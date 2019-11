Aldous Harding förblir en oemotståndlig gåta

Aldous Harding Scen: Fasching, Stockholm Visa mer

Det lilla landet Nya Zeeland i vad som känns som världens ände har på senare år blivit en flitig leverantör av modern och lätt excentrisk popmusik. Lorde, förstås, men också artister som Benee, Kimbra, Yumi Zouma, Connan Mockasin – och så kanske den mest säregna av de alla: Aldous Harding.

På debuten som kom 2015 lät hon som en singer/songwriter i mängden. Men på senare skivor har de teatrala utsvävningarna fått ta allt större plats – inte minst live där hennes kryptiska scenpersona och de många olika röstlägena gjort henne till en mytomspunnen och hajpad publikmagnet. Konserten på Fasching har varit utsåld i månader.

Håller den här rollen på att bli en påtvingad gimmick hinner jag tänka, innan jag tycker mig uppfatta humorn i det hela. Eller vad handlar det om? De utstuderade rörelserna, den tillknäppta och väldigt lutherska looken. Då och då naglar hon fast blicken på utvalda personer i publiken, spärrar upp ögonen och grimaserar som flickan i ”Exorcisten”.

Men så händer något, omkring halvvägs in i konserten, när den inbundna Harding tar sitt första staplande initiativ till mellansnack: ”Uhm… i’m very focused. But welcome.” Kanske är det någon form av ledtråd och när det är sagt lugnar ansiktsgymnastiken ner sig. Rösten som tidigare svajat och drunknat lite i bandets arrangemang på ”The Barrel” och ”Fixture picture”, får äntligen bli huvudinstrument när hon tar plats bredvid pianisten på avskalade och helt utsökta ”Damn”, som de spelar till båda två. Rösten – skarp, klar och ändå skör – har redan jämförts med folksångerskor som Nico och Vashti Bunyan, men bör nämnas igen.

Med ett instrument i handen tycks hon få ett helt annat lugn och närvaro. Som när hon halar upp sin akustiska gitarr på ”Zoo eyes” och ställer den centrala, och väldigt roliga frågan, ”What am I doing in Dubai?” som genererat avancerade textanalyser på internetforum som Reddit.

Nej, Harding är verkligen allt annat än lätt att dechiffrera, varken i låttexter eller i uttryck. Och när den timmeskorta konserten väl är slut uppstår en stark separationsångest, som ju gåtfulla och oemotståndliga personligheter så lätt kan framkalla.

Läs fler konsertrecensioner av Kajsa Haidl, bland annat om krautrockarna Minami Deutsch.