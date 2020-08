Agnes Lidbeck: Den historiska romanen som förbjuden flukt

För något år sedan träffade jag en av Sveriges mer namnkunniga historiker på en större tillställning. Vi hamnade snart i ett vildsint samtal om något av det värsta, det absolut vidrigaste, vi båda vet, nämligen biografier över verkliga personer där författaren lägger in detaljer som den inte kan ha vetat något om.

”Vilken vacker dag, tänkte Churchill medan solljuset föll över bordsskivan” raljerade historikern: ”Hur FAN vet någon vad Churchill tänkte? Visst kan man besöka en historisk persons hem och konstatera hur solen faller men man vet inte vad personen tänkte för det”.

”Ja!” fyllde jag i. ”Det är som att vilja smeta sitt eget känsloliv på en annan för att känna sig mindre ensam. Har man själv bråkat med katten och sparkat sin man på smalbenet så vill man att Descartes ska ha svurit åt pigan”.

Vi drack av vinet (vilket strängt taget inte hade behövts längre), tuggade maten (som blivit kall) och försjönk i grubblerier. ”Fast” sa jag, ”Det finns ju alltid undantag”.

”Vilka då?” frågade historikern och blängde på något som en gång kan ha varit en persiljekvist.

”Hilary Mantel om Cromwell”, framkastade jag och letade vidare i minnet: ”Curtis Sittenfeld om hon Bushfrun”.

”Roth om Lindbergh”, fyllde historikern i, ”visst. Men du glömmer en sak. De är fiktion. De är inte historia.”

”Det känns inte som fiktion”, sade jag. ”Det känns som Cromwell”.

Gränsen mellan historisk roman, biografi och fantasi är ibland hårfin. Det går inte att uttala sig med tvärsäkerhet kring när det kommer att fungera och inte. Vad får vissa historiskt korrekta biografiska texter att kännas som helgerån, medan andra, som är mycket fria, känns respektfullt balanserade? Och vad är det som lockar författare och historiker att utforska det gränslandet?

Kanske man kan hitta ledtrådar hos just Mantel och Sittenfeld, två mycket olika men aktuella och lyckade exempel.

Hilary Mantel publicerade i våras den avslutande och hett emotsedda delen av sin Cromwellsvit. I ”The mirror and the light”, som snart kommer på svenska med titeln ”Spegeln och ljuset”, avrundar hon teckningen av Thomas Cromwell, grå eminens under Henrik den åttonde av England. I de två tidigare böckerna – ”Wolf Hall” och ”För in de döda” - har hon följt honom genom de suggestivt upplysta salar som skapade den tidens politiska maktcentrum.

En ung Hillary Rodham Clinton. Foto: Corbis / Splash News

Även Curtis Sittenfeld har kommit med ytterligare roman om en politisk figur. Efter sin ”Presidentens hustru” om Barbara Bush, ägnar hon sig nu åt Hillary Rodham Clinton, i boken ”Rodham”, som nyss har kommit på svenska. Från universitetsstudier på sjuttiotalet till en politisk karriär, blir det ett närgånget, ända in i sängkammaren, ända in under lakanen närgånget, porträtt av personen som nästan, nästan, blev USA:s första kvinnliga president. Eller av en fiktiv replik.

Båda författarna lyfts fram för sina sinnen för detaljer, och har bägge talat om researchen de gjort, från att djupintervjua andra kvinnliga jurister i Rodhams generation om förutsättningarna på universitetet, till att följa Londons gatusträckningar under medeltiden.

För läsaren ger de detaljerna en hisnande känsla av voyeurism: i en vanlig roman skulle man tillskrivit dem författarens fantasi eller allmänmänskliga observationsförmåga, men när huvudpersonen är en verklig, gäckande historisk person blir det mer kittlande. Att få vara så nära någon man annars bara ser på bild – Holbeinporträtt eller suddigt nyhetsfoto – ger en känsla av förbjuden flukt.

Samtidigt ger de detaljerna en spänst åt romanerna i just deras roman-iskhet. Varken Sittenfelds eller Mantels böcker är i strikt mening biografiska: de vänder sig till en alternativ verklighet, djupt förankrad i korrekta detaljer men utan verklighetens brister. Författarna gör alla tänkbara överträdelser ur ett historiskt perspektiv.

De tillskriver sina personer känslor och motiv. De ändrar i historiens gång, både vad gäller smärre och större konsekvenser. De skriver från djupt inne i verkliga personer; identifierbara, och i Sittenfelds fall – fortfarande levande.

Som trampminor i de korrekta historiska källorna placeras personer som inte kan beläggas, med stor betydelse för handlingen, och i ett av fallen förvrids ett helt livsförlopp.

Ändå upplever läsaren aldrig att författarna tar sig för stora friheter. De är skickliga på att balansera två omöjligheter mot varandra. De låter aldrig läsaren glömma att hon vistas i ett konstverk, samtidigt som läsaren hela tiden glömmer att det hon läser inte är sant.

