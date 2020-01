Alice Boman: Filmer inspirerar mig till att skriva nya sånger

3 december, Lidingö är vinterlikt för ett vackert ögonblick. Grusvägen mot Kyrkviken knastrar, växtligheten frostvit. Boman har gjort rundan många hundra gånger sedan hon lämnade hemstaden Malmö för fyra år sedan.

Tidvis har hon bott i en gammal rektorsbostad i andra hand på ön.

– Att flytta ut hit från innerstaden var en nyttig grej – att kunna välja när man vill vara i city är bra för ... huvudet och det jag jobbar med. Jag trivs här, fast det händer att jag sitter och undrar om jag ska flytta till Skåne igen, tillägger hon.

Livet vid S:t Knuts torg i Sveriges tredje största tätort är aningen enklare.

Hennes förstlingsalbum ”Dream on” släpps den 17 januari. Skivan är resultatet av det fyrtiotal halvfärdiga låtar som hon utgick ifrån. Den är producerad i Stockholm och London av Patrik Berger – känd för sina samarbeten med bland andra Robyn, Lana Del Rey och Charli XCX – och brittiska Fabian Prynn, känd från indielabeln 4AD.

– Jag har inte velat att musiken skulle bli för putsad den här gången heller. Den stora skillnaden mot mina tidigare skivor är att den här är mer genomarbetad och har lite mer trummor och bas. Men också fler skeva ljud, sammanfattar hon.

– Vi lekte runt mycket med olika ljud och instrument i Patriks studio, jag tyckte så mycket om att jobba med honom.

Ljudbilden har växt i tyngd och bredd mot hennes tidigare utgivning. Den har rent av fått en större glans.

– Vi har lyssnat en hel del på Nick Caves album ”Skeleton tree” för just ljudbilden, det är så snygga trummor som ligger långt bak i mixen på den skivan. The War on Drugs ”A deeper understanding” har också varit viktig inspiration. Den där behagliga melankolin det bandet har försätter mig i en särskild stämning, berättar hon.

– Fast filmer inspirerar mig faktiskt oftare till att skriva nya sånger än musik. Som Barry Jenkins film ”Moonlight” Jag blev så tagen av den berättelsen, jag tänker ofta på den och några äldre filmer, som ”Beginners”.

Allt det jag har gått igenom har varit så värt det i dag, man lär ju sig hela tiden.

Hennes texter på nya skivan avhandlar också denna gång ”de gamla vanliga ämnena”. Inte ens det faktum att hon nu är spritt språngande tokkär för första gången i sitt liv tror Alice Maria Boman kommer att resultera i några peppiga uppåtbitar framöver.

– Det är ju längtan, besvikelser och olika andra hjärtefrågor som jag ständigt återkommer till. Så har det varit sedan jag började skriva musik 2013. Det är liksom mitt sätt att bearbeta mitt liv. Att förstå vad jag känner, säger hon om sina hårt kondenserade låtrader.

– För att komma i gång i skrivandet behöver jag dessutom skriva mycket text. När jag bara sitter och funderar på saker så kommer jag inte fram till så mycket.

– Jag tycker faktiskt väldigt mycket om att spela live numera, det känns så fint att vara där i stunden med alla människor som kommit. Foto: Kevin Chang

En märklig sak med skrivande är att texter så ofta skapas genom associationer – ord och meningar som uppstår utan medveten styrning.

– Det där är häftigt – och det känns viktigt att skrivandet får vara så ologiskt. En kompis fick mig att köpa ”Att skriva” av Marguerite Duras (den franska författarens näst sista bok, DN:s anm) och hon beskriver just det här med att inte veta vad man skriver. Det går så fort att man inte hinner med.

Dina texter är ändå nästan alltid inåtblickande.

– Jo, så är det ju, men jag var länge ganska dålig på att vara i mina känslor. Att skriva låttexter har hjälpt mig jättemycket i att kunna möta dem och våga vara öppen i relationer, konstaterar hon.

– Allt det jag har gått igenom har varit så värt det i dag, man lär ju sig hela tiden.

Hon är fascinerad av sin orädda förlagskollega Aldous Harding – folksångaren från Nya Zeeland med de hyperintensiva scenframträdandena. Alice Boman har själv snart spelat tvåhundra konserter, åtskilliga av dessa i USA och Storbritannien.

Nervositeten har sakta klingat av.

– Jag tycker faktiskt väldigt mycket om att spela live numera, det känns så fint att vara där i stunden med alla människor som kommit. Det är ju mycket i livet som bara pågår hela tiden men under konserterna stannar allt upp för en stund. Jag kan fortfarande få adrenalinpåslag på scen, men nu känns det inte obehagligt som förr när jag inte alltid klarade av att kontrollera rösten.

Boman är uppväxt i radhusområdet Djupadal sydväst om centrala Malmö. Som yngre sjöng hon i kör – och i stämmor med sin pappa, musiker i countrybandet Tractor på 1980-talet. Sina första låtar skrev hon vid 20 års ålder. Spelandet inleddes på ett övergivet piano på en folkhögskola utanför Vagnhärad där hon gick på keramikundervisning.

– Folk kanske önskar att jag borde skriva lite fler hitlåtar, men jag kan inte tvinga fram något. Jag skriver för mig själv. Foto: Kevin Chang

Hon är 32 nu, fast hennes musikaliska rötter – lika delar Bob Dylan, Neil Young och Townes Van Zandt – är mer typiska för faderns flanellrutiga generation. Alice Boman är aningen yngre än sina svenska kvinnliga kollegor som också svaga för kompositioner i moll, som Ane Brun, Anna Ternheim, Rebekka Karijord och Victoria Bergsman. Ändå har fyrtiotalister som Joni Mitchell och Kate och Anna McGarrigle påverkat henne mer.

– Och jag har lyssnat mycket på singer/songwritergubbar, men många av dem har ju också spelat in mästerverk, som Dylans ”Street legal” till exempel eller ”Time out of mind”. Fast jag gillar verkligen mycket annat också, understryker hon.

Från sina fans får hon ofta höra att musiken hon gör är trösterik. Att de har haft hjälp av hennes stilla sånger när de gått igenom jobbiga saker. ”The more I cry” – den sista sången hon skrev för sitt nya album – ekar Twin Peakskt à la Angelo Badalamenti. Hon sjunger: ”I feel so much now, I feel it all at once/I'm pushing away and I am holding on/I have tried to get you off my mind/but I still think about you all the time”.

I kommentarfältet till sångens Youtubeklipp skriver en Michael M - ”Alice Boman, honey you always get me.”

– Det där är väl en igenkänningsgrej antar jag. Att låtarna kanske kan göra att man inte känner sig ensam. Men det är också därför musik är så viktig för mig, fast så enormt många artister har sjungit om hjärtefrågor före mig.

Du har förblivit trogen ditt eteriska uttryck.

– Mm, men jag känner inte att det finns något skäl att göra min musik mer ”snygg” eller mer storslagen. Och jag vill inte ta bort alla små skavanker på mina skivor. Ofta är de första inspelningarna allra bäst, för då finns fortfarande skevheten kvar, något mer levande, konstaterar hon.

Alice Boman har ändå funderat ett tag på att pröva stråkar i någon framtida låt – eller att göra musik för andra artister.

– Folk kanske önskar att jag borde skriva lite fler hitlåtar, men jag kan inte tvinga fram något. Jag skriver för mig själv.