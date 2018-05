Almapristagaren skriver om dem som inte syns

Syrenernas doft ligger tung på Skeppsholmen den soliga majdag när den amerikanska författaren Jacqueline Woodson ger intervjuer. På måndagen tar hon emot Astrid Lindgren memorial award.

– Vad STORA syrener blir här! Jag måste ta en bild och skicka till familjen, våra syrener hemma blir bara som små buskar. När går solen ner? Jag vill vara uppe hela tiden när det är ljust!

Fast hon ser lite fundersam ut när hon inser hur lite sömn det skulle bli.

Jacqueline Woodson har skrivit ett trettiotal mellanåldersböcker, bilderböcker och ungdomsböcker sedan debuten 1993. Det handlar om tystnad och osynlighet: hon skriver för att fylla ut tomrummen.

– Jag har alltid lyssnat efter de berättelser som saknats, även om jag inte alltid har varit medveten om att det är just det jag gör. Men jag ser ju nu att jag skriver om dem som inte har synts i litteraturen tidigare. Det är inte bara afroamerikaner, det handlar om kvinnor, barn och andra, säger Jacqueline Woodson.

– Det här Almapriset, det är så otroligt… plötsligt blir jag synlig för många fler, i andra delar av världen. När jag började skriva för länge sedan var det för mig själv, för att sätta ord på mina egna erfarenheter och tankar. Jag har tänkt att jag blir läst i USA och att det är viktigt, men jag kunde aldrig tänka mig detta.

– Jag är djupt, djupt tacksam. Inte bara för min egen skull, utan för att det betyder att fler påverkas, fler blir indragna i ett viktigt arbete.

Lotta Olsson: Har förlagen missat henne för att hon inte skriver lättsålda böcker?

Jacqueline Woodson bor i New York med fru, två barn och hund. Hon är femtiofyra år (vilket är det som brukar chocka intervjuarna mest: hon ser väldigt mycket yngre ut) och har fått ett otal priser för sina böcker. Det har hänt att hennes böcker har förbjudits på skolor, som ”Beneath a meth moon” (2012) som handlar om att göra sig fri från drogberoende.

– Fast jag har ju inte ens märkt de där förbuden. Judy Blume ringde mig inför en antologi och sa ”ja, du är ju en av de författarna som råkar ut för sånt” och jag sa genast ”nejdå, det har aldrig hänt mig”. Det är ju inte så att de ringer upp och säger ”hördudu, nu förbjuder vi din bok här”.

Jacqueline Woodson gapskrattar. Hon skrattar ofta, korrigerar vänligt missuppfattningar och berättar lugnt om fördomar och rasism. I USA blev det en stor skandal när Jacqueline Woodson fick National book award 2014 för sin mest kända bok, den självbiografiska ”Brown girl dreaming”, och konferencieren skojade till det om att Jacqueline Woodson inte gillade vattenmelon. Haha. Trots att hon är afroamerikan.

Det är en gammal rasistisk nidbild, bilden av afroamerikanen som äter vattenmelon och är stenkorkad. Och en annan författare hade förmodligen blivit rasande. Men Jacqueline Woodson förklarade i stället i en vänlig artikel efteråt att konferencieren inte var rasist, tvärtom var han en vän till henne. Men det han sa var ändå en rasistisk kliché som inte bör användas i dag.

Jacqueline Woodson ruskar sorgset på huvudet. Men arg är hon inte.

– Jamen du vet, jag växte upp som ett Jehovas vittne. De är de vänligaste människor jag vet! Och de har rätt: vi vinner ingenting genom att höja tonläget och bli mer aggressiva, så där som det ofta blir i sociala medier i dag. Man måste tänka: Hur kan jag få folk att förstå och ändra sig? Så var det med den där vattenmelonhistorien: jag ville förklara, inte gräla.

Jacqueline Woodson tillbringade sina tidigaste år i South Carolina i sydstaterna, när hennes föräldrar skildes och barnen placerades hos morföräldrarna. Segregationen levde kvar, lynchningar förekom fortfarande. En annan värld: En bra bit in på sjuttiotalet satte sig hennes mormor alltid långt bak i bussen, för att inte provocera vita.

