9 historiska helsidesannonser – från Zlatan till havremjölk

1. Idrottskillarna

Zlatan ansågs kanske av vissa vara innovativ när han nyligen köpte en helsida i Los Angeles Times för att bekräfta sin ankomst till den amerikanska fotbollsligan: ”Kära Los Angeles. Varsågoda”, skrev han och undertecknade sedan med sin autograf. Sanningen är dock att han var långt ifrån först; bland idrottskillar finns sedan länge en dragning mot printmediets annonsplats. Efter 19 säsonger i San Jose Sharks tackade hockeykanadicken Patrik Marleau fansen med en helsidesannons i Mercury News. Den strategin var möjligtvis inspirerad av Nicklas Lidström, som när han slutade 2012 tackade för Red Wings-fansens stöd genom en annons i Detroit Free Press.

2. Internationell politik

Territorialvattenkonflikten i Sydkinesiska havet är en holmgång i den internationella storpolitikens förhandlingsrum. Få ämnen tycks dock vara för stora för en helsidesannons, och i juni 2016 blev det synbart i Svenska Dagbladet, då Kinas ambassadör i Sverige gav sin syn på tvisten på annonsplats i tidningen. ”Sanningen om problemet i Sydkinesiska havet”, löd rubriken till texten, som kom att väcka viss debatt: ”Jag har inget allmänt förbud mot annonser från vissa organisationer eller länder utan försöker bedöma alla utifrån sitt innehåll”, sade SvD:s chefredaktör Fredric Karén till Dagens Media.

3. Presidentkritik

Motståndare till den sittande presidenten Donald Trump har det senaste året varierat sätten att nå ut med sin kritik. Porrtidningsmagnaten Larry Flynt vände sig i höstas till annonslösningen, och köpte en helsida i Washington Post där han erbjöd 10 miljoner dollar i belöning till den person som kunde lämna uppgifter som leder till riksrätt mot presidenten: ”Jag kan inte föreställa mig något mer patriotiskt än att försöka få den här idioten avsatt”, sade Flynt till Washington Post, och berättade att han räknade med att få information inom några dagar.

4. Oatlys svar till ”mjölklobbyn”

Kriget mellan mjölkorganisationen LRF Mjölk och havremjölksproducenten Oatly nådde sin kulmen i en helsidesannons i Dagens Nyheter och Dagens Industri hösten 2015 – efter att Oatly förlorat mot LRF Mjölk i Marknadsdomstolen. Havremjölksföretaget hade tidigare i sin marknadsföring hävdat att havremjölk var bättre än komjölk, något de nu förlorat rätten att göra. I annonsen, dagen efter att domen fällts, stod att läsa: ”Mjölklobbyn vs. Oatly: game over – not”. Oatly skrev vidare: ”Vi tvingas omgående sluta använda formuleringar som ’Mhf hmff fhhm, mhf mhhf hff hffmnf’ och får inte säga saker som kan få komjölk att framstå som ett omodernt livsmedel”.

5. Medborgarens röst

Många är de som skickar brev till statsministrar och statsråd – men läser de verkligen allas åsikter? Den brittiska väljaren ”Martin” ville garantera att orden blev lästa, och köpte 2013 därför en helsida i The Times för att publicera sitt brev till dåvarande premiärminister David Cameron och finansminister George Osborne. ”Martin” beskrev sig själv som en enkel, desillusionerad, konservativ väljare och ville kritisera statsledningen för att inte bry sig tillräckligt om verkliga problemen bland ”enkla skattebetalare”. Avsändaren var anonym i tidningen, men tidningen bekräftade att brevet kom från en privatperson, rapporterade The Telegraph.

6. Kungens utpekade vän slår tillbaka

Mångmiljonären Anders ”Aje” Philipson surnade till när Aftonbladet publicerade uppgifter om att han skulle ha förhandlat med den undre världen efter publiceringen av skandalboken ”Den motvillige monarken”, skriven av Thomas Sjöberg, Deanne Rauscher och Tove Meyer. Aftonbladet klandrades av Pressens opinionsnämnd för publiceringen, som saknade källhänvisningar, och ett par månader senare köpte Aje Philipson en helsidesannons i Svenska Dagbladet. ”Som utpekad ’kungavän’ har jag fått en del slängar av sleven under det i mitt tycke sanslösa ’kvällstidningsdrev’ som nu pågått en lång tid i kölvattnet av efter den så kallade kungaboken”, skrev Philipson i annonsen, och förnekade att han varit inblandad i några förhandlingar med kriminella grupperingar.

7. Helsidesannons söker fru

”Var är du, oförglömligt sköna blondin som förra månaden åt middag på en lyxkrog i Helsingfors?” Så inleddes en helsidesannons i finska Helsingin Sanomat 2009, där en anonym man – han uppgav endast sin mejladress, lostyouinhelsinki@gmail.com – ska ha betalat 200 000 kronor för att komma i kontakt med sin förlorade kärlek. Efter publiceringen ryktades det om att annonsen i själva verket var en pr-kampanj, något som flera stora finska reklambyråer och tidningens annonsavdelning förnekade vid tillfället.

8. Lorde

Under 2018 har den nyzeeländska artisten Lorde figurerat flitigt i helsidesannonser. Först publicerades en i Washington Post, där den högerradikala rabbinen Shmuley Boteach anklagade henne för att ”attackera Israel” efter att hon ställt in en planerad konsert i Tel Aviv med anledning av Israels ockupering av Palestina. I annonsen stod det att Lordes beslut tydde på ”växande fördomar mot den judiska staten” var på väg att ”nå ungdomen”. En knapp månad senare publicerade Lorde själv en helsidesannons i New Zealand Herald, dock inte om Israel, utan om Grammygalan. Anledningen var kontroversen kring att Lorde, som enda kvinnliga nominerade i kategorin Årets album, också var den enda nominerade i kategorin som inte fick uppträda under galan. I Lordes egen annons tackar hon nyzeeländarna ”för att ni tror på kvinnliga musiker”.

9. Företagsångest

Fortfarande störst och kan köpa flest. Facebook drog i helgen till med 12 helsidesannonser i brittiska och amerikanska tidningar för att be om ursäkt efter dataläckan till Cambridge Analytica: ”Vi har ett ansvar att skydda er information. Om vi inte kan göra det så förtjänar vi den inte”, skrev Facebooks grundare Mark Zuckerberg i annonsen. Den offentliga företagsursäkten på annonsplats börjar nästan bli tradition – bland annat har både Volkswagen och Samsung använt sig av strategin för att återvinna förtroende hos konsumenter. Teknikföretagets meddelande innehöll flera ursäkter, både för de brinnande batterierna i en mobiltelefonmodell och för att tre miljoner tvättmaskiner behövt återkallas.