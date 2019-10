Abba kommer inte att framträda på Glastonbury-festivalen

Ulvaeus klargör detta i en BBC-intervju i dag, 4 oktober. Frågan har ställts upprepade gånger till popbandet sedan de i april 2018 otippat meddelade att de i hemlighet jobbat i en skivstudio tillsammans för första gången på trettiosju år. De uppgav då att de spelat in två nya låtar: ”I still have faith in you” och ”Don't shut me down”.

På BBC-reporterns fråga om de överväger att framträda på festivalen i sydvästra England, som obekräftade rykten gjort gällande, svarar han:

– Eh, nej. Det är ett rakt nej.

Björn Ulvaeus understryker att också ett enda konsertframträdande skulle kräva lika omfattande förberedelser som att turnera under ett helt år.

Han lovar dock att Abba-fans kan förvänta sig att ”minst en” av de nya låtarna kommer att ges ut under 2020. Dessutom fortsätter arbetet att skapa en digital avatar-turné med ”Abbatars” som framför deras hitsånger.

