Åklagare lägger ner utredning mot Kevin Spacey

Ärendet gäller en 18-årig man som har anklagat Spacey för sexuella övergrepp på ön Nantucket i Massachusetts 2016.

Under förhandlingarna som pågått under året har det kommit fram att den telefon som 18-åringen har använt under de misstänkta övergreppen är försvunnen.

Spaceys advokater hävdar att innehåll i mobilen bevisar skådespelarens oskuld, och att målsäganden har raderat meddelanden som talar till Spaceys fördel.

Förra måndagen ville 18-åringen inte förhöras av advokaterna om mobiltelefonen, och han åberopade den amerikanska konstitutionens femte tillägg att inte vittna.

Nu väljer åklagarna att lägga ner fallet. Förra veckan uttalade sig även domaren i målet och ifrågasatte om rättsprocessen kommer att kunna genomföras på grund av att målsäganden inte vill uttala sig.

18-åringen jobbade på en bar där han ska ha mött Kevin Spacey sommaren 2016. Han har hävdat att skådespelaren gett honom stora mängder alkohol och sedan förgripit sig på honom. Kevin Spacey har nekat till alla anklagelser. Ytterligare fem män har polisanmält Spacey för övergrepp.

