesmål i ”Bön för Tjernobyl” (1997), Svetlana Aleksijevitj körverk om katastrofen, finns en berättelse som är särskilt hemskt. Det kommer från Ljudmila Ignatenko, änka efter en av brandmännen som försökte släcka kärnkraftsbranden. Hon beskriver mannens sista dagar på sjukhuset, när han är svårt sargad av strålskadorna: ”Slamsor av lungorna och levern rann ut ur munnen. Han höll på att kvävas av sina inälvor… jag lindade en gasbinda om hans hand, stoppade den i munnen på honom och petade ut alltsammans.”

Den 26 april 1986 exploderade kärnreaktor 4 vid kärnkraftverket i Tjernobyl under ett test för att se hur mycket kraft som behövdes för att hålla reaktorn i drift under ett strömavbrott. Foto: Anna Bank

En person som har besökt Zonen, och sedermera skrev en roman som utspelar sig där, är Madeleine Hessérus. ”Elefantens fot” kom 2016 och handlar om ett forskningsteam som försöker kartlägga vad som händer i det strålningsdrabbade området. Hon tror att ett skäl till varför vi inte kan släppa taget om Tjernobyl är att det har komplicerat hur vi förhåller oss till minne och tid. Att olyckan är en långlivad påminnelse inristad i landskapet. Att det är en händelse som fortfarande pågår.

– Det kan komma att sträcka sig tiotusentals eller hundratusentals år framåt i tiden. Halveringstiden för plutonium-239 är 24.110 år och för americium 300.000 år. Hur förmedlar vi de tidsrymderna till framtida generationers människor? Med vilket skriftspråk? Med vilka symboler? Och med vilka markörer i landskapet?

Att platsen och händelsen halvt har omvandlats till myt beror till stor del på att de skapat ett eget språk, ord fick nya betydelser. Soldaterna och brandmännen som städade upp efter olyckan kallades ”likvidatorer”. Det betonghölje som reaktor fyra göts in i kallades ”sarkofag”. En storskalig poesi uppstår även i platsernas namn: inne i Zonen finns en Röda skogen. Det finns en Dödens bro.

Många har även gjort poänger av att Tjernobyl är det ukrainska namnet för växten malört, som i den apokalyptiska Uppenbarelseboken i Bibeln förgiftar floder och vattenkällor: ”och många människor dog av vattnet, därför att det hade blivit bittert”. Andra pekar på att biografen i Pripjat hette Prometheus, efter titanen som straffades för att ha stulit elden från gudarna. Det teknologiska högmodet, den förbjudna kunskapen som människorna inte kan hantera och som leder till evig plåga.

De ödesmättade och domedagsprofetiska betydelserna ger varje berättelse från Tjernobyl en särskild laddning. Datorspelet ”Stalker. Shadow of Chernobyl” (2007) och dess tre uppföljare är en vandring genom en spökstad hemsökt av muterade djur och övernaturliga fenomen, med pigga lån från Andrej Tarkovskijs film ”Stalker” som förvisso kom 1979 men som utspelar sig inuti en avgränsad zon där faunan är otämjd och metafysiska lagar råder. I både spelet och filmen sägs det att inne i zonens kärna finnas en kraft som uppfyller dina önskningar.

Som för att punktera inbillningarna om Tjernobyl som en övernaturlig plats sägs redan på de första sidorna i Madeleine Hessérus ”Elefantens fot” att: ”Det finns inget ingenting därute, inget storslaget, hemligt eller mystiskt… Tjernobyl kommer inte frälsa dig från någonting.”

– Det var viktigt för mig att undvika en apokalyptisk skildring eller undergångsskildring av Zonen – det är ju klichébilden. Många av oss tänker nog på zonen som ett slags Tarkovskijvärld. Därför valde jag en vetenskaplig infallsvinkel i romanen – att skildra ett forskarlag som arbetar i zonen, och att skildra det som händer mellan människor i en både mentalt och fysiskt extrem miljö, säger hon.

Även för Sverige innebar katastrofen ett nationellt trauma, blixtbelyst i minnet hos alla. I ”Bön för Tjernobyl” berättar en ordförande i ett fiskesällskap för Aleksijevitj om en ramsa som gick runt efter katastrofen: ”Hade Sverige hållit tyst/skulle ingen sagt ett knyst.”

För det var inte de sovjetiska myndigheterna som först slog larm om olyckan – det var anställda vid kärnkraftverket i Forsmark som den 28 april upptäckte förhöjd radioaktivitet och trodde att den egna reaktorn läckte. I själva verket kom strålningen från Tjernobyl, 120 mil därifrån. Men från Kreml hördes inget. Först tre dagar senare meddelades att en olycka inträffat.

Tv-serien ”Chernobyl” gör stora poänger av hur kärnkraften i Sovjet representerade vetenskapens framsteg och människans seger över naturen. Kärnkraften skulle driva hela det ryska imperiet. Tjernobyls sönderfall blev därmed Sovjets. Därför vägrade man att erkänna – ens för sig själva – att något gått fel; i flera scener ifrågasätter byråkraterna teknikernas rapporter efter olyckan.

Reaktorn som användes i Tjernobyl ansågs så pålitlig av sovjetiska vetenskapsakademin att den sades kunna stå mitt på Röda torget. Händelsens historiska arv blev ett arv av politisk cynism, menar Craig Mazin.

– Att vårt intresse för Tjernobyl ännu lever kvar beror på vår växande oro för kriget som förs mot fakta och sanning i dag. Om det finns en universalläxa att lära från Tjernobyl så är det att lögner kommer med ett pris, och förr eller senare kommer vi att få betala för dem, säger han.

I en ledartext i DN (18/4 2006) skriver dock Sovjetunionens siste ledare, Michail Gorbatjov, själv att den långsamma spridningen av information inte berodde på att man försökte dölja något. Hans egen förklaring är förvisso inte heller smickrande: ”Vi hade inget att dölja eftersom kunskapen saknades i ett och ett halvt dygn. Bara några dagar senare insåg vi att det som inträffat inte var en enkel olycka utan en nukleär katastrof.”

Explosionen i Tjernobyl startade en kedjereaktion som ledde till den största världspolitiska omvälvningen på andra halvan av 1900-talet: den sovjetiska systemkollapsen. I sin bok ”Det sovjetiska arvet” (2011) skriver historikern Gudrun Persson att efter årtionden av lögner och frisering av verkligheten skulle det nu bli slut på det offentliga bedrägeriet, och i en första åtgärd i juni 1986 lättades censuren, glasnost växte. Gorbatjov skriver i DN att ”Mer än något annat vidgade Tjernobylolyckan yttrandefriheten, till en grad som gjorde det gamla systemet omöjligt … jag själv började tänka i termer av tiden före och efter Tjernobyl.”

Efter Tjernobyl gick klimatopinionen hårt åt kärnkraft som energikälla. Barsebäck stängdes så småningom ner, liksom reaktorer i Oskarshamn. Men på senare tid har kärnkraften lyfts fram som energialternativ till fossila bränslen; bland vissa ekomodernister anses fission vara enda lösningen för att utvinna ren energi i så effektiva mängder att de kan tillgodose landets behov.

Men som Harvardprofessorn Serhii Plokhii, som skrivit ”Chernobyl. History of a tragedy” (2018), säger: ”Det jag lärde mig från Tjernobyl är att: ja, kärnkraft är den renaste energin – så länge ingenting händer. När det väl händer är det den smutsigaste energi som finns.”