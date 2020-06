Alice Aycocks skulpturer sätter snurr på Djurgården

Alice Aycock har ett minne av vinden. Ett minne som påverkat hennes liv och konstnärskap. Som 13-åring väcktes hon av en kraftig blåst utanför familjens hus strax utanför New York. Det var mitt i februari, men de milda vindar som ibland blåser in över östkusten under vintern gjorde natten behagligt ljummen.

– Jag hörde hur vacker vinden lät därute så jag hoppade ut genom fönstret och började dansa i trädgården. Det var som om jag hade en konversation med vinden och som om jag fördes av kraften i den. Det minnet ser jag som en av rötterna till mitt ständiga intresse för rörelse, vind, vågor, turbulens och andra naturkrafter, säger Alice Aycock på en linje som låter som hon sitter i rummet intill.

– Jag ser skönhet i det kaotiska. För mig är allt i rörelse och i ständig förvandling. När jag gör verken upplever jag dem ofta som dansrörelser i min egen kropp, säger Alice Aycock Foto: Johan Lindskog

Det gör hon inte. Efter tio veckor i sin ateljé i New York (som hon haft sedan 1975) där hon ”varit utanför dörren fem gånger”, befinner hon sig i sitt sommarhus på Long Island. Hit har hon tagit med en samling äldre målningar som hon nu – på grund av ”pausen” som pandemin innebär – fått tid att ta sig an.

I telefonsamtal och med inkomna bilder har hon minutiöst följt installationen av ”Turbulences”, hennes skulpturutställning som öppnar på Djurgården i Stockholm den 7 juni.

– Det är nästan som om jag är på plats, för jag pratar dagligen med Sara (Sandström Nilsson som är verksamhetsledare för utställningen). Senast i morse skickade hon bilder på ”Hoop-la”, verket som sätts upp just nu.

Installationen av utställningen, berättar Aycock, har varit en jätteapparat som skett på ett väldigt ”icke arty” vis. Baserat på hundratals bilder konstnären tog när hon var i Stockholm i höstas, har skisser ritats upp i dator, varpå ingenjörer gjort noggranna beräkningar på hur de monumentala verken av stål och aluminium ska placeras för att klara av rådande omständigheter.

– Vi planerar alltifrån hur djupt betongfundamenten som verken vilar på ska ligga till vilket vädersträck de ska stå i för att klara årstidens väderlek. Det här är inga skulpturer som sätts upp över en natt. De kräver komplex ingenjörskunskap och hårt arbete av många människor.

Alice Aycock har varit verksam som skulptör och med installationer i närmare 50 år och räknas som en av pionjärerna inom konstområdet land art. Hon är utbildad konsthistoriker, men vetenskap inom andra akademiska discipliner – som arkitektur, naturvetenskap och fysik – har spelat en betydande roll för hennes konstnärskap. Vid sidan av återkommande referenser till rysk konstruktivism och konstnärer som Marcel Duchamp och Leonardo da Vinci är dans en ständigt återkommande inspiration i Aycocks arbete. För konstnären som betraktar tillvaron i rörelsemönster kan ett och samma verk härledas till en kraftfull tornado likväl som till draperingen på dansaren i en piruett.

I virvelns centrum i en av Alice Aycocks skulpturer. Foto: Anette Nantell

– Jag ser skönhet i det kaotiska. För mig är allt i rörelse och i ständig förvandling. När jag gör verken upplever jag dem ofta som dansrörelser i min egen kropp.

Kurvor, virvlar, spiraler och snurror. I de sex utvalda verken från ”Turbulences” – serien som hon arbetat med sedan 2012 och vars verk finns utspridda över hela världen – vill Aycock visualisera vind- och vattenenergier. Vilket är ett tema hon ägnat sig åt i sin konst sedan 1970-talet. Aycock förklarar att hon vill gestalta de osynliga energier som alltid omger oss. Men även om verken kan ge associationer till okontrollerbara och stundom våldsamma aspekter av naturens krafter, är avsikten med dem inte att verka sensationslystna eller skrämmande. Själv ser Aycock sina skulpturer som poetiska metaforer som ska väcka frågor och ge nya perspektiv kring vår samtid och det som omger oss.

– Mina verk har inte placerats i naturen för att chockera eller kontrastera sin omgivning. De är inte där för att kämpa emot naturen, utan för att skapa en dialog med den.

