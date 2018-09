Åklagare lägger ner åtal mot Kevin Spacey

För två veckor sedan rapporterades det om att Los Angeles åklagare fått in ännu ett fall med anklagelser mot skådespelaren, men när i tid det aktuella övergreppet ska ha ägt rum är inte känt och utredningen pågår fortfarande.

I början av juli skrev The Guardian att Scotland Yard driver sex utredningar om sexövergrepp mot män som Spacey anklagas för i Storbritannien.

Över 30 män har riktat anklagelser mot skådespelaren sedan oktober förra året. Sedan dess har bland annat hans rollfigur klippts bort från filmen ”All the money in the world”, och han har fått sparken från sin huvudroll i tv-serien ”House of cards”.

Enligt sajten TMZ lägger distriktsåklagaren även ned ett åtal mot actionskådespelaren Steven Seagal. Flera kvinnor har riktat anklagelser mot skådespelaren, den misstänkta händelse där utredningen läggs ned av samma skäl som Spaceys uppges ha inträffat 1993.