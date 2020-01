44 kulturhändelser du inte får missa 2020

JANUARI

”Peer Gynt” på Dramaten (teater, 13 januari)

Dramaten öppnar sin huvudbyggnad Thaliahuset igen efter stambyte och uppfräschning av lokalerna efter att stängningen i april. Öppningsföreställningen blir Ibsens ”Peer Gynt”, i regi av Michael Thalheimer.

”The outsider” (tv-serie, 13 januari)

HBO:s dramaserie ”The outsider” baseras på Stephen Kings gastkramande bok med samma titel. En pojke hittas mördad och baseballtränaren Terry Matiland anklagas för brottet. Men har rätt person gripits?

Guldbaggegalan (film, 20 januari)

Det är för 55:e gången dags för svensk filmbransch att dela ut sina priser. Emma Molin håller i galan på Cirkus.

”Ragnarok” (tv-serie, 31 januari)

Netflix släpper en norsk originalserie. Dramaserien beskrivs som en modern tolkning av nordisk mytologi och utspelar sig på den norska landsbygden.

”We hear you – Greta Thunbergs tal” på Dramaten (teater, 31 januari)

Dramaten arrangerar en läsning av Greta Thunbergs tal på svenska med ett stort antal skådespelare från teaterns ensemble.

”Bokfört” av Lars Jakobson (roman, 31 januari)

Lars Jakobson är tillbaka efter ett par års frånvaro. ”Bokförts” inledande del berör konsten att dö. Bokens andra del består av småprosa av Raymond Kimber som Jakobson har översatt och skrivit efterord till.

Claire Danes som Carrie Mathison i ”Homeland”. Foto: IBL

FEBRUARI

DN:s Kulturpris (kultur, 3 februari)

Dagens Nyheter delar ut sitt kulturpris för den fjortonde gången i ordningen. Samma dag avslöjas vem som får DN:s kritikerpris Lagercrantzen.

Jonathan Johansson ”Scirocco” (musik, februari)

Popartisten och textförfattaren Jonathan Johansson återvänder till sina religiösa rötter på sitt kommande album ”Scirocco”. Skivan berör även terrordådet på Drottninggatan.

Liam Gallagher på Annexet (konsert, 2 februari)

Oasis forne frontfigur Liam Gallagher har fått en nytändning. I höstas släppte han sitt andra soloalbum. I vinter kommer han till Stockholm för att uppträda på Annexet.

Grammisgalan (musik, 6 februari)

Sveriges artistelit håller andan när de mest prestigefyllda musikpriserna delas ut i 21 kategorier. Hålls på Annexet i Stockholm.

Oscarsgalan (film, 9 februari)

Det är dags att kora nya vinnare under den 92:a upplagan av filmvärldens största gala. Nomineringarna offentliggörs 13 januari.

”Homeland” (tv-serie, 9 februari)

Spänningsdramat om den bipolära CIA-agenten Carrie Mathison ska gå i mål med den åttonde och sista säsongen av ”Homeland”.

Walid Raad på Moderna museet (utställning, 15 februari–10 maj)

I en retrospektiv utställning presenteras dokument och scenarier som den libanesiska konstnären Walid Raad önskar existerade eller är rädd för att de finns. Utställningen som uppförs vid 23 olika tillfällen befinner sig i skärningspunkten mellan guidad visning, teater och föreläsning. Walid Raad gör fem egna visningar.

MARS

”Framåt” (film, 6 mars)

Pixargänget står bakom klassiker som ”Toy story” och ”Hitta Nemo”. I det kommande fantasyäventyret ger sig två älvbröder ut för att ta reda på om det finns kvar någon magi i världen.

Beethoven fyller 250 år. Foto: Unknown

”Ladies versus Beethoven” (orkesterfestival, 18–28 mars)

2020 firas Ludwig van Beethovens 250-årsjubileum. På Konserthuset Stockholm arrangeras en stor orkesterfestival där kompositörens samtliga nio symfonier presenteras. Den här gången tillsammans med verk av framstående kvinnliga kompositörer från 1800-talet fram till i dag.

