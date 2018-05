82 kvinnor i metoo-manifestation på röda mattan i Cannes

50 år efter att Godard och de andra franska regihanarna lyckades stoppa Cannes-festivalen mitt under 68-revolten var det dags för en kvinnlig revolution på Croisetten i Cannes.

På lördagskvällen genomförde 82 kvinnliga filmstjärnor, regissörer, producenter, distributörer och andra filmarbetare en protestaktion som anslöt till den senaste tidens protestvåg som burit namn som metoo, time’s up och franska ”50/50 2020”. Manifestationen ägde rum i samband med galavisningen av ”Girls of the sun” i regi av Eva Husson, en av tre kvinnliga regissörer i guldpalmstävlan.

Siffran 82 skulle representera det antalet filmer som regisserats av kvinnliga regissörer jämfört med 1645 som regisserats av män i festivalens 71-åriga historia.

Foto: Alberto Pizzoli/AFP

I tiodubbla led skred kvinnorna fram på röda mattan och vände sig om halvvägs uppför trappan upp mot entrén till paradbiografen Lumière. På översta avsatsen stod Cate Blanchett sida vid sida med svartklädda jurymedlemmar som Léa Seydoux, Ava Duvernay, Khadja Nin, Kristen Stewart och som var klädd i en helvit kostym med svarta revärer.

– Vi kräver att våra arbetsplatser är jämställda och diversifierade, så att de reflekterar världen vi lever i. En värld som tillåter oss att utvecklas både framför och bakom kameran, sida vid sida med våra manliga kollegor, sade Blanchett.