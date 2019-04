Allt fler tänder på ljudbokserotiken

Kvinnan är klädd i kavaj, högt knäppt skjorta och en pennkjol som smiter åt över låren. Benen är korsade och i ena handen, i nypan mellan tummen och pekfingret, dinglar ett strypkoppel i mansstorlek.

Kvinnans blick är sträng. ”En av hennes pojkar” står skrivet på omslaget.

Boken ingår i Storytels satsning på egna erotikberättelser i ljudboksformat och är en följetong i tio delar om bartendern Kalle som lockas in i en värld av underkastelse och erotik av en mer erfaren kvinna. Jämfört med andra titlar i samma genre på Storytel gick följetongen bra, med höga lyssningssiffror på väldigt kort tid, och låg länge på topplistan.

– Vi har märkt att erotik är något som lyssnarna uppskattar och vi kunde se en stor potential i just den här storyn, säger Sophia Falk Spanos, förläggare på Storytel.

Mycket tyder på att erotik har blivit populärt på ljudboksmarknaden. I Sverige gav förlaget Leopard i julas ut en erotikjulkalender och har startat serien ”Feministisk erotik”, Saga Egmont har bildat förlaget Lust, Hoi gav ut erotiska thrillernovellserien ”Sthlm by nite”, för att sedan löpa linan ut och starta ett underförlag – Lusthuset – helt tillägnat erotik.

Som DN tidigare rapporterat har erotik även blivit en favoritgenre på Storytel i Norge, där de tre populäraste verken på listan har deskriptiva titlar som ”I’m so tight!”, ”He’s in my behind” och ”Popping my anal cherry at 40”.

Kanske är det för att den redan så populära romantikgenren ofta innehåller sexscener som erotiken måste gå steget längre och vara så explicit. I vilket fall verkar det romantiska sexet inte räcka för att lindra lyssnarnas liderlighet.

– Nej, det verkar inte så. Det är samma sak som inom krim, lyssnarna tröttnar inte på mord och andra brott, snarare tvärtom, säger Sophia Falk Spanos.

Scrollar man sig genom det erotiska utbudet på ljudbokssajterna blir det ännu mer deskriptivt: det är nakna skuldror, lår och bröst så långt ögat når. På nätet kan omslagen vara särskilt grova, eftersom ingen konsument behöver stå och skämmas i offentligheten framför hyllorna med naket.

Mycket riktigt är också omslaget något som både distributörer och förlag lägger stor vikt vid.

– De måste vara både snygga och tydliga trots att de i första hand syns som tumnaglar i strömningstjänsterna, säger Lars Rambe, vd på Lusthuset.

Det digitala formatet öppnar även upp för interaktiva inslag. En vibrator, Vibease, påstås vibrera i synk med berättelsens dramaturgiska kurva. I säljtexten till produkten kan man läsa: ”Tänk dig att du lyssnar på ’Femtio nyanser av honom’ och när rösten säger ’Jag tar på dig mjukt’ vibrerar den mjukt, och när rösten säger ’Jag tar på dig hårt’ så vibrerar den hårt.”

Foto: Alamy Stock Photo

I begynnelsen, alltså när erotiska ljudböcker dök upp i början av 2000-talet, var de flesta lyssnarna män, teknikintresserade sådana. Men runt 2005 blev de kvinnliga lyssnarna fler, då världens största ljudboksdistributör, Audible, skrev avtal med romantikförlaget Harlequin. Därpå följde ”Femtio nyanser”-succén som plöjde upp en helt ny, bördig grogrund för erotiska berättelser i digitala format. Så sent som våren 2019 är E L James fortfarande den mest lyssnade författaren inom erotikgenren och vid det här laget är den kvinnliga dominansen enorm: på ljudbokstjänsten Bookbeat är 91,5 procent av lyssnarna till E L James-böcker kvinnor (att jämföra med hela tjänstens utbud där 77 procent av konsumenterna är kvinnor).

– De kvinnliga konsumenterna är oftast i majoritet när det gäller de flesta sorters litteratur. Vi har en hel del manliga konsumenter av vår erotiska litteratur även om de är i minoritet. När det gäller författarna så är könsfördelningen däremot i princip lika hos oss, vilket i sig är intressant med tanke på att nästan alla författarpseudonymer är kvinnonamn, säger Lars Rambe.

Att genren är relationsdriven – och därmed traditionellt kvinnlig kodad – förklarar kanske dess låglitterära status i kulturhierarkin. Just därför har ljudformatet varit en så befriande kraft för genren: man kan inte bli ertappad med vad man slukar för litteratur eftersom ingen vet vad man lyssnar på.

Enligt ljudboksföretaget Audio Books är pendlingen till och från arbetet den vanligaste tiden för erotisk ljudbokskonsumtion. Möjligheten att upphetsas medan man gör annat har fått ett annat kundsegment att växa: lastbilschaufförer. Samma nischkrets som tidigare konsumerat erotik och pornografi längs vägarna kan nu kombinera detta med sin yrkesutövning, lyder analysen i New York Times. Ett slags nytta och nöje-sammansättning som får en att grubbla lite över trafiksäkerhetsaspekten i det hela.

