ABBA har återförenats i studion

Inför 2019 har ABBA förberett hologramföreställningar, i ett så kallat avatarprojekt. Enligt uttalandet har samarbetet gett inspiration till att också spela in ny musik.

”Vi kände alla att det efter 35 år vore kul att träffas igen och gå in i inspelningsstudion. Så det gjorde vi. Det var som om tiden stått still och vi bara hade varit på en kort semester”, skriver Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus och Anni-Frid Lyngstad i ett pressmeddelande i dag.

Enligt uttalandet har inspelningssessionen resulterat i två nya låtar. En av låtarna, som går under namnet ”I still have faith in you”, ska vara planerad att framföras i december i brittiska BBC och amerikanska NBC, som en av del ABBA:s digitala projekt.

”Vi må ha blivit gamla, men låten är ny. Och det känns bra”, skriver gruppen.

– De var i studion och spelade in två nya låtar och tyckte att det var jättekul. Det hänger ihop med det här ”digital”-projektet som de jobbar med. Det är ju tänkt att det ska bli en avatarturné så småningom, säger ABBA:s manager Görel Hanser till DN.

Är det avatarversionen av ABBA som framför låtarna i programmet?

– Ja just det, men det är riktiga ABBA som sjunger. Det som händer framöver kommer vi hålla er informerade om.

Hologramföreställningen görs tillsammans med Simon Fuller, mannen bakom tv-programmet ”Idol”. I en intervju med SVT Kulturnyheterna i höstas beskrev Benny Andersson föreställningen som en ny sorts liveshow.

– Det är levande band, det är ljus och ljud och rubbet, sade han till programmet, och fortsatte:

– De enda som inte kommer vara där live är vi, men vi kommer vara där ändå.

Han berättade också att föreställningen kommer åka ut på världsturné om allt fungerar bra.

– Det fina är att man kan vara ute och gå med hunden samtidigt som man är i Tokyo. Det är jättebra. Om det här funkar så tror jag att det är många artister som kommer att göra så här, sade han till SVT Kulturnyheterna.

