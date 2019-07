Alan Walker släpper låt med ASAP Rocky: Hoppas på rättvisa

Den amerikanske hiphopstjärnan ASAP Rocky sitter för tillfället frihetsberövad i Sverige, åtalad för misshandel.

Trots det släpptes i går singeln ”Live fast” av den brittisk-norske artisten och musikproducenten Alan Walker, där han samarbetat med ASAP Rocky som sjunger på låten.

Alan Walker. Foto: Pressbild

I en av verserna rappar ASAP Rocky ”This could be my last year / Putting up a fight until I collapse / 2013 I went wild for night / In 2019 I'm getting out ’fore I die”.

Passagen om 2013 refererar till ASAP Rockys och Skrillex hitlåt ”Wild for the night” som släpptes det året. Översatt till svenska rappar han på ”Live fast” också ”Det här kan bli mitt sista år” och ”2019 tar jag mig ut innan jag dör”.

”Live fast” spelades in innan ASAP Rocky anhölls i Sverige.

”Utmaningarna och kontroverserna runt ASAP Rockys häktning och kommande rättegång i Sverige har påverkat oss alla de senaste veckorna”, skriver Alan Walker på sitt Instagram-konto.

”Jag varken kan eller vill vara personen som pekar finger och säger vad som är rätt eller fel, det är upp till polisen och myndigheterna. Men jag vill för alla inblandades skull förespråka rättvis behandling och en snabb lösning. #JusticeforRocky”

Musiktidningen Billboard beskriver ”Live fast” som mörk och gripande, och konstaterar att det, trots att låten spelades in innan ASAP Rocky greps, ”vilar en tyngd över hans röst”.