– Det är inte så länge sedan! Men det har alltid funnits ett motstånd. Under slaveritiden gjorde en del slavar uppror, och när jag var barn var mormor noga med att inte handla på ett rasistiskt varuhus. De skulle inte få våra pengar. Det allra största motståndet var att miljontals afroamerikaner flyttade norrut under 1900-talet – hela sydstatsstrukturen gick i bitar när så många lämnade de lågbetalda jobben.

Hon har skrivit om det också, förstås, bland annat i bilderboken ”This is the rope” (2013). Hon har också skrivit om unga par som förälskat sig över rasgränserna, om tonårsgraviditeter och den kriminalitet som så många unga afroamerikanska män hamnar i alldeles för tidigt.

– Fast jag har aldrig velat vara en författare som skriver om ”svåra ämnen”, det är en sån begränsande beskrivning. Jag berättar om människor. Och vad sjutton, alla böcker innehåller ju något svårt. Mina böcker handlar om människor som råkar ut för något, och om hur de klarar av det och förändras.

Själv beskriver hon sin barndom som ett tryggt liv där religionen tog stor plats. Mamman var inte med i Jehovas vittnen, men eftersom morföräldrarna var det fick även Jacqueline och hennes syskon delta i dörrknackning, bön och bibelstudier.

– Det var bra! Jag lärde mig att koncentrera mig, att stå ut med att ha tråkigt, läsa väldigt mycket, tala inför folk, knacka på främmande dörrar och bli avspisad. Jehovas vittnen är en bra grund för livet som författare.

Barnen skulle vara med i församlingen tills de var femton år gamla, då fick de välja själva. Jacqueline Woodson gick genast ur, men talar fortfarande om församlingen med stor kärlek. Vid det laget hade hon och syskonen flyttat till mamman i New York och i hushållet ingick även morbrodern, som hade blivit troende muslim.

– Som Jehovas vittne fick man inte fira några helgdagar eller födelsedagar, så numera firar jag alla helgdagar. Jag hittar dessutom på några egna! säger Jacqueline Woodson glatt.

– Men jag har stor respekt för religionen och skulle aldrig ifrågasätta någon annans tro, även om jag själv inte riktigt har behov av den… patriarkala strukturen.

I New York arbetade deras ensamstående mamma långa dagar. Storasyskonen hämtade Jacqueline i skolan och barnen tillbringade resten av dagen på biblioteket, där Jacqueline kämpade med läsningen. Hon beskriver det som oerhört svårt, att hon fick läsa om och om igen för att förstå och till slut nötte in texterna så att hon lärde sig dem utantill.

Hon debuterade 1990 med ”Last summer with Maizon”, första delen i en mellanålderstrilogi om hur två flickors vänskap utvecklas. Maizon och Margaret växer upp i New York, Maizon börjar i ”Maizon at Blue Hill” på internatskola där hon är en av ytterst få mörkhyade. När hon kommer tillbaka till New York i ”Between Madison och Palmetto” har hon förändrats.

Det var den första amerikanska barnbokstrilogin som skrevs om afroamerikanska flickors vänskap.

Därefter följde en lång rad böcker, såväl ungdomsböcker som bilderböcker och mellanåldersböcker. Någonstans längs vägen väcktes också hennes känsla för poesi.

– Jamen bilderböcker ÄR poesi! Och fungerar också dramaturgiskt som en film, man ska få barnet att bli nyfiket på vad som händer på nästa uppslag, att vilja läsa vidare.

Jacqueline Woodson är alltid medveten om läsarna, om hur de tar emot böckerna. I år blev hon läsambassadör i USA, ett tvåårigt åtagande som hon beskriver som att åka runt i landet och ”sprida evangeliet”, det vill säga vikten av att läsa och skriva. Hon uppmuntrar barn till att skriva sina egna berättelser.