”Jenny Lind 200 år” på Kungliga Operan (konsert, 21–22 mars)

Svenska Jenny Lind var en av operascenens största sångerskor. På Kungliga Operan i Stockholm firas hennes 200-årsjubileum med två konserter. Publiken får – ledda av sopranen Camilla Tilling – följa med på Linds resa från ung elev till världsberömd stjärna.

Jenny Lind Foto: IBL

”Mulan” (film, 25 mars)

Berättelsen om den kinesiska krigaren Mulan är den senaste i raden av klassiker som Disney gör en spelfilmsversion av.

”Pär Engsheden och Sara Danius nobelklänningar” på Nationalmuseum (utställning, 26 mars–20 september)

Nyligen bortgångna Sara Danius klänningar väckte alltid uppmärksamhet under Nobelfesterna. I mars öppnar utställningen som presenterar den kreativa processen mellan Danius och Pär Engsheden som skapade klänningarna.

Disney+ lanseras i Europa (strömningstjänst, 31 mars)

Disney går in i tittarkampen och utmanar Netflix, HBO och nykomlingen Apple Tv+. Disney + har redan lanserats i USA, men den 31 mars släpps tjänsten för ett flertal europeiska länder. Det är dock ännu inte offentliggjort om Disney + blir tillgängligt i Sverige exakt det datumet.

APRIL

”Röde Orm” på Dramatens stora scen (teater, premiär 2 april)

Kritikerrosade Alexander Mørk-Eidem står för både regi och dramatisering när Frans G Bengtssons klassiska äventyrsberättelse ”Röde orm” spelas i en ny och modern tappning.

”No time to die” (film, premiär 3 april)

Agent 007 är tillbaka. James Bond har lämnat sin tjänst för att leva ett lugnt liv på Jamaica. Men snart kastas han åter in i hetluften. Dansk-svenske David Dencik spelar skurk.

”Omgiven av motgångar” av Thomas Erikson (fackbok, 15 april)

Ingen har väl undgått Thomas Eriksons bästsäljande ”Omgiven av idioter”. I sin kommande bok tar han ett helhetsgrepp om motgångar av olika slag.

”Cyberpunk 2077” (tv-spel, 16 april)

Kanadensiske skådespelaren Keanu Reeves dyker upp i actionrollspelet ”Cyberpunk 2077”. Det utspelar sig i en dystopisk framtid med supermodern teknik där samhället har urartat.

Krister Henriksson, Alex Schulman och Jacob Mühlrad. Foto: Beatrice Lundborg

”Tröstrapporter” på Dramatens stora scen (teater, urpremiär 25 april)

Alex Schulman gör debut på Dramaten med en monolog framförd av Krister Henriksson. Kompositören Jacob Mühlrad står för musiken.

”Sen for jag hem” av Karin Smirnoff (roman, 27 april)

Karin Smirnoff Augustnominerades för sin debutroman ”Jag for ner till bror”. I april släpps den tredje boken i den kritikerrosade serien om Jana Kippo.

MAJ

Stephen King – ”If it bleeds” (novellsamling, 5 maj)

Skräckmästaren Stephen King släpper i maj en ny novellsamling. Återstår att se om den blir lika populär som några av hans tidigare böcker ”It”, ”The shining” och ”The Green Mile”.

Nick Cave and the Bad Seeds (konsert, 23 maj)

I oktober släppte rockbandet det hyllade albumet ”Ghosteen”. Nu kommer de till Sverige för att spela i Globen.

”The last of us Part II” (tv-spel, 29 maj)

Ett av de mest hajpade tv-spelen inför nästa år är fortsättningen på det hyllade zombieäventyret ”The last of us” från 2013.

Håkan Hellström är i sommar tillbaka på Ullevi. Foto: Anna Tärnhuvud/Aftonbladet/TT

JUNI

Håkan Hellström på Ullevi (konsert, 12–13 juni)

Göteborgssonen Håkan Hellström intar återigen Ullevi. Det blir två konserter i juni och två konserter den 28 och 29 augusti.

Kiss (konsert, 23 och 25 juni)

Det ikoniska rockbandet är ute på avskedsturné. Kiss spelar på Scandinavium i Göteborg den 23 juni och på Tele2 Arena den 25 juni.

