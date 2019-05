Alf Hornborg: Därför har både miljörörelsen och arbetarrörelsen misslyckats i kampen för en bättre värld

Just nu: spara 50%

På omslaget till boken ”Down to earth: Politics in the new climatic regime” beskrivs Bruno Latour som en av världens mest inflytelserika tänkare. I tre decennier har han blivit känd för en strid ström av böcker om hur modern vetenskap har missuppfattat det mesta. Hans senaste bok är en vändpunkt på flera sätt. Den är ovanlig därför att den i stort är begriplig men också för att den i vissa avseenden bryter av mot allt han tidigare skrivit.

Visst är hans språk som alltid en blandning av det gåtfullt diffusa och det halsbrytande, men på några punkter verkar hans världsbild ha förändrats i grunden. Han som tidigare har sagt att det inte finns någon ”kapitalism” har vid 71 års ålder upptäckt att världen är orättvis och genomsyrad av kapitalets makt.

I ”Down to earth” undviker Latour konsekvent att hävda att döda föremål har handlingsförmåga – en föreställning som han hittills förknippats med. Nu är det enbart de levande organismernas ”agens” som han vill påminna oss om. Mest anmärkningsvärt är dock att den forskare som på 90-talet var konstruktivismens främste fanbärare numera allt oftare uttrycker sin tilltro till klimatforskarnas varningar.

Latours reflektioner om världens tillstånd präglas av en djup pessimism på gränsen till uppgivenhet. Hans iakttagelser om Trump, klimatförnekandets politik och globaliseringens politiska rekyler är bitvis träffsäkra och insiktsfulla, men ibland är hans utflykter i politisk teori vilseledande. Som när han med hänvisning till Peter Sloterdijk hävdar att Europa utgörs av en klubb av nationer som har gett upp sina imperiefantasier – utan att uppmärksamma att deras anspråk på världens resurser fortfarande bygger på samma koloniala dröm.

Boken är en studie av den europeiska världsordningens svanesång, betraktad genom en konservativ och välbärgad fransk godsägares immiga glasögon. Aldrig tidigare har Latour varit så självutlämnande. I bokens slutskede presenterar han sig själv som en privilegierad akademiker från en borgerlig släkt av markägande vinhandlare som vunnit mycket på globaliseringen. Därefter övergår han till att hylla det Europa som han så starkt identifierar sig med – till och med den Europeiska Union vars komplexa byråkrati ”visar vägen” genom att fungera ungefär som ett ekosystem. Han tänker sig att den världsdel som mer än någon annan bär ansvaret för biosfärens och mänsklighetens tillstånd nu bör bryta med globaliseringen och upprätta en radikalt annorlunda relation mellan människan och allt annat ”jordiskt”.

Enligt Latour är vi vana att föreställa oss globalisering som modernisering, som vore den globala skalan synonym med tidens gång. Ur ett sådant perspektiv har det hittills knappast varit politiskt gångbart att förespråka dess motsats. Men allt fler har nu insett att varken Nationen eller Världen som sådana erbjuder någon lovande framtid.

I stället identifierar Latour ett mål som varken är lokalt eller globalt. Detta mål kallar han ”jordiskt” (”terrestrial”). Vad denna anknytning till ”jorden” skulle innebära förblir dock en gåta. Inte osökt går tanken till den jordnära medeltid som avlöste det expansiva romarriket efter att dess drömmar om globalisering hade brutit samman. Men vad framtidsvisionen skulle innebära rent praktiskt slutar i ett frågetecken, eftersom han konsekvent undviker att konkretisera begreppet. Möjligen finns här ett översättningsproblem mellan franskans ”terre” och engelskans ”soil”.

Samtidigt gör han allt för att undvika att vi ska tänka att han innerst inne är en konservativ markägare från fysiokratins hemland. Någon som längtar åkerjorden där barn han lekt – den enda kvarvarande tryggheten i den dödsdömda industriella världsordning som grundades av rivalen på andra sidan Engelska kanalen. Han understryker även att hans vision om närhet till jorden absolut inte ska förväxlas med ”Blud und Boden” och ”Lebensraum”. I stället är det ett klimatförnekande USA – vars koldioxidutsläpp invaderar hela världen – som representerar en ny version av Lebensraum.

Det skulle vara lätt att vifta bort Latours resonemang som konservatism i nya kläder. Hans ansträngningar att befria sig från kategorierna ”vänster” och ”höger” kan dock inte avfärdas som en strategi för att själv slippa placeras på en traditionell politisk skala. Redan innan de Gula västarnas upplopp förstod Latour att de gamla politiska kategorierna från franska revolutionen inte längre räcker till för att begripa ”populisternas” protester mot den kosmopolitiska elit som gynnas av globaliseringen.

