Allt känns kusligt bekant i Albert Camus klassiker ”Pesten”

Det är märkligt hur mycket lässammanhanget påverkar tolkningen av en bok. När Albert Camus roman ”Pesten” utkom 1947 lästes den av många som ett existentiellt avtryck av det nyss avslutade kriget, av upplevelsen av totalitarism och förintelse i massiv skala. ”'Pesten' ska ge en bild av dem som i kriget haft sin beskärda del av eftertanke och tystnad – och själsligt lidande”, skrev Camus i sina anteckningsböcker vid den tiden.

Och så kan den givetvis fortsatt läsas. I dag, när vi lever mitt i en pandemi som är den värsta som drabbat oss sedan spanska sjukan, läser nog många romanen mera konkret. Smittan som slår blint, karantänerna som stadens invånare placeras i, ambulansernas ständiga klagolåt genom avspärrade kvarter, allt tycks kusligt bekant. Också människors beteenden: misstron, rädslan, konspirationsteorierna.

Camus hade själv ingående studerat hur farsoter drabbat mänskligheten tidigare i historien, han ville att allt skulle skildras så korrekt som möjligt. Han hade också lärt av sin läromästare Kafka hur man får vad som i grunden är en ”stor metafor”, som en pest eller farsot, att bära en hel berättelse. Utan tvekan är det denna suveräna förmåga att låta berättelsen utspelas på flera betydelseplan och i flera känslolägen samtidigt, utan att händelseförloppet förlorar i konkretion och gestaltningen upphör att övertyga, som gör denna roman till ett av den moderna franska litteraturens allra främsta verk.

Den förra översättningen, Elsa Thulins, kom redan året efter att boken utgivits i Frankrike, och även om den nu har drygt sjuttio år på nacken känns den fortfarande smidig och följsam. Kanske har det med klarheten i Camus eget språk att göra. Vill man översätta rätt finns det så att säga bara ett sätt att göra det på.

Vad Jan Stolpe gjort i sin nyöversättning är att korrigera uppenbara missförstånd och sakfel. Som till exempel när Thulin får en kornettist att spela i vaktparaden när han i själva verket är musiker i stadens sångförening (Camus skriver Orphéon.) Stolpe har också skurit bort utsmyckningar Thulin använt för att mjuka upp meningsföljden på svenska, vilket ger Stolpes översättning en överlag torrare ton. Den bokstavliga troheten mot originalet leder ibland till knöliga formuleringar – franskans pouls filiforme blir trådformig puls hos Stolpe i stället för som hos Thulin bara svag.

Men han har inte fallit för frestelsen att kompensera bokstavstroheten mot originalet med en ledigare vardagssvenska. Slängiga formuleringar åldras fortare än något annat i en översättning. Camus själv var sparsam med sådant. Enkelheten i hans prosa är ingen tillrättalagd enkelhet, bara klassiskt stilren och stram.

Råttorna dör först. Plötsligt en dag finner den algeriska staden Orans invånare liken av dem i drivor i trapphus och på trottoarer. Sedan följer de första fallen av människor som drabbas. Ingen tar dödsfallen på allvar först. Det blir den anspråkslöse läkaren Bernard Rieux som får övertala stadens myndigheter att vidta nödvändiga avspärrningar och inrätta kliniker för de smittade för att på det sättet börja organisera kampen mot denna tidigare helt okända smitta.

Kring Rieux samlas småningom en skara individer som var och en representerar olika hållningar till den olycka som drabbat deras stad. Journalisten Rambert som först med alla medel försöker lämna staden för att förenas med sin flickvän men sedan ändrar sig och stannar. Cottard som i pesten ser en möjlighet att dölja ett brott han begått i det förgångna. Och Tarrou som bara råkar vara tillresande till staden när farsoten slår till och som kommer att bli Rieuxs närmaste medarbetare och ett förkroppsligande av det rakryggade och oegennyttiga civila motstånd som Camus höll så högt.

En läsare av i dag kan möjligen tycka att dessa gestalter dignar under all den symboliska betydelse de tvingas bära. Men som så ofta påpekats utspelar sig inte ”Pesten” uteslutande i ett yttre, geografiskt rum. Det är i lika hög grad en inre, moralisk, rentav existentiell kamp som beskrivs, en kamp som är utsiktslös från början men just därför ändå måste föras. Pesten, heter det på ett ställe, är det blinda systemet, strukturen, det oföränderligt likgiltiga, livsförnekande. Att kämpa mot den är inte bara det som gör oss till människor, det är livet självt.

”I romanen finns i praktiken bara ensamma människor” skrev Camus. Han insisterade på att ett av romanens stora teman var den påtvingade separationen, och vad isoleringen gör med människor: psykologiskt, existentiellt. Kanske berodde det på att Camus själv levde avskild från sin hustru när romanen skrevs (som Per Svensson påpekar i sitt förord). Det är hur som helst ett tema ur vilket Camus utvinner många drabbande scener. Varje gång ett barn dör ensam i en sjuksäng, utan tröstande föräldrar vid sin sida, eller en man eller kvinna utan den han eller hon älskar, har pesten vunnit en seger, den slutliga segern.

Det finns många bilder i denna roman som på detta sätt biter sig fast. Kanske tydligast är bilden av pesten som sådan, som sedd genom Rieuxs trötta ögon antar karaktären av ett levande väsen. Än reser den sig bibliskt väldig över solstinna öde torg och gator och slår med långa straffande slagor över staden, än kurar den som en lönnmördare i trånga, mörka gränder eller ger sig till känna i det plötsliga gallskriket bakom fördragna gardiner. Med sin förmåga att anta helt olika, ständigt lika dödliga skepnader präglar pesten allt, inte bara de som kämpar mot den, utan också dem som söker fly undan eller befria sig från den.

I en scen nära bokens slut besöker Rieux och Tarrou en astmatiker som bor högt upp i en av stadens förorter. Från hans lägenhet går det att kliva ut på en lång rad sammanbyggda terrasser med fri utsikt över staden. Här uppe, en av de få platser varifrån det går att se havet, kan de för en stund pusta ut och andas frisk luft. I en plötslig ingivelse bestämmer de sig för att tillfälligt vända farsoten ryggen. De beger sig ned till den avspärrade hamnen, tar sig ut på en övergiven pir och kastar sig handlöst ut i vattnet. Det är ett av dessa extatiska ögonblick det i och för sig finns många av i Camus författarskap, men skildrat med den släckta och dödstysta staden som fond får det en särskild betydelse.

Befrielsen varar inte länge. Snart har de hävt sig upp ur vattnet, tagit på sig sina kläder och återgått till kampen mot pesten som tar deras krafter i anspråk dygnet om och inte ger dem någon respit. Ändå har de visat att det är möjligt att för en stund åtminstone höja blicken över sina egna villkor, visat att friheten är möjlig även om den inte går att förverkliga.

”Det är bra att det finns terrasser ovanför pesten”, konstaterar Camus lakoniskt i sina arbetsanteckningar med tydlig anspelning på denna scen. Det kan se ut som en paradox att denna roman, i vilken döden trängt så djupt in i varje por, egentligen är en enda lång hyllning till kärleken och gemenskapen mellan människor. Som sådan är den lika giltig i dag som i den krigshärjade, sammanstörtade värld i vilken den skrevs.