Om den minst sagt skruvade ”Alien twister”, utställningens minsta verk som placerats i Rosendals trädgård, för tankarna till en tornado, ett flygande tefat eller – för att använda Aycocks eget uttryck; ”spiraler på steroider”, är upp till betraktaren. Lyssnar man till Lena Endre, skådespelaren som läst in utställningens nedladdningsbara audioguide, informeras man om att ”Alice Aycock ser den här ganska formella, nästan brittiskt eller franskt, trädgårdsliknande miljön som en bra inramning för sitt verk” och vidare att verket ”Alien twister” kan betraktas som ”att utomjordingen har invaderat trädgården, en gremlin som precis landar här, eller som är redo att flyga i väg igen med sin jetmotor”.

Trädgårdsmästare Linda Wahl planterar blommor vid verket ”Alien twister” i Rosendahls trädgårdar. Foto: Anette Nantell

Som synes hindrar verkens dignitet och arkitektoniska- och ingenjörsmässiga saklighet inte lekfullhet och fantasi. Så återkommer Aycock ständigt till leksaker och nöjesfält som inspirationskällor. Inte helt förvånande berättar hon att en av målningarna hon sysselsätter sig med för tillfället iscensätter ett ”tivoli på månen”. Och på frågan om platser hon besökte på sitt senaste Stockholmsbesök lyder svaret bland annat Gröna Lund.

Fascinationen för karuseller och bergochdalbanor har funnits sedan barnsben och referenser till fartfyllda och snurrande attraktioner är närvarande i flera av verken. För Aycock är tivolit en plats att gå till för att försöka förstå planeten vi lever på och de krafter som den består av.

– Där integreras vi i maskiner som gör att vi kan uppleva saker som vi annars bara kan göra som tyngdlösa i rymden.

Ämnet för oss in på ”Spin-the-spin”, ett av verken på Djurgården som enligt Aycock hade kunnat vara grunden till en bergochdalbana om det varit större.

– ”Spin-the-spin” handlar om kraft, kaos och en rörelse som kommer ur sig själv i upprepade banor. Var och en av skulpturerna har sin egen anledning till att se ut som de gör, men de är också variationer på samma tema.

Verket ”Twister grande” beundras av en nyfiken förbipasserande ute på Djurgården. Foto: Anette Nantell

Det okontrollerbara i de naturkrafter som Aycock ständigt laborerar med för oss in på det rådande världsläget. Nu härskade pandemin inte när Aycock skapade verken i ”Turbulences” och heller inte när hon fick förfrågan om att ställa ut i Sverige – oavsett vilket ger krisen utställningen en ytterligare dimension. Liksom inför de cykloner och orkaner som Aycock gestaltar i sina verk står människan nu handfallen inför ett virus.

Själv har Aycock inte fullt så dramatiska tankar beträffande kopplingen mellan sin konst och pågående tillstånd.

– Genom hela historien har konstnärer mötts av paralyserande krafter och händelser som är utanför deras kontroll. Titta på grottmålningarna, Caravaggio, Goya, Turner och så vidare. Det de gör är att bemöta och ge alternativa tolkningar till händelser som pågår runt omkring oss. Och det är också det som jag vill göra: att reflektera över det okontrollerbara i stället för att bekämpa det. Jag vill inte vända mig bort från något vackert bara för att det skrämmer mig. Ta en tornado exempelvis. Sett ovanifrån är den fantastisk – vilket inte innebär att jag vill vara i den.

Tajmningen för utställningen är strålande: Vad passar bättre än en utomhusutställning i dessa tider?

– Jag är så tacksam över att få ha den här utställningen i Stockholm. Och faktumet att så mycket annat är så nedstängt bidrar kanske till att den blir en ännu större grej, säger Alice Aycock.

Hon gör en konstpaus för att berätta om en gul fågel hon tittar på genom fönstret innan hon fortsätter:

– När jag sitter här och ser ut över min trädgård tänker jag att naturen lindrar. Att grönskan och tanken på allt som växer och överlever trots all rädsla är rehabiliterande. Kanske kan en promenad genom min utställning hjälpa någon tillfälligt. Och kanske kan verken inspirera till en dialog med naturen och vår omvärld.

Alice Aycock på Kungliga Djurgården Sex monumentala skulpturer ur Alice Aycocks serie ”Turbulences” visas på Kungliga Djurgården mellan den 7 juni–27 september. Verken som är gjorda av stål och aluminium har tidigare bland annat visats längs Park Avenue i New York. ”Turbulences” blir konstnärens första separatutställning i Skandinavien och arrangeras av Prinsessan Estelles kulturstiftelse. Alice Aycock, född 1946, är bosatt och verksam i New York och har haft stora internationella framgångar sedan början av 70-talet. Visa mer