Adlibris tar tillfälligt bort bok om påstått ”botemedel” för autism

I förra veckan rapporterade amerikanska medier att nätjätten Amazon tagit bort två böcker från sitt utbud. I böckerna presenteras metoder som påstås fungera som botemedel mot den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen autism. Men flera av metoderna är inte underbyggda med vetenskap, eller kan till och med vara potentiellt hälsovådliga.

En av böckerna, ”Healing the symptoms known as autism”, föreslår exempelvis att barn med autism ska badas i och matas med substansen klordioxid, som liknar ett blekmedel. Det är en metod som ofta marknadsförs under namnet ”miracle mineral solution”, och som enligt den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten, FDA, kan medföra allvarliga hälsoproblem.

Amazon bekräftade på måndagen för Washington Post att flera böcker inte längre finns tillgängliga för försäljning, utan att delge mer detaljerad information kring beslutet. Böckerna togs bort dagarna efter en granskning av tidskriften Wired, som listade flera titlar som var tillgängliga på plattformen där ovetenskapliga metoder torgfördes som möjliga ”botemedel” mot autism, såsom sex, yoga, kamelmjölk, elektrokonvulsiv behandling (ECT) och veganism.

Minst två av dessa titlar har, som SVT Kulturnyheterna senare också rapporterat, också varit tillgängliga på de svenska plattformarna Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln. Men på tisdagens eftermiddag togs ”Healing the symptoms known as autism” bort från sortimentet på Adlibris hemsida.

”Vi saknade tillräcklig information om boken för att kunna göra en bedömning och valde därför att plocka ner den tillfälligt för granskning enligt våra rutiner”, skriver Adlibris informationschef Linnéa Wiklund i ett mejl till DN.

Hur lång tid kan det ta för er att ta ställning kring huruvida boken ska återkomma eller inte?

”Inte längre än ett par veckor”, skriver Linnéa Wiklund.

Debatten om tillgänglighet för pseudovetenskapligt material kring vaccin och ”botemedel” mot autism har varit intensiv i USA de senaste åren. Inte minst på senare tid då flera sociala medier-plattformar såsom Facebook, Pinterest och Youtube har presenterat initiativ för att begränsa spridningen av missledande information kring vaccinering. Att företag likt Amazon rensar bort titlar väcker samtidigt, menar experter som Washington Post talat med, flera viktiga frågor, däribland huruvida böckerna tas bort som en följd av externa påtryckningar eller eftersom företagen själva anser dem vara problematiska.

