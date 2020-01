Alice Boman förblir stilla när allt runt omkring skyndar

Pop Alice Boman ”Dream on” (Adrian/Border) Visa mer

Få svenska debutalbum är så efterlängtade som Alice Bomans. Hon vet att skynda långsamt, liksom att förbli stilla när allting runt omkring skyndar.

Nära sju år efter hennes första ep, en samling lågmält bedårande skisser från sovrummet, kommer fullängdaren. Och visst finns den intima, avskalade känslan som förknippas med Boman kvar. Fullängdaren är ett pärlband av varsamt orkestrerade popballader om att drömma, sakna, längta, såra, bli sårad och bryta upp. En tonsatt malström av känslor och relationer, några dömda redan från början. Andra en början på någonting nytt och större än en själv.

I inledande ”Wish we had more time” låter hon som en ung Anna Ternheim, ibland som en tidig Vashti Bunyan – men allra mest låter Alice Boman som sig själv.

Bästa spår: ”Don’t forget about me”

