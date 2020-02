Alltför trofast vakthållning kring antinazistisk pjäsklassiker

Teater ”Vakten vid Rhen” Av Lillian Hellman. Översättning: Klas Östergren. Regi: Jenny Andreasson. Scenografi och kostym: Marika Feinsilber. Ljus: Anna Wemmert Clausen. Koreografi: Catharina Allvin. Video: Per-Johan Jansson. Medverkande: Marika Lindström, Alexej Manvelov, Melinda Kinnaman, Andreas Rothlin Svensson, Mia Benson, David Book, Rakel Benér Gajdusek, Alexander Jernberg, Olle Frelin, Kerstin Linden. Scen: Lilla scenen, Dramaten. Speltid inkl paus: 2 timmar, 55 minuter. Visa mer

Tennessee Williams både på Maximteatern (”Katt på hett plåttak”) och Dramaten (”Linje Lusta” gör comeback i april). Och nu Lillian Hellmans ”Vakten vid Rhen”. Amerikansk retrofeber tycks grassera i Stockholms scenvärld. Back to Broadway.

Lillian Hellman var en av 30- och 40-talets mest framgångsrika dramatiker, verksam både i teaterkvarteren och i Hollywood. Den 1 april 1941 hade ”Watch on the Rhine” Broadwaypremiär. Den dagen kunde man på Dagens Nyheters förstasida se Japans utrikesminister Matsuoko sida vid sida med Adolf Hitler.

Det är mot denna bakgrund man måste förstå mottagandet av Hellmans pjäs, med dess titel lånad från en tysk nationalistisk kampsång. Uppsättningen tilldelades ett prestigeladdat kritikerpris och spelades nära 400 gånger. Tiden och omvärlden laddade ”Watch on the Rhine” med dramatik. Den var, och uppfattades, som en maning till ett USA, som vid premiären fortfarande stod utanför kriget, att göra det rätta och bekämpa fascismen.

När magasinet Life ett par veckor efter premiären publicerade bilder från föreställningen framhölls det i en kommenterande text att det visserligen gick att peka på svagheter i pjäsens struktur och persongalleri, men att de vägdes upp av att den gestaltade den pågående ”krisen” på ett kraftfullt och mänskligt sätt och gav utrymme åt en ”sant heroisk” rollfigur: den tyske motståndsmannen Kurt Mueller. Rubriken löd: ”New Broadway hit, 'Watch on the Rhine', brings nazi danger close to home”.

Hellmans beredskapspjäs skulle säkert kunna bli engagerande samtida på nytt. Trump, flyktingkrisen 2015, Syrienkriget; det finns gott om tänkbara referenser.

När ”Vakten vid Rhen” nu efter nära 80 år till sist har fått svensk urpremiär är denna omedelbara kontext frånvarande. Det ställer vissa krav på iscensättningen. Men på Dramatens lilla scen behandlas pjäsen som en gammal släktklenod som försiktigt plockas fram ur malpåsen. En doft av naftalin lägger sig över scenen.

Lillian Hellmans beredskapspjäs skulle säkert kunna bli engagerande samtida på nytt. Trump, flyktingkrisen 2015, Syrienkriget; det finns gott om tänkbara referenser. Men det galler och de tunga draperier som omger den förmögna amerikanska familjen Farrellys bekväma salong på Dramatens scen burar också in själva uppsättningen i det förflutnas fiktionsvärldar. Stundtals kommer jag att tänka på Maria Lang.

Hellman byggde visserligen stycket kring ett slags kriminalintrig: Sara Farrelly (Melinda Kinnaman) återvänder efter 20 år i Europa till föräldrahemmet i Washington DC tillsammans med sina tre barn och sin tyske antifascistiske make, Kurt (Alexej Manvelov). Där tas de emot inte bara av Saras varmhjärtade mor (Marika Lindström) och rättrådige bror (David Book) utan också av en oljig rumänsk greve i exil (Andreas Rothlin Svensson) som i Kurts mystiska porfölj ser chansen att, som greven själv fint formulerar det, dränka sin skam i pengar.

Alexej Manvelov och Melinda Kinnaman i ”Vakten från Rhen” Foto: Sören Vilks

Men den dramatiska kärnan är en annan: Konflikten mellan välvillig naivitet och hänsynslös idealism. Jenny Andreasson, som tidigare satt upp Lilian Hellmans mer kända pjäs ”De oskyldiga” (”The children's hour”) på Dramaten, tycks ibland trots allt vilja flytta uppsättningen ut ur 40-talssalongen, ut mot en formvärld där denna konflikt skulle kunna göras både tydligare och mer komplex. Men det stannar vid ansatser.

Så blir hela föreställningen en lite lång kvälls väntan på den dramatiska stegring som till sist ändå kommer, då Alexej Manvelov får träda ut ur sin lojt hängande kostym och gestalta hur omänskligt det kan vara att göra det rätta.

Dessförinnan är det Andreas Rothlin Svenssons amoraliska greve, en klassisk teaterbov styvt kreerad, som är uppsättningens behållning .Det var kanske ändå inte riktigt så Lillian Hellman hade tänkt sig det.

