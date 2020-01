”A hidden life” gripande om vapenvägrares öde i Nazityskland

Drama ”A hidden life” Regi, manus: Terrence Malick.

I rollerna: August Diehl, Valerie Pachner, Karin Neuhäuser, Matthias Schonaerts, Michael Nyqvist med flera. Längd: 2 timmar, 54 minuter (från 15 år). Språk: tyska, engelska.

En ensam namnlös man vägrar höja sin arm i ett hav av nazihälsningar. Året är 1936 och fotot av denne August Landmesser på partimöte cirkulerar sedan lång tid på nätet, som en bild av mod och motstånd.

Terrence Malick väljer i ”A hidden life” en annan ensam motståndsman ur verkligheten, österrikaren Franz Jägerstätter. Ur en brevväxling mellan Franz (August Diehl) och hans fru Fani (Valerie Pachner) under andra världskriget har han vaskat fram en historia om en ensam vapenvägrares väg från oskuldsfull familjeidyll och stor kärlek i ett vackert jordbrukslandskap, via utstötning ur bygemenskapen i lilla alpbyn Radegund, till fängelsevistelse i Berlin och så småningom avrättning.

Som brukligt har Malick tagit god tid på sig, både i själva filmen och för att färdigställa den. Sålunda får man se både Michael Nyqvist och Bruno Ganz i sina sista roller, Nyqvist som katolsk biskop, Ganz som eftertänksamt resonerande domare i militärdomstolen.

Det är stundom rörande i de nära ögonblicken, men också egendomligt verklighetsfrämmande.

Men tonvikten ligger på Franz och Fani och deras tre små döttrar i helg och söcken. Blindbockslek i grönskan. Jordbundenhet i potatissättning och skördemödor. Förändringen hos Franz under värnplikten i närliggande Enns, och så småningom inkallelsen till krigstjänstgöring i den nazityska armén.

Det är stundom rörande i de nära ögonblicken, men också egendomligt verklighetsfrämmande. Som när Fani, två år efter Österrikes Anschluss och ett år efter den tyska inmarschen i Polen, häpet vänder blicken mot himlen när ett flygplan hörs dåna över byn. Eller som när skörden ska bärgas på gammaldags vis med skäror i handen och handknutna kärvar trots att åskådaren ser de tydliga och raka spåren av jordbruksmaskiner på fälten. Till det kommer en störande blandning av tyska och engelska i dialogerna.

Valerie Pachner och August Diehl i ”A hidden life”. Foto: Reiner Bajo

Det är som om Malick hellre vill anpassa sin antikrigsberättelse till en modern publiks uppfostran än verkligen tränga in i och skapa förståelse för sina personers psykologi och villkor. Här finns visserligen ögonblick av insikter om tro, offer och moral under trycket av en hänsynslös totalitär ideologi, som när Franz möter en restauratör av bykyrkans helgonmålningar.

Lika ofta uppstår ett glapp mellan parets outtömliga kärlek och vad som närmast blivit klichéer i skildringarna av omgivningens medlöperi och uttalade sadism. Trots de inklippta bilderna av Hitler på segertåg, partidagar och i familjeidyll känns också en doft av främlingskap när Malick som här lämnat sin verkliga hemmaplan, den amerikanska Mellanvästern.

Men de ännu levande döttrarna lär ha gett Malick sin fulla välsignelse.

Jag vill ogärna gå lika långt som New Yorkers kritiker Richard Brody och kräva denazifiering av all amerikansk film. Däremot skulle jag gärna se en film om August Landmesser, mannen som vägrade göra nazihälsningen 1936. Han gick med i partiet i hopp om att få arbete men uteslöts när det stod klart att han var gift med en judinna. Båda dog under kriget.

Se mer. Terrence Malicks bästa, från realism till lyrisk nyandlighet: ”Badlands” (1973), ”Den tunna röda linjen” (1998), ”The tree of life” (2011).

