”Tänk på att barnen ska ha kläder efter väder” står det alltid sist i veckobreven från skolan. Under större delen av året innebär det att större delen av dotterns garderob hänger i skolans kapprum, eftersom man alltid måste vara beredd på allt.

I min egen barndom löd utropet ”det finns inget dåligt väder – det finns bara dåliga kläder” men det har en provocerande, passivt aggressiv underton som jag är glad att läraren har valt bort.

En läxa jag har lärt mig sent i livet är att det faktiskt blir roligare om man har kläder anpassade för ändamålet. Att det finns en poäng med skidbyxor som går upp lite i ryggen så att man slipper få in snö där när man ramlar, och att vandringskängor är en ganska bra grej när man ska just vandra. Jämfört med till exempel jeans och sandaler.

Min dotter däremot, har lärt sig detta tidigt i livet och kräver korrekt outfit för att sporta. Eftersom hon inte gärna tränar är det bästa knepet att börja med att låta henne känna sig som Sarah Sjöström/Zlatan/d'Artagnan beroende på vilken sport hon för tillfället ägnar sig åt.

Jag rotade fram en funktionell tröja och en täckväst som sett bättre dagar och kände mig ändå ganska snitsig

Att låta aktiviteterna bli materialsporter har hittills varit överkomligt, snitsiga simglasögon och fotbollsstrumpor har hushållet än så länge råd med. Men nu har hon börjat rida. Och då handlar det plötsligt inte bara om strumpor utan om ridstövlar, hjälmar och säkerhetsvästar som man inte bara bör ha för att se rätt ut, utan också för att överleva den dag man ramlar av.

Hästar är ett helt nytt område för mig, och jag kämpar med vad som är fram och bak på sadeln och vad det är för skillnad mellan träns, grimma och tömmar. Men jag har lärt mig min läxa och har fattat att rätt klädsel är praktiskt när jag ska hjälpa dottern i stallet. Så jag rotade fram en funktionell tröja och en täckväst som sett bättre dagar och kände mig ändå ganska snitsig. ”Kläder efter väder (och aktivitet)” helt enkelt.

Dottern var inte imponerad. Inte för att jag såg töntig eller omodern eller fel ut – nej, hon synade mig med den kritiska blick endast en nioåring kan ha och sa skeptiskt ”Ska du verkligen ha det där på dig? De andra mammorna kommer ju tro att du kan något.”