Latour antyder att det i vår tid snarare kommer att bli allt svårare att klamra sig fast vid denna djupt rotade kategorisering av människors politiska hemmahörighet, en tankefigur som grundlades år 1789. Han frågar sig rentav om höger- och vänstermänniskor över huvud taget fanns före 1700-talet.

Vad är egentligen skillnaden mellan ”progressiva” och ”reaktionära” i dag, frågar sig Latour, när det nya samhällssystem som ska ”frigöras” innefattar både marknadskrafter och moral? Ur ett sådant perspektiv är varken nationalism eller internationalism framkomliga alternativ.

Latour visar hur tre företeelser i vår samtid hänger ihop: avregleringar av marknaden, skenande ekonomiska klyftor och klimatförnekande. Från och med 1980-talet, säger han, har de härskande klasserna insett att världen inte räcker till för alla och har därför ägnat sig åt att bygga skyddade utrymmen åt sig själva.

Donald Trump är en symbol för denna strategi. Hans väljare verkar svälja budskapet att det går att förena vinstmaximering och protektionism. Ändå blir vi samtidigt allt mer medvetna om att planeten inte kan härbärgera mera globalisering. Dessa motstridiga budskap skapar olustkänslor hos allt fler. Det är som om tryggheten och marken försvinner under våra fötter, skriver Latour.

Följaktligen är det inte bara klimatflyktingarna och de koloniserade som har förlorat anknytningen till marken, utan även de forna kolonisatörerna. Samtidigt avfärdas de som vill värna om lokal platsanknytning och tradition som nostalgiska, bakåtsträvande ”populister”. Är det möjligt, frågar han sig, att övertyga de som ivrar för fortsatt globalisering om att det är ”normalt och rättvist och oumbärligt” att vilja slå vakt om sin platstillhörighet, sitt utrymme, sin livsstil? Kanske har de ”progressiva” bara inte förstått vad det är som gör att de ”reaktionära” slår vakt om det trygga och invanda?

Samtidigt poängterar Latour att det ”Globala” skapar ett nytt och förvridet ”Lokalt” – ett ofta etnifierat politiskt projekt som är lika polariserande och utsiktslöst som den globalisering mot vilken det reagerar. Valet av Trump, säger Latour, var galet men begripligt – man behöver inte vara expert för att befara att alltihop kan komma att sluta i katastrof. Här finns en förståelse hos honom för att många ängsligt undrar om vi kan undvika ett nytt 1914.

Enligt Latour har såväl miljörörelsen som arbetarrörelsen misslyckats därför att de har utgått från den moderna gränsdragningen mellan natur och samhälle. Varken den ekologiska eller den socialistiska rörelsen har förstått att kampen för en bättre värld måste föra hela kollektivets talan – såväl dess mänskliga som dess icke-mänskliga komponenter.

Han frågar sig hur vår moderna världsbild kan betrakta sig som ”materialistisk” och ”rationell” när den hittills har bortsett ifrån att vi håller på att ödelägga biosfären. Hur har nationalekonomin kunnat inbilla sig att den inte behöver erkänna några materiella gränser? Vetenskaperna om livet i biosfären tycks ha begått misstaget att, som astronomin, betrakta jorden från yttre rymden i stället för att odla kunskap som är inbäddad i konkreta kollektiv av varelser.

I stället för ”produktion” borde vi ägna oss åt ett ”framkallande” (”engendering”) i lyhört samarbete med andra livsformer. Latour brottas uppenbarligen med klyftan mellan vetenskap och upplevelse – mellan att tala om naturen på avstånd och att uttrycka närhet till den i form av känslor.

Som alltid präglas Latours resonemang av hårresande självmotsägelser. Hans kritik mot vad han kallar ”elitens obskurantism” skulle kunna vara riktad mot honom själv. Det är egendomligt att höra den abstrakta retoriken om vikten av jordnära konkretion från en urban kosmopolit som förmodligen aldrig haft jord under naglarna. Och hans ihärdiga vetenskapskritik är som sagt svårförenlig med tilltron till klimatforskningen.

Vid ett tillfälle – på sidan 77 – låter det egendomligt nog som om klimatförnekandet rentav vore vetenskapens fel. Åberopandet av Karl Polanyi och den ibland uttryckliga kritiken av marknad, ekonomi och kapitalism är ett helt nytt inslag i Latours tänkande som inte är lätt att integrera med hans världsbild i övrigt. Ändå vittnar hans dröm om ett jordnära, icke-globaliserat Europa om en fullständig brist på insikt om de ojämna globala resursflöden som möjliggör hans eget franska överflöd.