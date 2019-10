Agnes Carlsson: Jag kände mig fri på dansgolvet

Hon blev ”Idol”-vinnare redan 2005, som sjuttonåring. Hennes världshit ”Release me” spelades 36 miljoner gånger på Spotify – och resulterade i ett konstant turnerande runt om i världen.

Men tio år och fyra albumsläpp senare valde hon att ta en paus. En rejäl sådan.

– Jag var 26 år då och hade inte gjort sådant som många gör när de slutat gymnasiet, konstaterar hon när vi ses i den skivstudio på Södermalm där hennes nya ep skapats.

– Det hade varit tio intensiva år som var häftiga – jag hade fått uppleva mycket och hittat arbetssätt som funkade, men kände samtidigt så himla tydligt att det begränsade mig som person. Jag ville testa nya saker, träffa nya människor, se nya platser och utvecklas som människa.

Hennes senaste studioalbum ”Veritas” gavs ut 2012. I slutet av juni i år skriver så Agnes Emilie Carlsson på Twitter till sina fans:

”Kan inte fatta att det händer. Jag har varit på en resa som varat i fyra år.”

Foto: Kevin Chang

Resan hon gjorde under dessa år har nu resulterat i ny musik. Fyra dansdrivande låtar plus instrumentala mellanspel understödda av bland annat Donna Summers röst.

Summers medverkan är logisk. Den amerikanska discodrottningen som fyllde dansgolv över hela världen i slutet av 1970-talet är en av inspirationskällorna bakom Carlssons comeback-ep, med låttitlar som ”I trance” och ”Limelight”.

– Jag har haft möjlighet att få skriva och skapa under en längre period och ett av målen med det här avbrottet var att få skapa utan en deadline. Vi har haft bilden av hur musiken på skivan börjar på ett dansgolv i en helt nedsläckt källare, men sedan går man upp, upp och när man öppnar dörren ut möts man av en sol som slår en i ansiktet, sammanfattar hon arbetet ihop med Vincent Pontare och Salem Al Fakir. Låtskrivarna, producenterna och artisterna som i dag jobbar som duon Vargas & Lagola. Både 2017 och 2018 var de det mest framgångsrika låtskrivarteamet i Sverige med artister som Madonna, Avicii, Axwell / Ingrosso, Seinabo Sey, Hov1, Robyn och Veronica Maggio på klientlistan.

– Låten ”I trance” handlar bara om att vara i nuet och släppa allt annat. Om njutningen i det. Hur skönt det är när man kan släppa loss helt och bara dansa. Det händer något med hjärnan då, ett slags reningsprocess. ”Limelight” är inspirerad av voguekulturen och vad den står för, hela filosofin, säger hon om housedansgenren som startades redan på 1980-talet inom hbtq-kulturen i New York.

– Den handlar om att stå upp för sig själv och sin kropp och är därför fortfarande så aktuell, understryker hon.

Vägen till Agnes Carlssons nya musik föregicks av ett resande över flera kontinenter. Hon åkte tidvis ensam, till bland annat norra Thailand och gjorde bilresor i USA och Mexiko och reste även i Europa.

– I början av avbrottet hade jag ett sådant behov av att känna mig fri. Och en av de platserna där jag kunde vara det – även om det kan låta klyschigt – var just på dansgolvet. Kombinationen av att dansa – oavsett om man gör det själv eller med andra – och gå upp i en extas sätter i gång nästan ... existentiella frågor. Man hamnar i ett läge där man inte behöver prata.

En av resorna gick till Paris.

– Jag hängde på Anna Näsström ( dansare och koreograf och medlem i den numera internationella vogueinstitutionen House of Ninja, startad i Harlem, New York) för att gå på en voguebal.

En bal där dansen och utlevelsen togs på stort allvar.

– Det var mäktigt att vara där – man tror att 2019 så ska världen vara mer öppen och man ska få vara den man är och älska den man vill, men sorgligt nog är det inte så överallt, konstaterar hon.

– Man kunde känna i luften att för de som tävlade var det inte bara en kul lek. Det var lite på liv och död och det berörde mig djupt. Det handlar så mycket om att verkligen få uttrycka sig själv och vad man kan göra med sin kropp, säger hon och påminner om Jennie Livingstons dokumentär ”Paris is burning” från 1990 som skildrar balkulturen i New York.

– När jag började dela upp alla våra låtidéer i olika fack så blev det väldigt tydligt att de nya låtarna följde resan som jag har gjort.

I nya ”Limelight” sjunger du om att just förlora dig på ett dansgolv och låta musiken fördriva det som ”gör ont”. Utveckla det.