Svenska Storytels statistik visar på ett mer förutsebart kåthetsmönster: lyssningen peakar på Alla hjärtans dag (vilket författaren Katja Slonawski dragit nytta av i sin sökordsoptimerade boktitel ”Alla hjärtans natt”) och på sommaren, samt på söndagar under hela året.

Även om erotiken saknar en tydlig definition som särskiljer den från romantikgenren – eller om erotik rent av är en underkategori till romantik – så har den flera undergrupper, från den vampyr- och varulvstäta fantasyerotiken till porr om ishockeyproffs (”Trying to score”, ”Defensive zone”). Men mest dominerande är så klart den sadomasochistiska trend som E L James populariserade i sin serie om den åtrådde och dysfunktionelle Christian Grey.

Eli Winther, pseudonymen bakom ”En av hennes pojkar”, säger att bdsm handlar om sådant man fantiserar om, men inte vågar leva ut. Och eftersom erotik är en förlängning av sexuella fantasier blir bdsm tacksamt att skriva om, och ljud ett tacksamt format.

– Det är hemskt dumt att skriva långa erotiska böcker på flera hundra sidor om du ska trycka dem som pappersböcker: en bra snuskbok vill du kunna läsa med en hand medan du tar hand om dig själv med den andra, säger hon.

På sätt och vis var det just ”Femtio nyanser” som fick henne att skriva boken.

– Upprörda röster skrek att den boken representerade bdsm dåligt, och att den slirade på samtycket, så jag utmanade mig själv att skriva en bok där bdsm porträtterades som något positivt och där samtycke var en röd tråd i bokens handling.

För att skriva bra erotik måste man i grunden ha en medryckande story, säger hon.

– Jag vill att berättelsen ska vara fångande och engagerande och jag vill att man ska bli kåt och inspirerad när man läser. Jag försökte skriva sexet i boken som något realistiskt; att det är sex man ska kunna ha själv sen, om man tyckte lyssnandet var hett.

Med fysiska erotikböcker är det ofta omtalat hur sidorna med sexscener är så sönderbläddrade att de lossnar från pärmarna när boken öppnas (se valfritt exemplar av ”Hästarnas dal” för empiriskt konstaterande). Jag frågar därför hur man som författare förhåller sig till det, om man räknar med att lyssnarna kommer hoppa fram till de kryddigare partierna.

– Jag hoppas så klart de vill följa med Kalle på hans resa in i maktförskjutningens underbara värld hela vägen. Jag tror inte sexpartierna blir lika bra eller heta om man inte har den omkringliggande kontexten. Det är mer än bara knull, mycket mycket mer, och det hoppas jag boken också återspeglar.

Många författare brukar läsa sina meningar högt för att smaka på dem. För en genre som bygger på intimitet – där storyn snarare är att likna vid ett dirty talk mellan inläsare och lyssnare – borde det bli än viktigare.

– Jag läste delar ur boken högt på fester innan den kom ut. Ibland med intressanta resultat, så som inspirerade lyssnare, men också för att testa om materialet fungerar. Jag är alldeles för lättgenerad för att föredra ljud när det handlar om erotik, men jag har hört att många lyssnare gillar känslan av att ha en hemlighet på tunnelbanan, till exempel. Sedan tror jag det beror mycket på uppläsaren.

Vissa gånger skrattar man faktiskt åt sin egen reaktion på texten, att man har fnissat åt ett könsord eller något liknande.

Även inläsningen av Winthers bok görs under pseudonym; ”Marcus Johansson”. Han förbereder arbetsskiftet genom att ha låg puls, berättar han: målgruppen för erotisk litteratur har mer specifika förväntningar på hur det ska låta.

– En stressad inläsare gör en stressad inläsning, och en stressad inläsning blir bara skit. Speciellt när det gäller erotisk litteratur.

Hur gestaltar man stämningen, ger man till exempel männen en lägre stämma för att göra dem sexigare?

– Haha ja, lite så blir det ju. Det är viktigt att inte göra karikatyrer av karaktärerna, men samtidigt måste man se till att lyssnaren ska kunna särskilja på karaktärerna i boken. Då blir det lätt att man droppar lite lägre för att öka känslan och skapa en sexigare stämning.

Erotisk litteratur är inte alltid så höglitterär – är det svårt att hålla masken ibland för en del saker man tvingas säga?

– Några gånger händer det att man skrattar till av texten. Men det kan ha lika mycket att göra med att man blir överraskad av handlingen, inte att det som står skrivet är märkligt eller pajigt. Vissa gånger skrattar man faktiskt åt sin egen reaktion på texten, att man har fnissat åt ett könsord eller något liknande.

Är det svårt att bibehålla stämningen efter att ha läst sin tionde sexscen på samma arbetspass?

– Ibland är det dagsformen som avgör, vissa dagar har man ett bättre flyt och då är det lättare att läsa in flera sexscener. Andra dagar är det mer krävande, då blir det några fler pauser. Ansträngningen kan vara något högre vid inläsningen av erotisk litteratur.