Post Malone Foto: Michele Eve/Splash news

”Lollapalooza” (musikfestival, 26–28 juni)

Nästa år arrangeras Lollapalooza för andra gången i Sverige. På Gärdet i Stockholm dyker bland andra Post Malone, Kendrick Lamar, Ellie Goulding och Zara Larsson upp.

JULI

”Tenet” (film, världspremiär 17 juli)

Regissören Christopher Nolan står bakom succéer som ”Inception”, ”Interstellar” och Batman-trilogin. Nu är han tillbaka med spionfilmen ”Tenet” där Robert Pattinson spelar huvudrollen.

Rammstein på Ullevi (konsert, 31 juli–1 augusti)

Tyska industrimetalbandet Rammstein fyller i sommar två Ullevi. Troligtvis lär bandet som vanligt bjuda på stenhårda och eldfyllda shower.

AUGUSTI

Way Out West (musikfestival, 13–15 augusti)

Bland andra Bon Iver och The Tallest Man On Earth kommer till Slottsskogen i Göteborg. Festivalen arrangeras nu för trettonde gången.

Céline Dion Foto: Jacques Boissinot/AP

Céline Dion på Friends arena (konsert, 22 augusti)

En av vår tids största röster kommer till Stockholm. ”My heart will go on”-sångerskan uppträder på Friends arena den 22 augusti.

SEPTEMBER

Elton John på Tele2 arena (konsert, 18–19 september)

Världsartisten Elton John ska pensionera sig från turnerandet. Men först kommer han till Sverige för två konserter på Tele2 arena i Stockholm.

Bokmässan i Göteborg (litteratur, 24–27 september)

Bokmässan 2020 har tre teman: Sydafrika, temasatsningarna LÄS! LÄS! LÄS! och Digital kultur.

2018 och 2019 års Nobelpristagare i litteratur, Olga Tokarczuk och Peter Handke. Vem får det 2020? Foto: Jonas Ekströmer/TT

OKTOBER

Nobelpristagaren i litteratur avslöjas (litteratur, oktober)

Traditionsenligt tillkännages på den första torsdagen i oktober vem som får Nobelpriset i litteratur. Priset delas ut den 10 december.

”Arkadien – ett förlorat paradis” på Nationalmuseum (utställning, 1 oktober–10 januari)

Nationalmuseet presenterar klassiska landskapsmålningar från 1600-talets Italien och Frankrike. Verk av bland andra Claude Lorrain, Antoine Watteau, Salvator Rosa och Nicolas Poussin visas.

”Det stora teaterkalaset” (teater, 21 oktober)

Stockholms stadsteater öppnar återigen dörrarna efter renoveringen. I år fyller teatern dessutom 60 år – vilket firas med en jubileumsföreställning. En stor ensemble med några av teaterns största stjärnor deltar. Sissela Kyle står för regin.

I tv-serien ”Chernobyl” gjorde Stellan Skarsgård succé med rollen som Boris Scherbina. Blir det likartade framgångar för svensken i ”Dune”? Foto: Eva Tedesjö

NOVEMBER

Augustpriset (litteratur, november)

Den trettioandra Augustgalan äger rum i slutet av november. Där delas priser i årets fack-, skön- och barn- och ungdomslitteratur ut, och så lilla Augustpriset förstås.

”Dune” (film, 20 november)

En av nästa års största filmer är sci fi-äventyret ”Dune”. Filmen bygger på Frank Herberts roman från 1965. Den har tidigare filmatiserats av David Lynch 1984 och i två miniserier från 2000 respektive 2003. Stellan Skarsgård syns i en av rollerna.

DECEMBER

”West Side story” (film, 18 december)

Leonard Bernstein och Stephen Sondheims musikal ”West Side story” hade premiär på Broadway 1957. Filmen från 1961 vann bland annat tio Oscar. Regissören Steven Spielberg gör nu en ny version av historien som utspelar sig på New Yorks gator under 50-talet.

”Utvandrarna” (film, 25 december)

Vilhelm Mobergs älskade klassiker tar sig åter upp på bioduken. Erik Poppe regisserar filmen som handlar om Kristina Nilsson och hennes familj som lämnar ett fattigt Sverige under 1850–talet för att söka lyckan i Amerika.