– Det är det som är intressant med dans. Man kan faktiskt bokstavligen dansa bort smärta. Texten till den låten börjar med hur man känner att något är fel. Kroppen säger till en att man är någonstans i livet där man inte vill vara och att man måste ta den känslan på allvar, säger hon och återvänder till sin balnatt i Paris.

– Att se de som tävlade gå upp och äga scenen och vara så otroligt starka och fierce fick mig att känna att många av dem gick igenom saker, som vi alla gör, och försökte bara get rid of the pain – åtminstone för stunden.

– För mig handlar det inte bara om dansen utan att också vara medveten och lyssna inåt. Kroppen är smart och den säger saker till dig om du bara lyssnar.

Agnes Carlsson i skivstudion i Stockholm tillsammans med låtskrivarna och producenterna Vincent Pontare och Salem Al Fakir. Foto: Kevin Chang

Efter sitt genombrott lanserades Agnes Carlsson som en glammig popdiva. Ständigt i strålkastarljus. Den globala ”Release me”-succén resulterade i att hon snart åkte på USA-lansering med ett entourage på trettiofem personer.

När man tittar på dina framträdanden under de åren så får man en känsla av att många omkring dig har haft åsikter om ditt uttryck.

– Mm, så var det nog. När jag hade hållit på ett tag så kunde jag känna att man alltid skulle ha upp mig på något slags... piedestal. När jag började arbeta med de här inspelningarna så var det tydligt för mig att vad jag än gör nu så vill jag inte gå åt det hållet igen. Inte på det sättet. Det känns så ointressant – och jag har ju redan gjort det, poängterar hon.

– Det här ... glossiga i kombination med att allt ska vara så perfekt är något som man kan skydda sig bakom. Jag kände att ska jag göra det här fullt ut så kan jag inte dölja mig bakom någon fasad. Med det sagt så inspireras jag av divor som Sylvester och Sun Rah som på många sätt använde hela piedestalgrejen, men gör den samtidigt personligt. Det är där nyckeln ligger.

Agnes Carlsson i skivstudion tillsammans med låtskrivarna och producenterna Vincent Pontare och Salem Al Fakir. Foto: Kevin Chang

Vad skulle du säga till den sextonåriga Agnes Carlsson om du mött henne i dag?

– Samma sak som jag skulle säga till mig själv i dag – att lyssna på magkänslan.

Redan i tv-programmet ”Så mycket bättre” som hon medverkade i hösten 2013 demonstrerade hon andra sidor som sångare och scenperson.

Ebbot sjöng en dånande version av hennes ”Release me”. Själv valde hon att tolka bland annat Nationalteaterns progghit ”Hanna från Arlöv”, Soundtrack of Our Lives dronerockiga ”Instant repeater '99” jämte rapparen Ken Rings ”Nu måste vi dra”.

– Det där blev faktiskt ett slags startskott för mitt avbrott. Som artist jobbar man med olika människor, men är ändå ganska ensam om många beslut. Att få hänga med andra artister i det tv-programmet och inse att de också funderade på liknande saker som jag var väldigt fint, understryker hon.

Sedan dess har hon dessutom påverkats av metoorörelsen och systrarna Jenny och Cecilias Vaz Studio XX – ett nätverk för kvinnliga kreatörer med syfte att utmana mansnormen i musikbranschen.

– Nu är det som att alla de här igentäppta ... avloppen i hela samhället ska rensas, skiten ska ut. Det är verkligen på tiden. Allt det här har fått mig att växa och påmint mig om hur viktigt det är att reflektera kring vad man gör. Det är så många lager och på så många nivåer att det nästan är svårt att greppa.

– Om jag går till mitt universum och där jag befinner mig i musikbranschen så inser jag hur det på många sätt har varit och fortfarande är så snedvridet. Men jag är tacksam, jag är omringad av fina människor. Män som kvinnor.

Agnes Carlsson i skivstudion tillsammans med låtskrivarna och producenterna Vincent Pontare och Salem Al Fakir. Foto: Kevin Chang

Har ditt långa avbrott resulterat i den förändring du hoppades på?

– Man kommer aldrig vara klar. Det här är grejer som jag förmodligen alltid kommer att vrida och vända på. Så funkar det – de känslor som man hade som tonåring kommer ofta tillbaka också när man blir vuxen.

I början av nästa år släpper Agnes Carlsson ännu mer ny musik. En som är ”mer organisk och med mer liveinstrument och mindre av syntar”.

– Om den här första ep:n som jag ger ut nu är natt, månen och dans, så är nästa skiva solen och värmen. Mer utåtriktad. Fast inte som ... manchestertyg, jag vill ha lite glitter också, säger hon och ler.

– Det kändes som en enorm befrielse när jag insåg att jag inte måste göra någonting. Det finns inga regler. Jag kan faktiskt göra vad jag vill.

