6lack: ”Mina spelningar kan bli en terapisession”

Way out west, dag 3: Glamour, mörker och regnrock

Way Out West

När 6lack (uttalas ”Black”) spelar på Way out west i mitten av augusti sätter han sig, mitt under spelningen, ned på scenkanten. Han är tyst, bakgrundsmusik strömmar ut. Blicken rakt fram över dedikerade fans. Ögonen gömda under en svart keps.

6black växlar tempo men inte sinnesstämning. Spelningen handlar om att ta med publiken in i hans känslovärld. Han får alla att lyfta långfinger till hymnlika ”Ex calling”, vandrar senare långsamt från scensida till scensida eller står bara stilla.

– Publiken får en r'n'b-spelning, som skiftar till hiphop. Eller så går det över i en terapisession, säger 6black när DN möter honom innan spelningen.

Han, som egentligen heter Ricardo Valdez Valentine, är aktuell med sitt andra studioalbum ”East Atlanta love letter”, som släpptes den 13 september. Den tvåfaldigt Grammynominerade 26-åringen gästas den här gången av artister som J Cole, Khalid, Future och Offset.

6lack säger att han vill förflytta sig. Första albumet ”Free 6lack” (2016) handlade om att summera ungdomen. Fokus nu är att reda ut vad han egentligen sysslar med. Han, likt flera generationskollegor, talar om kombinationen att vara sårbar och samtidigt bry sig minimalt om andras åsikter.

– Mitt liv har proppats fullt med extern påverkan under de senaste åren, saker du inte kan göra något åt. Det här albumet är mer personligt. Jag är i en känslig period. Att nå sitt första mål är otroligt, men arbetet slutar inte där. Du måste fortsätta, du måste bevara vad du har byggt upp.

På nya albumet finns återblickar till barndomen i Atlanta, dit familjen flyttade när han var fem år. Han växte upp i stadens östra del, Zone 6, och drogs under grundskoletiden till raptävlingar. Han rappade i skolans matsal, i korridorerna och under idrottslektionerna. Det var så han hittade sin egen väg i ett område där andra krafter drog i honom.

Foto: Tomas Ohlsson

– Att växa upp där ger dig det bästa och det värsta. Jag sprang från punkt A till punkt B, från ett gäng till ett annat gäng. Den stora utmaningen i området är att förstå vem man själv är, och samtidigt hur man ska vara i förhållande till alla andra.

6lack lämnade senare universitetet och skrev ett avtal med skivbolag i Miami. Han ville bara göra musik, men tillvaron var hård och ekonomin skral. I tidigare intervjuer har han beskrivit ett par händelser under de åren som livets bottennoteringar. Han sov i studion, hos vänner eller på gatan, och kunde ibland tänka sig att äta mat som slängts i soporna, berättade han i en intervju med GQ förra året.

2016 bröt han med bolaget och slöt i stället upp med kollektivet LoveRenaissance och Interscope Records. Senare samma år släpptes debutalbumet, som blev det stora genombrottet.

Han skulle redan i fjol ha gjort en Europaturné, med stopp i Stockholm, men ställde med kort varsel in. Anledningen? Ny musik och sitt föräldraskap. ”Jag har saknat att vara den pappa jag alltid velat vara för min dotter”, skrev 6lack i ett uttalande.

– Det var viktigt att sätta mig själv och min familj framför musiken. Jag ville vara en människa, vara närvarande.

Vad behövde du göra?

– Ingenting egentligen, bara tillbringa tid med min dotter. Köra omkring, se henne somna i bilen, ta med henne ut på en promenad. Bara vara nära. Ingenting är mycket för ett litet barn.

Hur påverkade den perioden dig som musiker?

– Jag förstår vilken väg som är min. Det är lätt att hamna på autopilot i musikindustrin. Du vaknar, du arbetar, du gör vad du måste göra. Men under tiden med min dotter fick jag något av inspireras av, någon att skriva för och någon att ta hand om.

Du har sagt att du måste vara sårbar just nu, att du måste göra musik med full öppenhet. Varför?

– Det är vakuum som behöver luft. Publiken får redan all annan typ av musik, festalbum, musik som ska vara rolig och musik som bara handlar om att ”fuck around”. Det finns fortfarande plats för någon att vara personlig. Men egentligen är det inte min uttalade strategi, det är bara den jag är. Förhoppningsvis kan jag göra musik som hjälper andra.

Foto: Tomas Ohlsson

6lack är, precis som på scen, inte de stora uttryckens person. Han är återhållsam, glasklar med när svaren är avslutade och ler bara en gång, när han talar om sin siffra, nummer sex.

I sin ungdom såg han sexor överallt: på klockor, byggnader, i klassrum. Han kommer från zon sex, är född i sjätte månaden och allteftersom har han börjat tro på numerologin om att sexan i sig också har en särskilt innebörd.

– Allteftersom har det också gett mig förståelse för de känslor som finns hos mig när jag vaknar varje morgon. Siffran valde egentligen mig och allting matchar nu.

På låten ”Switch” handlar de första raderna om att försöka hitta ett sätt fly, men att du har förstått att det inte möjligt. Varför inte?