Men. Att både Mantel och Sittenfeld är skickliga författare svarar inte på frågan. Varför? Vari ligger lockelsen i att skriva fiktion om verkliga personer? Och inte då nätt förklädda dagboksanteckningar om sina närmaste, utan om politiska tungviktare som spelat konkret roll för hur samhällen utvecklats.

Från Cromwells blodiga lobbande för protestantismen kan man om man vill dra en linje till imperialismen, och från den vidare framåt till flera nutida sociala motsättningar. Från Hillary Rodham Clinton och hennes förlust mot Donald Trump i det amerikanska presidentvalet 2016 vet bara gud vilka streck som kan dras.

Kanske är det just där lockelsen ligger: att ta inflytelserika personer, och vrida dem under sin egen blick.

Mantels trilogi handlar, säger hon i en intervju med The Guardian tidigare i år, om ”alla de stora viktiga sakerna – sex och makt och politik på hög nivå, statsmannaskap och förfalskning, vanföreställningar och lögner”.

Man förstår lockelsen i att få bita tag i de viktiga sakerna. Och kanske kan vår tid enbart ta emot politiska budskap i litterär form om de är förpackade som personliga berättelser, vittnesmål inifrån en människa styrd av brosk, matsmältning och emotioner. Det är ett grepp som brukar hyllas som ett ”levandegörande” av historien.

Men då stöter vi återigen på svårigheter. Precis som alla andra böcker om faktiska personer återspeglas inte historien, utan författarens blick på historien. För ju mer kött och blod, ju mindre lagar och siffror ett dokument består av – desto mer blir det ett dokument över skribenten, snarare än över den tid skribenten försöker skildra.

Alltså. Romanerna om Cromwell, om Rodham – liksom författarnas tidigare verk, om franska revolutionen, Margaret Thatcher, Barbara Bush – är testamenten över den tid de skrevs i, den politiska vinkel de skrivits utifrån.

Porträtt av Thomas Cromwell signerad Hans Holbein den yngre, cirka år 1532. Foto: Niday Picture Library / Alamy Stock Photo

Kanske är det just det som är lockelsen i att få skriva om de verkligt stora frågorna i båda meningarna: att få skriva om dem, och att få skriva OM dem. Att få ändra historiens utgång, men också få rädda historiens aktörer från sig själva.

Hilary Mantels Cromwell är nyanserad. En man som ofta framställts som en politisk slugger får fler bottnar och en tydlig moralisk kompass, som går långt utöver privata ambitioner och makthunger. Den fiktiva Cromwells religiösa tro och lojaliteter gör att läsaren får förståelse för, kanske till och med har överseende med, hans manipulationer, även i de fall då de slutar med döden för andra.

På samma sätt fördjupar och förfinar Sittenfeld Hillary Rodham. Där Cromwell får syndernas förlåtelse för sin makthunger får Rodham ironiskt nog förlåtelse för att hon är kvinna. Hennes förälskelse i Bill Clinton, deras djupt sexuella relation, ställs i ett ljus som ger läsaren mer empati inför denna jämställdhetsikons val att gifta sig och stanna med den erkänt misogyne Clinton.

Medan man får anta att Mantels politiska ståndpunkter skiljer sig från femtonhundratalets Cromwells, har Sittenfeld varit öppen med att hon bland annat skrivit boken för att bearbeta det amerikanska presidentvalet 2016, något som hon som demokrat fortfarande slåss med. Medan hon säger sig ha svårt att tänka sig att skriva opinionsjournalistik eller essäer, är romanen klart influerad av hennes egna politiska ställningstaganden. Den är, på ett sätt, en sorgesång över en av den amerikanska feminismens tydligaste förgrundsfigurer. Hur kunde det bli som det blev, verkar Sittenfeld fråga sig. Varför blev det inte såhär istället? Det osar av sorgearbete kring en idols misslyckande. OM hon inte varit gift med Bill, OM hon inte haft dålig smak för män... så kanske…

Det är ett kanske med obegränsade möjligheter, som uppmuntrar läsaren att tänka om världen, att skapa den ny och full av möjligheter.

Och på så sätt, om vi tilltror romanen dess kapacitet att väcka eftertanke snarare än att bara underhålla, kanske både Mantels historiskt sett antika Cromwell och Sittenfelds fiktiva Rodhamuniversum, gör just det som uttalat politisk text kanske inte kan göra längre. Genom att ge dem en för vår tid smaklig, känslomässig inramning och genom att ställa sig frågan Tänk om allt kunde vara annorlunda – kanske författarna lyckas väcka en slumrande politisk medvetenhet. Eller i vart fall reflexion, hos läsare som egentligen bara mest ville veta hur det var att vakna som/ligga med sin tids mäktigaste man.

