5 saker att spana in på nya Nationalmuseum

Foto: Fredrik Funck

1) Skulpturgården

Skulpturutställningen i den centrala ljusgården speglar bland annat hur konsten på 1800-talet rör sig från idealism till realism. Resliga uppenbarelser av Oden, Tor och Balder samsas med framgångsrika män avbildade som antika filosofer i toga. Om miljön verkar inbjuda till togaparty är det möjligen en tanke: lokalen går att hyra för fest så länge enbart färglösa drycker serveras, på grund av risken för att de vita marmorstatyerna annars kan få rödvinsfläckar.

Foto: Fredrik Funck

2) Färgerna

Det nya inflödet av dagsljus har möjliggjort en rikare och djupare färgpalett på väggarna än det tidigare idealet ”ljust och fräscht”, som inte samspelade perfekt med en massiv byggnad från 1866. Grågröna väggar ger kontrast till ikoner i rött och guld. Nils Bielkes paradsäng med djupröd broderad sammet visas i ett djupblått rum. En serie av rum med tematisk presentation av 1700-talets konst och konsthantverk har målats i olika nyanser av grönt, gult, rött och rosa.

Foto: Fredrik Funck

3) Taken

Även originalmålningarna i takkupolerna målades över i vitt under 1900-talet. Nu har innertaken rekonstruerats till sin forna prakt och där syns bland annat ikonmåleri, palmetter och antikiserade former. Tittar man noga ser man i vissa takrosetter ett sprinklermunstycke – en detalj som bär vittne om all den teknik som gömts undan mellan våningsplanen i museet. Motsvarande 50 SL-bussar av rör, luftkanaler, tilluftsdon och andra tekniska installationer har byggts in och gjorts osynliga.

Foto: Fredrik Funck

4) Skattkammaren

Här visas 1.170 små föremål av stor betydelse. Nationalmuseum har världens största samling av porträttminiatyrer. En miniatyr fungerade som ett exklusivt visitkort eller en kärleksgåva som kunde bäras nära mottagarens hjärta. Också många smycken ställs ut i Skattkammaren, bland annat dem som tillhörde friherren Gustaf Adolf Reuterholm (styrde Sverige efter Gustav III:s död 1792). Han var så fåfäng att när han blev invald i Serafimerorden tvingade han skulptören Johan Tobias Sergel att limma dit en medalj på skulpturens harnesk. ”Manlig fåfänga” heter montern.

Foto: Fredrik Funck

5) Restaurangen

Nationalmuseums nya restaurang på rymliga 550 kvadratmeter har utsikt över Kungliga slottet och är inredd med nyritade möbler, armaturer och bruksföremål. Formgivaren Matti Klenell har varit konstnärlig ledare för utformningen av restaurangen som bland annat har fått olika tematiserade rum. I bardelen finns en väldig ljuskrona som är resultatet av ett samarbete mellan tio olika formgivare. Restaurangen kommer att vara öppen dagtid och en lunch beräknas kosta omkring 130 kronor. Den drivs av kocken och krögaren Fredrik Eriksson.

Läs mer: Allt är upplyst på nya Nationalmuseum